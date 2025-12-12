Nóng bảng xếp hạng Europa League: Antony giúp Betis bay cao, Villa đứng thứ 3

Lượt 6 của vòng bảng Europa League diễn ra trọn vẹn trong rạng sáng ngày 12/12 (giờ Việt Nam) và được chia làm hai khung giờ (0h45 và 3h). Ở loạt đấu sớm, Real Betis phải làm khách của Dinamo Zagreb của Croatia với cơ hội vươn lên vị trí thứ hai.

Antony giúp Betis thắng dễ

Đôi bên chơi giằng co nhưng Real Betis vượt lên dẫn 3-0 chỉ trong vòng 7 phút từ phút 31 tới phút 38 trong đó, Antony đóng góp một bàn thắng. Những nỗ lực sau đó của Dinamo Zagreb chỉ giúp đội bóng này có được bàn danh dự ở phút cuối.

Với chiến thắng này, Real Betis tạm thời nhảy lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với 14 điểm/6 trận. Đứng ngay sau họ là Ferencvaros sau chiến thắng 2-1 trước Rangers. Nottingham Forest cũng tạm thời lọt vào Top 8 sau chiến thắng 2-1 đầy vất vả trước Utrecht. Thậm chí, Midtjylland còn vươn lên dẫn đầu bảng sau chiến thắng tối thiểu trước Genk

Tuy nhiên, thứ hạng của bốn đội bóng này không giữ được lâu bởi những đội bóng có thể cạnh tranh đã thi đấu tốt ở loạt trận 3h. Đầu tiên là Lyon đòi lại ngôi đầu bảng sau khi giải quyết G.A.Eagles ngay trong hiệp một. Tiếp theo đó, Aston Villa cũng trở lại vị trí số 3 với chiến thắng trước Basel ngay trên sân khách.

Real Betis rớt xuống hạng 4 trong khi Ferencvaros tụt xuống hạng 6. Xen giữa hai đội bóng này Freiburg. Đại diện của Đức cũng có 14 điểm/6 trận sau chiến thắng tối thiểu trước Salzburg. Hiệu số của ba đội này lần lượt là +7, +6, +5.

Hai đại diện của Bồ Đào Nha là Braga và Porto chiếm 2 vị trí cuối cùng trong Top 8 với 12 nhờ việc sát nút hai đội cuối bảng là Malmo (Thụy Điển) và Nice (Pháp). Cuộc chiến cho 2 vị trí này sẽ rất cam go với từ vị trí thứ 9 đến vị trí thứ 17 trên bảng xếp hạng chỉ kém lần lượt từ 1 đến 2, hoặc 3 điểm.

Trong khi đó ở cuối bảng xếp hạng có tới 5 đội chưa vượt qua nổi 1 điểm sau 6 vòng. Đặc biệt là có trường hợp của Nice khi đội bóng toàn thua kể từ đầu giải. Tiếp theo đó, Malmo, Utrecht, Maccabi Tel Aviv, Rangers mới chỉ có 1 điểm/6 trận.