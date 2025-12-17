Huy chương SEA Games "trên trời rơi xuống", Timor-Leste thua 100% vẫn có HCĐ

SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến một câu chuyện “độc lạ” khó tin ở môn thể thao điện tử, khi đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Timor-Leste thua trắng toàn bộ các trận đã đấu nhưng cuối cùng vẫn… giành được huy chương đồng.

Tuyển Timor-Leste nhận tấm huy chương "trên trời rơi xuống"

Thua trọn vẹn cả giải vẫn có huy chương

Nội dung Liên Quân Mobile nữ tại SEA Games 33 chỉ có 4 đội tham dự gồm Thái Lan, Việt Nam, Lào và Timor-Leste. Ngay từ đầu, Timor-Leste bị đánh giá là đội yếu nhất và thực tế thi đấu đã phản ánh đúng điều đó.

Ở vòng bảng, đội nữ Timor-Leste toàn thua cả 3 trận với cùng tỷ số 0-2. Bước vào trận play-in gặp Lào, họ tiếp tục nhận thất bại 0-3. Như vậy, Timor-Leste khép lại giải đấu với thành tích đáng thất vọng, thua cả 9 ván, không thắng nổi một ván đấu nào (0-9).

Thông thường, một kết quả như vậy đồng nghĩa với vị trí bét bảng và ra về tay trắng. Thế nhưng, kịch bản ở SEA Games 33 lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Sai phạm của chủ nhà, Timor-Leste được “đẩy” lên HCĐ

Bước ngoặt xảy ra vào sáng 16/12, khi làng esports Đông Nam Á chấn động bởi bê bối gian lận của tuyển thủ Thái Lan Nathaphat Warasin (Tokyogurl). Theo xác nhận của Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan (TESF), tuyển thủ này vi phạm nghiêm trọng điều 9.4.3 trong sổ tay kỹ thuật, liên quan đến việc sử dụng phần mềm bên thứ ba và can thiệp thiết bị thi đấu.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Chủ tịch TESF đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Esports châu Á (AESF), ông Santi Lothong, tuyên bố đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan rút khỏi SEA Games 33 và bị xử thua toàn bộ phần thi còn lại.

Toàn thua nhưng Timor-Leste vẫn nhận HCĐ

Quyết định được đưa ra đúng thời điểm Thái Lan đang thi đấu chung kết nhánh thua với Lào và thậm chí đang dẫn trước 1-0. Trận đấu lập tức bị dừng lại, Thái Lan bị xử thua, còn Lào được đôn lên vào chung kết tổng.

Hệ quả là đội tuyển Thái Lan bị xếp chót nội dung Liên Quân Mobile nữ. Từ vị trí thứ 4, Timor-Leste bất ngờ được đẩy lên hạng 3 chung cuộc, vừa đủ điều kiện nhận huy chương đồng, dù thành tích chuyên môn là thua 100% số ván đã đấu.

Huy chương “độc nhất vô nhị” của SEA Games

Tấm HCĐ này trở thành một trong những câu chuyện hy hữu bậc nhất SEA Games, đội tuyển không thắng bất kỳ ván đấu nào vẫn bước lên bục nhận huy chương. Với Timor-Leste, đây vẫn được xem là tin vui, bởi tính đến trưa 16/12, đoàn thể thao nước này đang xếp cuối bảng tổng sắp với chỉ vỏn vẹn 2 HCĐ.

Câu chuyện của Timor-Leste một lần nữa cho thấy sự “đặc sản” của SEA Games, nơi không chỉ chuyên môn, mà cả những biến cố ngoài sân đấu cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Và đúng như nhiều người vẫn ví von, SEA Games đôi khi không khác gì một “ao làng”, nơi những kịch bản khó tin nhất vẫn có thể xảy ra.