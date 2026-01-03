Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU gài điều khoản khôn ngoan, bán McTominay từ lâu vẫn mơ "hốt bạc"

Sự kiện: Serie A 2025-26 S.S.C Napoli Manchester United

Scott McTominay rời MU để gia nhập Napoli vào năm 2024, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn có thể nhận được khoản tiền lớn nếu cầu thủ này không tiếp tục gắn bó với đội bóng thành Naples.

25,7 triệu bảng là số tiền mà MU bán McTominay cho Napoli vào năm 2024. Quyết định để McTominay ra đi từng gây nghi ngờ trong cộng đồng CĐV "Quỷ đỏ", vốn tự hào về truyền thống đào tạo tài năng tại lò Carrington. Tuy nhiên, thương vụ này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nhờ điều khoản được MU gài vào. 

Theo thỏa thuận, MU sẽ nhận 10% khoản phí nếu Napoli bán McTominay trong tương lai. Điều này có thể mang về khoản tiền lớn khi cầu thủ 29 tuổi tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tiền vệ hàng đầu châu Âu. Anh thi đấu ấn tượng cho cả CLB lẫn ĐTQG, từ đó thu hút sự chú ý từ nhiều ông lớn ở lục địa già.

McTominay đang chơi thăng hoa trong màu áo Napoli&nbsp;

McTominay đang chơi thăng hoa trong màu áo Napoli 

Ở mùa giải đầu tiên tại Italia, McTominay được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất nhất Serie A, đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng của HLV Antonio Conte vô địch Serie A. Ngôi sao mang áo số 8 của Napoli ghi 13 bàn sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, từ đó anh được lọt danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng danh giá.

Transfermarkt hiện định giá McTominay khoảng 40 triệu bảng, với 2 năm rưỡi còn lại trong hợp đồng tại Napoli. Nếu Napoli bán cầu thủ người Scotland với mức giá đó, MU sẽ nhận thêm 4 triệu bảng nhờ điều khoản đã gài vào. 

Tuy nhiên, con số này có thể cao hơn, khi Napoli muốn thu về khoảng 60 triệu bảng nếu bán ngôi sao này vào hè năm 2026. Thậm chí có tin đồn về khả năng anh bất ngờ trở lại Old Trafford. Một số nguồn tin cho rằng MU đang cân nhắc đưa McTominay trở về khi HLV Ruben Amorim tìm cách củng cố tuyến giữa đang thiếu nhân sự.

Tương lai dài hạn của Kobbie Mainoo, Casemiro và Manuel Ugarte vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, việc đội trưởng Fernandes chấn thương khiến MU rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực ở khu vực trung tuyến.

8

Năm "vàng" 2025 của McTominay: Giải mã màn hồi sinh ngoạn mục, ai là người hùng?
Năm “vàng” 2025 của McTominay: Giải mã màn hồi sinh ngoạn mục, ai là người hùng?

Scott McTominay kết thúc năm 2025 không thể đẹp hơn: Một siêu phẩm giúp Scotland trở lại World Cup. Nhưng đó không phải là kết quả của việc anh đã rời...

Bấm xem >>

Theo Phong Đức

Nguồn: [Link nguồn]

03/01/2026 14:50 PM (GMT+7)
Nhiều người đọc
