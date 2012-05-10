Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Top ghi bàn bóng đá Europa League 2025/2026 mới nhất

Sự kiện: Europa League 2025-26

Cập nhật top bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc giải Europa League 2025/2026.

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

Dion Drena Beljo

Dinamo Zagreb

2

2

Igor Jesus

Nottingham Forest

2

3

Antony

Real Betis

1

4

Cedric Bakambu

Real Betis

1

5

Eric Bille

Ludogorets

1

6

Evan Ndicka

Roma

1

7

Fran Navarro

Braga

1

8

Gianluca Mancini

Roma

1

9

Kelechi Iheanacho

Celtic

1

10

Lasse Berg Johnsen

Malmö FF

1

11

Marko Arnautovic

Red Star Belgrade

1

12

Maximilian Eggestein

Freiburg

1

13

Mounsef Bakrar

Dinamo Zagreb

1

14

Ousmane Diao

Midtjylland

1

15

Patrick Osterhage

Freiburg

1

Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất
Top ghi bàn bóng đá Ngoại Hạng Anh 2025/2026 mới nhất

(Top ghi bàn) Cập nhật Top các bàn thắng ngay sau vòng đấu kết thúc của giải vô địch quốc gia Anh - NGOẠI HẠNG ANH, mùa bóng 2025-2026.

Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/09/2024 08:25 AM (GMT+7)
