Nóng bảng xếp hạng Europa League: Các đội bóng Anh có bứt phá?
Ở sân chơi Europa League, thành tích của các đội bóng Anh từ đầu mùa không quá ấn tượng. Lượt đấu thứ tư này là cơ hội để các đại diện của xứ sở sương mù cải thiện thành tích.
Ở loạt trận sớm của lượt đấu thứ tư vòng bảng Europa League, Nottingham Forest làm khách đến sân của Sturm Graz. Mặc dù đội bóng Anh có danh tiếng hơn, nhưng cách nhập cuộc của Sturm Graz cho thấy họ không hề e dè, tạo ra một thế trận đôi công căng thẳng.
Nottingham Forest và Sturm Graz thi đấu nỗ lực
Theo Tiến Sơn
07/11/2025 01:38 AM (GMT+7)