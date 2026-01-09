Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal lỡ cơ hội bỏ xa Man City, vẫn có thể nhờ MU

Chỉ có 1 trận đấu diễn ra trong buổi tối 8/1 ở vòng 21 Premier League, nhưng là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp với cuộc đua vô địch và đua vé Cúp C1. Arsenal được đánh giá mạnh hơn và có lực lượng đầy đủ hơn, họ đá trên sân nhà trước một Liverpool không những đang có phong độ phập phù mà còn thiếu vắng nhiều cầu thủ.

Hàng công Arsenal có trận đấu khá vô hại trước Liverpool

Tuy nhiên Liverpool đã thể hiện khả năng phòng ngự rất chặt chẽ trong suốt 90 phút, và họ thậm chí đã đưa bóng dội xà ngang cầu môn Arsenal ở hiệp 1. Bất chấp dùng chỉ 1 quyền thay người trong cả trận (do chấn thương), HLV Arne Slot và các học trò thậm chí có lúc đã kiểm soát và ép sân Arsenal ở hiệp 2.

Trận đấu căng thẳng kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và 1 điểm dành cho mỗi bên. Arsenal khó có thể hài lòng hoàn toàn với kết quả này, họ vẫn chỉ hơn Man City và Aston Villa 6 điểm sau khi 2 đội nào đều bị cầm hòa. Tuy nhiên cách biệt 6 điểm vẫn khá lớn và quan trọng hơn, vòng sau Man City sẽ đến thăm Old Trafford trong khi Arsenal chỉ gặp Nottingham Forest.

MU có thể sẽ giúp sức cho Arsenal trong cuộc đua vô địch, nhưng họ cũng có động cơ để thắng trận derby. Trận hòa này là một thành công cho Liverpool trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn (và họ vừa cầm hòa liên tiếp 3 đội đang trong mạch bất bại), nhưng vòng này họ chỉ giành 1 điểm trong khi MU bị cầm chân bởi Burnley và Chelsea thua Fulham.

Liverpool ở vị trí thứ 4 đang hơn Brentford 2 điểm và hơn Newcastle với MU cùng 3 điểm, trong khi khoảng cách với Chelsea đã là 4 điểm. Vòng tới Chelsea và Brentford sẽ giao tranh tại Stamford Bridge, trong khi Liverpool đá sân nhà gặp Burnley và Newcastle làm khách tại Wolverhampton, nên Liverpool và Newcastle đều có cơ hội củng cố vị trí của mình trong cuộc đua top 5 (mặc dù Wolves có thể gây bất ngờ khi đã có 3 trận bất bại).

BXH Premier League sau vòng 21