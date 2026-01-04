Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa vượt Man City, Arsenal vững ngôi đầu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Espanyol vs Barcelona 04/01/26 - Trực tiếp
Logo Espanyol - ESP Espanyol
0
Logo Barcelona - BAR Barcelona
0
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa vượt Man City, Arsenal vững ngôi đầu

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Aston Villa

Aston Villa được thi đấu sớm ở vòng 20 Ngoại hạng Anh và họ làm tốt nhiệm vụ gây áp lực lên Arsenal và Man City.

   

Arsenal vượt khó thành công tại Vitality

Arsenal thi đấu muộn nhất trong ngày thứ bảy (3/1, giờ địa phương) và đối thủ của họ là Bournemouth. Đoàn quân của HLV Ireola thể hiện sự khó chịu với lối chơi áp sát tầm cao. Gabriel sớm mắc sai lầm giúp Bournemouth vượt lên nhưng cầu thủ này nhanh chóng sửa sai.

Declan Rice giúp Arsenal có trận thắng thứ năm liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Declan Rice giúp Arsenal có trận thắng thứ năm liên tiếp tại Ngoại hạng Anh

Sang hiệp hai, Declan Rice tỏa sáng với cú đúp giúp Arsenal ngược dòng thành công với tỉ số 3-2. Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục giữ vững khoảng cách 6 điểm so với Aston Villa. Hiện tại, thầy trò HLV Mikel Arteta đã có 48 điểm sau 20 vòng. Họ cũng là đội duy nhất ở Ngoại hạng Anh toàn thắng 5 vòng gần nhất.

Trong khi đó, Bournemouth có trận thứ 10 liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù vậy, thầy trò HLV Ireola vẫn đang xếp thứ 15 trên bảng xếp hạng với 23 điểm/20 vòng. 

Aston Villa gây áp lực lên Arsenal

Chỉ một ngày sau khi vòng 19 kết thúc, Ngoại hạng Anh tiếp tục nóng bỏng với những trận đấu thuộc vòng 20. Đội đang đua vô địch là Aston Villa khai màn vòng đấu với cuộc tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà. Mặc dù làm chủ thế trận suốt hiệp một nhưng Aston Villa phải đợi tới phút 45+1 mới có bàn mở tỷ số do công của Watkins.

Aston Villa thắng dễ Nottingham Forest trên sân nhà

Aston Villa thắng dễ Nottingham Forest trên sân nhà

Sang hiệp hai, họ có thêm 2 bàn thắng nữa đều do công của McGinn trong khi Nottingham chỉ có được 1 bàn gỡ của Gibbs-White. Thắng chung cuộc 3-1, Aston Villa tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 42 điểm/20 trận.

Còn Nottingham tiếp tục "giậm chân" ở vị trí thứ 17/20. Tin vui cho đội chủ sân City Ground là đội xếp liền dưới họ là West Ham cũng thua ở vòng đấu này. Đặc biệt hơn, "Búa tạ" mất điểm trước Wolves, đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng trực tiếp.

Đoàn quân của Rob Edwards có chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Hai vòng gần nhất, Wolves kiếm được 4 điểm, nhiều gấp đôi số điểm họ kiếm được kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, thành tích 6 điểm/20 trận khiến chặng đường trụ hạng của Wolves thực sự gian nan.

Đội xếp thứ 19 là Burnley cũng mất điểm ở vòng đấu này. Họ thua 0-2 trước Brighton và chưa thể cải thiện số điểm 12 so với vòng đấu trước. Trong khi đó, 3 điểm giúp Brighton tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 28 điểm, kém 2 điểm so với Man United, đội đang xếp thứ 6.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính tới 5h ngày 4/1

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Aston Villa vượt Man City, Arsenal vững ngôi đầu - 3

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ
Kết quả bóng đá Wolves - West Ham: Ngỡ ngàng 3 bàn, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Wolves - West Ham: Ngỡ ngàng 3 bàn, chiến thắng đầu tay (Ngoại hạng Anh)

Sau 20 vòng, Wolves cuối cùng cũng có được chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/01/2026 01:42 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN