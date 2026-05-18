Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU chính thức cán đích top 3

MU cán đích top 3

Trong ngày Casemiro nhận tràng pháo tay tri ân từ khán giả tại Old Trafford, MU đã giành chiến thắng 3-2 trong cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với Nottingham Forest. Kết quả này giúp “Quỷ đỏ” chắc chắn đứng thứ ba dưới thời HLV Michael Carrick, người vẫn chưa được công bố chính thức là thuyền trưởng lâu dài.

MU chính thức cán đích trong top 3 Ngoại hạng Anh

Bruno Fernandes đóng góp 1 kiến tạo, qua đó chạm mốc 20 đường chuyền thành bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã cân bằng kỷ lục kiến tạo một mùa giải của Thierry Henry và Kevin De Bruyne, khi mùa giải vẫn còn 1 vòng đấu.

Dấu ấn của Fernandes phần nào làm lu mờ một tình huống VAR gây tranh cãi. Nottingham Forest vừa gỡ hòa ở phút 52 sau bàn mở tỷ số từ sớm của Luke Shaw ở phút thứ năm, thì MU lại tái lập lợi thế.

Ở tình huống đó, Diogo Dalot tạt bóng để Mbeumo khống chế. Tiền đạo người Cameroon dường như để bóng chạm phần tiếp giáp giữa cánh tay trên và sườn, trước khi cú sút của anh bị đổi hướng đến chỗ Matheus Cunha, người dứt điểm một chạm thành bàn.

Trọng tài công nhận bàn thắng. Sau khi được VAR tư vấn ra màn hình kiểm tra, nhiều người nghĩ bàn sẽ bị từ chối. Nhưng sau hàng loạt lần xem lại, giữa tiếng la ó từ cả hai nhóm CĐV vì thời gian xử lý quá lâu, vị “vua áo đen” vẫn giữ nguyên quyết định, xác định bóng chạm hông của Mbeumo.

Gibbs White ghi thêm bàn rút ngắn xuống 2-3 cho Nottingham Forest ở phút 77, nhưng đội khách không thể tìm được bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.