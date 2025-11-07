Nóng bảng xếp hạng Europa League: Các đội bóng Anh có bứt phá?

Ở loạt trận sớm của lượt đấu thứ tư vòng bảng Europa League, Nottingham Forest làm khách đến sân của Sturm Graz. Mặc dù đội bóng Anh có danh tiếng hơn, nhưng cách nhập cuộc của Sturm Graz cho thấy họ không hề e dè, tạo ra một thế trận đôi công căng thẳng.

Nottingham Forest và Sturm Graz thi đấu nỗ lực