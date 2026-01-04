Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa vượt Man City, Arsenal vững ngôi đầu

Arsenal vượt khó thành công tại Vitality

Arsenal thi đấu muộn nhất trong ngày thứ bảy (3/1, giờ địa phương) và đối thủ của họ là Bournemouth. Đoàn quân của HLV Ireola thể hiện sự khó chịu với lối chơi áp sát tầm cao. Gabriel sớm mắc sai lầm giúp Bournemouth vượt lên nhưng cầu thủ này nhanh chóng sửa sai.

Declan Rice giúp Arsenal có trận thắng thứ năm liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Sang hiệp hai, Declan Rice tỏa sáng với cú đúp giúp Arsenal ngược dòng thành công với tỉ số 3-2. Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục giữ vững khoảng cách 6 điểm so với Aston Villa. Hiện tại, thầy trò HLV Mikel Arteta đã có 48 điểm sau 20 vòng. Họ cũng là đội duy nhất ở Ngoại hạng Anh toàn thắng 5 vòng gần nhất.

Trong khi đó, Bournemouth có trận thứ 10 liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Ireola vẫn đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng với 23 điểm/20 vòng.

Aston Villa gây áp lực lên Arsenal

Chỉ một ngày sau khi vòng 19 kết thúc, Ngoại hạng Anh tiếp tục nóng bỏng với những trận đấu thuộc vòng 20. Đội đang đua vô địch là Aston Villa khai màn vòng đấu với cuộc tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà. Mặc dù làm chủ thế trận suốt hiệp một nhưng Aston Villa phải đợi tới phút 45+1 mới có bàn mở tỷ số do công của Watkins.

Aston Villa thắng dễ Nottingham Forest trên sân nhà

Sang hiệp hai, họ có thêm 2 bàn thắng nữa đều do công của McGinn trong khi Nottingham chỉ có được 1 bàn gỡ của Gibbs-White. Thắng chung cuộc 3-1, Aston Villa tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 42 điểm/20 trận.

Còn Nottingham tiếp tục "giậm chân" ở vị trí thứ 17/20. Tin vui cho đội chủ sân City Ground là đội xếp liền dưới họ là West Ham cũng thua ở vòng đấu này. Đặc biệt hơn, "Búa tạ" mất điểm trước Wolves, đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng trực tiếp.

Đoàn quân của Rob Edwards có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Hai vòng gần nhất, Wolves kiếm được 4 điểm, nhiều gấp đôi số điểm họ kiếm được kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, thành tích 6 điểm/20 trận khiến chặng đường trụ hạng của Wolves thực sự gian nan.

Đội xếp thứ 19 là Burnley cũng mất điểm ở vòng đấu này. Họ thua 0-2 trước Brighton và chưa thể cải thiện số điểm 12 so với vòng đấu trước. Trong khi đó, 3 điểm giúp Brighton tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém 2 điểm so với Man United, đội đang xếp thứ 6.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính tới 5h ngày 4/1