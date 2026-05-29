Những kì tích độc - dị ở World Cup, Ronaldo và Messi mơ cũng không làm nổi

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là bộ đôi siêu sao xuất sắc nhất bóng đá đương đại, liên tiếp chinh phục hàng loạt kì tích vô tiền khoáng hậu.

Trong khi đó, World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nơi mọi thành tích, kỷ lục đều được xem như chuẩn mực. Thậm chí, có những cột mốc đặc biệt đến mức ngay cả Ronaldo, Messi gần như không có cơ hội chạm tới.

Just Fontaine: Kỷ lục ghi bàn một kỳ World Cup tồn tại 68 năm

Trong danh sách những kỷ lục bất tử của World Cup, đứng đầu chắc chắn phải là thành tích 13 bàn trong một giải đấu do Just Fontaine thiết lập năm 1958. Để dễ hình dung, Vua phá lưới World Cup gần nhất có thành tích ghi bàn chạm mốc 2 con số là Gerd Muller đã từ năm... 1970 (10 bàn).

Ngay cả Messi ở kỳ World Cup hay nhất sự nghiệp năm 2022 cũng chỉ có 7 bàn (còn Ronaldo chưa bao giờ chạm mốc 2 con số trong một giải đấu). Có lẽ, họ đành nhường vinh dự xô đổ lục cho thế hệ đàn em ở World Cup 2030, khi FIFA bắt đầu thảo luận về khả năng tăng số lượng đội tham dự lên 66 (đồng nghĩa số trận cũng tăng).

Oleg Salenko "thách" Ronaldo - Messi ghi 5 bàn/trận

Một "dị nhân" khác từng khiến thế giới kinh ngạc là Oleg Salenko, người duy nhất ghi 5 bàn trong 1 trận đấu tại World Cup.

Ở vòng bảng World Cup 1994, Salenko góp công giúp ĐT Nga vùi dập ĐT Cameroon 6-1. Thú vị hơn, đó là trận đấu quốc tế cuối cùng của ông. Tổng cộng, cựu tiền đạo này ghi 6 bàn để đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" World Cup 1994 (Salenko ghi 6 bàn trong toàn bộ sự nghiệp quốc tế, tất cả đều đến ở World Cup 1994)!

Thời đỉnh cao, Ronaldo từng lập hat-trick tại World Cup (trận Bồ Đào Nha 3-3 Tây Ban Nha, World Cup 2018). Nhưng tại World Cup 2026, việc yêu cầu CR7 hay Messi ghi 5 bàn trong một trận đấu gần như là chuyện không tưởng.

Just Fontaine và "Vua bóng đá" Pele tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở World Cup

Ronaldo - Messi chào thua "Vua bóng đá" Pele

Nếu Fontaine là “vua ghi bàn”, thì cố huyền thoại Pele lại sở hữu kỷ lục mang tính biểu tượng: cầu thủ trẻ nhất lập công trong trận chung kết World Cup, khi 17 tuổi 249 ngày. Không chỉ ghi bàn, "Vua bóng đá" còn lập cú đúp ở trận chung kết năm 1958 với Thụy Điển.

Messi hay Ronaldo đều không thể tiến gần kỷ lục này, đơn giản vì họ… đã quá lớn tuổi. Sâu xa hơn, bóng đá hiện đại gần như không còn chỗ cho thiếu niên 17 tuổi đóng vai trò trung tâm ở trận đấu lớn nhất hành tinh.

Các HLV ngày nay ưu tiên kinh nghiệm, tính kỷ luật chiến thuật và khả năng chịu áp lực. Một “cậu bé thiên tài” kiểu Pele gần như không còn cơ hội được trao toàn quyền trên "sân khấu" chung kết World Cup.

U50 vẫn ra sân và ghi bàn ở World Cup

Có những kỷ lục liên quan tới giới hạn thể chất con người do thách thức từ thời gian. Năm 1994, Roger Milla -huyền thoại bóng đá Cameroon - trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất nhất ra sân và ghi bàn tại World Cup khi 42 tuổi 39 ngày.

Thậm chí, cựu thủ môn Essam El Hadary của ĐT Ai Cập còn đẩy giới hạn xa hơn, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu tại World Cup khi 45 tuổi 161 ngày (World Cup 2018).

Dù vị trí thủ môn thường kéo dài sự nghiệp hơn cầu thủ khác, việc duy trì phản xạ, tốc độ xử lý và khả năng cạnh tranh ở độ tuổi ấy vẫn là điều phi thường.

Messi (38 tuổi) hay Ronaldo (40 tuổi) gần như không thể theo kịp bởi họ không chơi ở vị trí... thủ môn. Ngay cả trường hợp còn thi đấu chuyên nghiệp, việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 45 trong bối cảnh bóng đá hiện đại trẻ hóa mạnh mẽ là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Ronaldo - Messi khó có thể thi đấu ở tuổi 45, ghi bàn ở tuổi 42 trong khuôn khổ World Cup

Những kỳ tích "độc dị": Ronaldo - Messi có dám phá?

Ghi bàn là nhiệm vụ ưa thích của Ronaldo - Messi, nhưng có lẽ bộ đôi siêu sao không muốn viễn cảnh ghi tới 4 bàn rồi chứng kiến đội nhà... thất bại xuất hiện.

Lịch sử World Cup từng ghi nhận trường hợp tương tự của Ernst Wilimowski. Năm 1938, huyền thoại bóng đá Ba Lan trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu World Cup, nhưng đội tuyển quê nhà của Wilimowski lại nhận thất bại sát nút 5-6 trước ĐT Brazil tại vòng 1/8. Đây được xem như màn trình diễn cá nhân vĩ đại bậc nhất World Cup.

Nếu kỷ lục "ghi 4 bàn vẫn thua" chưa đến mức khó nuốt trôi, Ronaldo - Messi nên nhìn vào Josip Simunic, "nạn nhân" của một trong những kỷ lục kỳ lạ đến mức... đáng xấu hổ nhất lịch sử World Cup.

Ghi 4 bàn/trận vẫn thua hay nhận 3 thẻ vàng/trận là những kỷ lục mà Ronaldo - Messi không muốn, thậm chí không dám chinh phục

Năm 2006, cựu trung vệ ĐT Croatia nhận 3 thẻ vàng trong trận hòa 2-2 với ĐT Australia thuộc khuôn khổ vòng bảng, nguyên nhân xuất phát từ sự "đãng trí" của trọng tài chính Graham Poll. Cho đến nay, Josip Simunic vẫn là cầu thủ hiếm hoi nhận 3 thẻ vàng cùng một trận rồi mới bị truất quyền thi đấu tại World Cup.

Messi, Ronaldo có thể phá nhiều kỷ lục chuyên môn nhưng với những “tai nạn” kiểu này, họ đành chào thua. Chưa kể giữa kỷ nguyên VAR và công nghệ hỗ trợ trọng tài toàn diện, sự cố hy hữu như Simunic gần như không còn cơ hội tái diễn!