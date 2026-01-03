Trực tiếp bóng đá Bournemouth - Arsenal: Semenyo vừa đá vừa ngóng Man City (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 4/1, vòng 20) Trong bối cảnh thương vụ chuyển nhượng tới Man City sắp hoàn tất, liệu Semenyo có góp mặt ở trận đấu đêm nay?
Premier League | 0h30, 4/1 | SVĐ Vitality
Điểm
Petrovic
Smith
Diakite
Senesi
Truffert
Scott
Tavernier
Brooks
Kluivert
Semenyo
Evanilson
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Lewis-Skelly
Odegaard
Zubimendi
Rice
Saka
Jesus
Trossard
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Semenyo vừa đá vừa ngóng tương lai
Ngay đầu năm 2026, Bournemouth được cho là đã chuẩn bị hoàn tất thương vụ bán ngôi sao trụ cột Antoine Semenyo cho Man City với giá 65 triệu bảng. Dù vậy, HLV Andoni Iraola xác nhận tiền đạo người Ghana vẫn sẽ ra sân ở trận này, và một màn trình diễn chia tay ấn tượng có lẽ là điều Bournemouth cần nếu muốn chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng trên sân nhà.
Thời cơ xây chắc ngôi đầu
Arsenal khởi đầu năm mới với vị thế dẫn đầu Premier League lần thứ bảy trong lịch sử, mang theo sự tự tin lớn sau chiến thắng đậm 4-1 trước Aston Villa. Đó là thắng lợi thứ tư liên tiếp của “Pháo thủ” tại giải quốc nội, dù ba chiến thắng trước đó đều chỉ với cách biệt một bàn.
Hiện tại, Arsenal đang hơn đọi nhì bảng Man City 4 điểm. Nếu đánh bại Bournemouth vào đêm nay, họ sẽ tạm thời nới rộng cách biệt với đối thủ lên 7 điểm, trong bối cảnh đại diện thành Manchester phải đối đầu Chelsea (0h30, 5/1).
"Pháo thủ" quyết phục thù
Về đối đầu, Bournemouth từng toàn thắng Arsenal ở cả hai lượt trận mùa trước. Nhưng xét trên phương diện lịch sử, đội khách vẫn áp đảo rõ rệt với thành tích thắng 13, hòa 2 và chỉ thua 3 ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Arsenal cũng đã giành chiến thắng trong bốn trong sáu lần gần nhất hành quân tới sân Vitality.
Bournemouth vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn trước Chelsea vào thứ Ba, với cả bốn bàn thắng đều được ghi trong 30 phút đầu tiên. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bournemouth vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng tại Premier League kể từ cuối tháng 10 đến nay (hòa 5, thua 5 trận).
Trong ngày cuối cùng của năm 2025, sự trở lại của "hòn đá tảng" Gabriel Magalhaes đã giúp Arsenal đại thắng Aston Villa 4-1, thắp sáng hy vọng về chức...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/01/2026 15:49 PM (GMT+7)