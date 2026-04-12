Video bóng đá Crystal Palace - Newcastle: Ngỡ ngàng màn lội ngược dòng (Ngoại hạng Anh)

Crystal Palace tiếp đón Newcastle trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Chủ nhà chơi an toàn trong những phút đầu. Họ không vội vã tấn công và cũng không để đối thủ có bóng. Newcastle khá vất vả trong những đường lên bóng.

Hai đội chơi giằng co trong hiệp một

Phải tới phút 33, cú sút trúng đích đầu tiên mới xuất hiện nhưng nỗ lực của Pino không thắng được Ramsdale. Ngay sau đó, Munoz lại thử tài thủ môn người Anh nhưng chưa thể đem về bàn mở tỉ số cho chủ nhà.

Tới lượt Newcastle tấn công, Murphy đánh đầu sạt xà ngang. Tới phút 43, Osula băng vào đá nối trượt nhưng vẫn kịp đẩy bóng vào lưới khi Henderson đã đổ người.

Sang hiệp hai, Palace chủ động tấn công tìm bàn gỡ. Pino có cơ hội gỡ hòa cho chủ nhà nhưng lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Sau đó, CĐV của Palace tiếp tục được phen tiếc nuối khi Lerma đánh đầu trúng xà ngang.

Sau nhiều nỗ lực, Palace cuối cùng đã có bàn gỡ hòa ở phút 80. Người lập công là Mateta sau đường chuyền của Mitchell. Bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 90+2, Botman phạm lỗi trong vòng cấm và Palace được hưởng phạt đền. Mateta lãnh trọng trách và hoàn thành cú sút 11m giúp chủ nhà hoàn thành màn lội ngược dòng đầy bất ngờ.

Tỉ số chung cuộc: Crystal Palace 2-1 Newcastle (H1: 0-1)

Ghi bàn:

Crystal Palace: Mateta 80', 90+4' (phạt đền)

Newcastle: Osula 43'

Đội hình xuất phát

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Richards, Mitchell, Hughes, Lerma, Munoz, Pino, Larsen, Johnson

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Murphy, Miley, Tonali, Joelinton, Gordon, Osula

