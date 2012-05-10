Top ghi bàn bóng đá Europa League 2025/2026 mới nhất
Cập nhật top bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc giải Europa League 2025/2026.
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|
Dion Drena Beljo
|
Dinamo Zagreb
|
2
|
2
|
Igor Jesus
|
Nottingham Forest
|
2
|
3
|
Antony
|
Real Betis
|
1
|
4
|
Cedric Bakambu
|
Real Betis
|
1
|
5
|
Eric Bille
|
Ludogorets
|
1
|
6
|
Evan Ndicka
|
Roma
|
1
|
7
|
Fran Navarro
|
Braga
|
1
|
8
|
Gianluca Mancini
|
Roma
|
1
|
9
|
Kelechi Iheanacho
|
Celtic
|
1
|
10
|
Lasse Berg Johnsen
|
Malmö FF
|
1
|
11
|
Marko Arnautovic
|
Red Star Belgrade
|
1
|
12
|
Maximilian Eggestein
|
Freiburg
|
1
|
13
|
Mounsef Bakrar
|
Dinamo Zagreb
|
1
|
14
|
Ousmane Diao
|
Midtjylland
|
1
|
15
|
Patrick Osterhage
|
Freiburg
|
1
(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.
Theo Q.H ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-26/09/2024 08:25 AM (GMT+7)