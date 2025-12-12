Video bóng đá Basel - Aston Villa: Nối dài mạch thăng hoa (Europa League)

HLV Unai Emery thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình so với trận thắng nghẹt thở trước Arsenal ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, nhưng Aston Villa vẫn khởi đầu thuận lợi tại Thụy Sĩ. Evann Guessand, tân binh Aston Villa đến từ Nice trong mùa hè, ghi bàn mở tỷ số ở phút 12.

Aston Villa nối dài mạch thắng liên tiếp lên con số 8

Trước sự chứng kiến của huyền thoại quần vợt Roger Federer trên khán đài, đội chủ nhà Basel đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Flavius Daniliuc băng vào dứt điểm tinh tế sau pha đá phạt được thực hiện khôn ngoan bởi Xherdan Shaqiri, cựu tiền vệ của Liverpool và Stoke City.

Và giống như hai trận trước đó, bàn thắng quyết định của Aston Villa lại đến từ một cầu thủ vào sân thay người. Sau khi Donyell Malen lập công trong “bữa tiệc” 7 bàn thắng gặp Brighton và Emiliano Buendia ghi bàn hạ gục Arsenal ở phút cuối, lần này đến lượt Youri Tielemans tỏa sáng.

Tiền vệ người Bỉ vào sân rồi tung cú sút chìm chính xác từ rìa vòng cấm sau đường chuyền của Buendia, ấn định chiến thắng thứ 5 của Aston Villa tại Europa League mùa này, cũng là bàn thắng đầu tiên của anh cho CLB kể từ tháng Năm.

Chiến thắng mới nhất giúp Aston Villa tiếp tục vững bước hướng tới vòng 1/8 Europa League với 15 điểm sau 6 trận, trước khi chạm trán Fenerbahce (sân khách) và Salzburg (sân nhà) ở hai lượt trận cuối.

Mạch 8 trận thắng liên tiếp cũng là chuỗi phong độ tốt nhất của Aston Villa kể từ tháng 3/1914, khi đội bóng chủ sân Villa Park từng thiết lập chuỗi 11 trận thắng liên tiếp.

Tỷ số chung cuộc: Basel 1-2 Aston Villa (Hiệp 1: 0-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Basel: Daniliuc (34', Shaqiri)

Aston Villa: Guessand (12'), Tielemans (53', Buendia)

Đội hình xuất phát

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Metinho, Bacanin, Leroy; Shaqiri, Otele, Traore

Aston Villa: Bizot; Matty Cash, Lindelof, Konsa, Digne; Bogarde, Onana; Buendia, Guessand, Sancho; Malen