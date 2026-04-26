Tennis đỉnh cao Madrid Open: Sinner thị uy trước hiện tượng, Fonseca đại chiến đàn em Nadal

Trận đấu của Sinner sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Jannik Sinner - Elmer Moller: Khoảng 21h, 26/4 (vòng 3 đơn nam Madrid Open)

Jannik Sinner tiếp tục hành trình chinh phục Madrid Open 2026 với vị thế gần như “bất khả xâm phạm”, khi đối đầu tay vợt thi đấu từ vòng loại Elmer Moller, cặp đấu được xem là chênh lệch nhất vòng 3.

Moller (bên phải) rất hay nhưng Sinner (bên trái) quá hoàn hảo

Sinner bước vào trận với chuỗi 23 chiến thắng liên tiếp tại các giải Masters 1000, cùng phong độ cực cao sau chức vô địch Monte Carlo. Dù có đôi chút chệch nhịp khi để mất 1 set trước Benjamin Bonzi ở vòng trước, tay vợt số 1 thế giới vẫn cho thấy khả năng tăng tốc đúng thời điểm, đặc biệt ở những game quyết định. Lối chơi toàn diện, giao bóng ổn định và khả năng kiểm soát nhịp độ trên mặt sân đất nện giúp Sinner gần như không có điểm yếu rõ ràng ở thời điểm hiện tại.

Ở chiều ngược lại, Moller là bất ngờ thú vị của giải. Tay vợt người Đan Mạch đã đi từ vòng loại và thắng liền nhiều trận để góp mặt ở vòng 3, trong đó có chiến thắng trước Hugo Gaston và Federico Cina. Tuy nhiên, việc đi tiếp một phần nhờ đối thủ Gabriel Diallo bỏ cuộc ở vòng trước cho thấy Moller chưa thực sự bị “test” ở cường độ cao nhất. Dù đang có phong độ tốt và sự tự tin sau các danh hiệu Challenger, nhưng khoảng cách đẳng cấp giữa anh và Sinner là rất lớn.

Đây cũng là lần đầu hai tay vợt chạm trán, nhưng yếu tố bất ngờ gần như không đủ để tạo nên khác biệt. Trong điều kiện thi đấu tại Madrid, nơi bóng đi nhanh hơn, Sinner càng dễ phát huy khả năng tấn công sớm và áp đặt thế trận, khiến các tay vợt ít kinh nghiệm như Moller khó có cơ hội kéo dài các loạt bóng.

Kịch bản dễ thấy là Sinner kiểm soát hoàn toàn trận đấu, tạo áp lực liên tục từ baseline và sớm bẻ game giao bóng đối phương. Nếu không có biến số lớn, đây sẽ là một trận đấu một chiều.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Joao Fonseca - Rafael Jodar: Khoảng 2h30, 27/4 (vòng 3 đơn nam Madrid Open)

Cuộc đối đầu giữa Joao Fonseca và Rafael Jodar tại vòng 3 Madrid Open 2026 là màn so kè cực kỳ đáng chờ đợi giữa hai tài năng trẻ đang chơi tốt trên mặt sân đất nện. Đây còn là phép thử thực sự cho khả năng “duy trì đỉnh cao” của cả hai sau những bước tiến vượt bậc gần đây.

Trận đấu rất đáng được chờ đợi giữa hai ngôi sao thế hệ mới, Jodar (bên trái) và Fonseca (bên phải)

Jodar, người được ví như "truyền nhân Nadal" bước vào trận với cú hích tinh thần cực lớn sau chiến thắng ấn tượng 6-3, 6-1 trước Alex De Minaur, thắng lợi đầu tiên trước một tay vợt top 10 trong sự nghiệp. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha đang thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, từ khả năng kiểm soát thế trận, lựa chọn thời điểm tấn công đến sự lì lợm trong những tình huống then chốt. Lối chơi đậm chất đất nện của Jodar, phòng thủ chắc, phản công nhanh, sẵn sàng lên lưới đang giúp anh trở thành hiện tượng mới tại Madrid, đặc biệt khi có thêm điểm tựa sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Fonseca cũng không hề kém cạnh. Tay vợt Brazil đã gây tiếng vang với các lần vào tứ kết tại Monte Carlo và Munich, đồng thời cho thấy sự hoàn thiện nhanh chóng trong cách chơi hiện đại, đánh cuối sân uy lực, di chuyển linh hoạt và sẵn sàng tăng tốc ở những thời điểm quyết định. Việc giành vé đi tiếp (sau khi Marin Cilic rút lui) giúp Fonseca có thêm thời gian hồi phục thể lực, yếu tố quan trọng trước một trận đấu hứa hẹn kéo dài.

Đây là lần đầu hai tay vợt chạm trán, và đều đánh giá cao lẫn nhau. Jodar có lợi thế sân nhà và sự hưng phấn sau chiến thắng lớn, trong khi Fonseca nhỉnh hơn về trải nghiệm ở các trận đấu đỉnh cao gần đây. Điều kiện thi đấu tại Madrid sẽ tạo ra thế trận cân bằng, khi cả hai đều có thể triển khai lối chơi tấn công chủ động thay vì chỉ giằng co.

Kịch bản dễ thấy là trận đấu giằng co, nơi từng game đấu có thể quyết định cục diện. Jodar có thể nhập cuộc tốt như thường lệ, nhưng Fonseca với sự ổn định và kinh nghiệm tích lũy gần đây nhiều khả năng sẽ biết cách điều chỉnh để lật ngược thế trận.

Dự đoán kết quả: Joao Fonseca thắng 2-1.

Lịch thi đấu Madrid Open ngày 26/4