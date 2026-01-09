Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal lỡ cơ hội bỏ xa Man City, vẫn có thể nhờ MU

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool - Arsenal: Cuộc đua hấp dẫn

Arsenal đã không thể tận dụng cơ hội Man CIty và Aston Villa bị cầm hòa sau khi đụng phải một Liverpool chơi rất khó chịu.

   

Chỉ có 1 trận đấu diễn ra trong buổi tối 8/1 ở vòng 21 Premier League, nhưng là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp với cuộc đua vô địch và đua vé Cúp C1. Arsenal được đánh giá mạnh hơn và có lực lượng đầy đủ hơn, họ đá trên sân nhà trước một Liverpool không những đang có phong độ phập phù mà còn thiếu vắng nhiều cầu thủ.

Hàng công Arsenal có trận đấu khá vô hại trước Liverpool

Hàng công Arsenal có trận đấu khá vô hại trước Liverpool

Tuy nhiên Liverpool đã thể hiện khả năng phòng ngự rất chặt chẽ trong suốt 90 phút, và họ thậm chí đã đưa bóng dội xà ngang cầu môn Arsenal ở hiệp 1. Bất chấp dùng chỉ 1 quyền thay người trong cả trận (do chấn thương), HLV Arne Slot và các học trò thậm chí có lúc đã kiểm soát và ép sân Arsenal ở hiệp 2.

Trận đấu căng thẳng kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và 1 điểm dành cho mỗi bên. Arsenal khó có thể hài lòng hoàn toàn với kết quả này, họ vẫn chỉ hơn Man City và Aston Villa 6 điểm sau khi 2 đội nào đều bị cầm hòa. Tuy nhiên cách biệt 6 điểm vẫn khá lớn và quan trọng hơn, vòng sau Man City sẽ đến thăm Old Trafford trong khi Arsenal chỉ gặp Nottingham Forest.

MU có thể sẽ giúp sức cho Arsenal trong cuộc đua vô địch, nhưng họ cũng có động cơ để thắng trận derby. Trận hòa này là một thành công cho Liverpool trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn (và họ vừa cầm hòa liên tiếp 3 đội đang trong mạch bất bại), nhưng vòng này họ chỉ giành 1 điểm trong khi MU bị cầm chân bởi Burnley và Chelsea thua Fulham.

Liverpool ở vị trí thứ 4 đang hơn Brentford 2 điểm và hơn Newcastle với MU cùng 3 điểm, trong khi khoảng cách với Chelsea đã là 4 điểm. Vòng tới Chelsea và Brentford sẽ giao tranh tại Stamford Bridge, trong khi Liverpool đá sân nhà gặp Burnley và Newcastle làm khách tại Wolverhampton, nên Liverpool và Newcastle đều có cơ hội củng cố vị trí của mình trong cuộc đua top 5 (mặc dù Wolves có thể gây bất ngờ khi đã có 3 trận bất bại).

BXH Premier League sau vòng 21

BXH Premier League sau vòng 21

8

U23 Saudi Arabia - U23 Việt Nam 12.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Saudi Arabia
U23 Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 12/01
Thể lệ
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Gabriel đánh đầu chệch cột phút 90+7 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Arsenal - Liverpool: Gabriel đánh đầu chệch cột phút 90+7 (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 21) Gabriel suýt ghi bàn ở phút 90+7 cho Arsenal từ một quả phạt góc.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/01/2026 04:15 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN