Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Arsenal: Semenyo vừa đá vừa ngóng Man City (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 4/1 | SVĐ Vitality Bournemouth 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bournemouth vs Arsenal Arsenal Điểm Petrovic Smith Diakite Senesi Truffert Scott Tavernier Brooks Kluivert Semenyo Evanilson Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Lewis-Skelly Odegaard Zubimendi Rice Saka Jesus Trossard Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bournemouth Bournemouth Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Petrovic, Smith, Diakite, Senesi, Truffert, Scott, Tavernier, Brooks, Kluivert, Semenyo, Evanilson Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Jesus, Trossard

Semenyo vừa đá vừa ngóng tương lai

Ngay đầu năm 2026, Bournemouth được cho là đã chuẩn bị hoàn tất thương vụ bán ngôi sao trụ cột Antoine Semenyo cho Man City với giá 65 triệu bảng. Dù vậy, HLV Andoni Iraola xác nhận tiền đạo người Ghana vẫn sẽ ra sân ở trận này, và một màn trình diễn chia tay ấn tượng có lẽ là điều Bournemouth cần nếu muốn chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng trên sân nhà.

Thời cơ xây chắc ngôi đầu

Arsenal khởi đầu năm mới với vị thế dẫn đầu Premier League lần thứ bảy trong lịch sử, mang theo sự tự tin lớn sau chiến thắng đậm 4-1 trước Aston Villa. Đó là thắng lợi thứ tư liên tiếp của “Pháo thủ” tại giải quốc nội, dù ba chiến thắng trước đó đều chỉ với cách biệt một bàn.

Hiện tại, Arsenal đang hơn đọi nhì bảng Man City 4 điểm. Nếu đánh bại Bournemouth vào đêm nay, họ sẽ tạm thời nới rộng cách biệt với đối thủ lên 7 điểm, trong bối cảnh đại diện thành Manchester phải đối đầu Chelsea (0h30, 5/1).

"Pháo thủ" quyết phục thù

Về đối đầu, Bournemouth từng toàn thắng Arsenal ở cả hai lượt trận mùa trước. Nhưng xét trên phương diện lịch sử, đội khách vẫn áp đảo rõ rệt với thành tích thắng 13, hòa 2 và chỉ thua 3 ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Arsenal cũng đã giành chiến thắng trong bốn trong sáu lần gần nhất hành quân tới sân Vitality.

Bournemouth vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn trước Chelsea vào thứ Ba, với cả bốn bàn thắng đều được ghi trong 30 phút đầu tiên. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bournemouth vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng tại Premier League kể từ cuối tháng 10 đến nay (hòa 5, thua 5 trận).