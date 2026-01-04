Kết quả bóng đá Brighton - Burnley: 2 đòn từ góc hẹp (Ngoại hạng Anh)

Brighton có sự thay đổi hàng công khi Danny Welbeck bị đẩy lên ghế dự bị để thay bằng trận đầu tiên đá chính cho Charalampos Kostoulas, với sự hỗ trợ của Gruda, Mitoma và Rutter, trong khi Pascal Gross ngồi dự bị trong trận đầu tiên từ khi anh tái xuất CLB.

Rutter tận dụng cơ hội đưa Brighton vượt lên

Kostoulas tưởng như đã có bàn chỉ sau 11 phút khi anh thoát xuống dứt điểm từ đường chuyền tuyệt hảo của Ayari, nhưng trọng tài bắt việt vị. Dù vậy sức ép của Brighton đã được cụ thể hóa ở phút 29, Kostoulas vô tình kiến tạo khi bóng đập chân anh bật tới chỗ Rutter ở góc rất hẹp, và Rutter vẫn hạ được Dubravka ở góc đá này.

Burnley chưa chấn chỉnh được lối đá thì đã lọt bàn thứ 2 chỉ 1 phút 8 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Ugochukwu tự mất bóng ngay trước vòng cấm và Ayari đã chớp thời cơ dứt điểm, một lần nữa Dubravka bị hạ ở góc hẹp.

Đội khách có cơ hội rút ngắn, nhưng ở phút 67 bóng đã đập xà rồi bị phá trên vạch vôi sau một pha bắt bóng không dính của Verbruggen. Phía Brighton cũng đưa bóng đập cột ở phút 83 với cú đá phạt của De Cuyper, tỷ số 2-0 rốt cuộc được giữ tới hết trận.

Tỷ số trận đấu: Brighton 2-0 Burnley (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Rutter 29' (Kostoulas), Ayari 47'

Đội hình xuất phát:

Brighton: Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu, Ayari, Gomez, Gruda, Rutter, Mitoma, Kostoulas.

Burnley: Dubravka, Humphreys, Ekdal, Laurent, Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires, Anthony, Broja, Bruun Larsen.