Siêu sao Ronaldo và những tranh cãi!

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Siêu sao Ronaldo và những tranh cãi!

Sự kiện: Cristiano Ronaldo World Cup 2026

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn, vẫn dẫn dắt đội bóng tới chức vô địch và vẫn khóc vì chiến thắng lẫn thất bại như một cầu thủ trẻ.

Anh là biểu tượng của ý chí vươn lên, của khát vọng không chấp nhận giới hạn. Nhưng đi cùng sự vĩ đại ấy cũng là những hành động gây tranh cãi, những phản ứng cảm xúc mà không phải lúc nào công chúng cũng có thể đồng tình.

Nhà vô địch không chịu già đi

Có lẽ điều đáng nể nhất ở Cristiano Ronaldo không nằm ở gần 1.000 bàn thắng, 5 Quả bóng vàng hay hàng chục danh hiệu lớn nhỏ. Điều đáng nể nhất là ở tuổi 41, anh vẫn sống với bóng đá như thể mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

Anh là biểu tượng của ý chí vươn lên, của khát vọng không chấp nhận giới hạn

Anh là biểu tượng của ý chí vươn lên, của khát vọng không chấp nhận giới hạn

Trong thời đại mà phần lớn cầu thủ đã giải nghệ hoặc bước sang vai trò khác sau tuổi 35, Ronaldo vẫn duy trì cường độ tập luyện khắc nghiệt, vẫn giữ hình thể đáng kinh ngạc và vẫn đóng vai trò quyết định ở những trận đấu lớn.

Trận thắng Damac 4-1 để giúp Al Nassr vô địch Saudi Pro League là ví dụ rõ nhất. Ronaldo ghi hai bàn thắng, là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận và trực tiếp kéo đội bóng vượt qua áp lực ở vòng đấu cuối cùng.

Đó không còn là câu chuyện của tài năng đơn thuần. Đó là kết quả của tính kỷ luật gần như ám ảnh. Suốt sự nghiệp, Ronaldo luôn được nhắc đến như hình mẫu của sự chuyên nghiệp: chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tập luyện nhiều hơn người khác và luôn duy trì khát vọng chiến thắng ở mức cao nhất.

Chính điều đó khiến anh trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người trẻ, không chỉ trong bóng đá mà cả ngoài cuộc sống. 

Ronaldo cho thấy xuất phát điểm không quyết định giới hạn của một con người. Từ cậu bé lớn lên trong gia đình nghèo ở Madeira, anh trở thành một trong những vận động viên nổi tiếng nhất lịch sử thể thao thế giới nhờ ý chí và sự bền bỉ phi thường.

Khẳng định muộn màng ở Saudi Arabia

Suốt hơn ba năm ở Saudi Arabia, Ronaldo bị đặt giữa hai luồng đánh giá cực đoan. Một bên xem anh là người mở cánh cửa đưa Saudi Pro League bước ra ánh sáng toàn cầu. Điều đó gần như không cần tranh cãi. 

Sau khi Ronaldo cập bến Al Nassr cuối năm 2022, hàng loạt ngôi sao lớn kéo đến như Karim Benzema, Neymar, Sadio Mane, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Kingsley Coman hay Joao Felix. Saudi Pro League từ một giải đấu khu vực đã trở thành sản phẩm bóng đá có sức hút toàn cầu.

Ronaldo và những tranh cãi!

Ronaldo và những tranh cãi!

Nhưng phía còn lại luôn đặt câu hỏi: "Ronaldo mang đến hào quang, nhưng anh thực sự để lại điều gì trên sân cỏ?". Trước chức vô địch này, Ronaldo chỉ có Arab Club Champions Cup 2023 cùng Al Nassr - danh hiệu mà nhiều nơi không xem là chiếc cúp chính thức cấp cao của AFC hay FIFA. Vì thế, dù ghi hơn 100 bàn tại Saudi Arabia, anh vẫn bị xem là chưa hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất: đưa Al Nassr tới chức vô địch quốc gia.

Do đó, Saudi Pro League 2025-2026 là sự khẳng định muộn màng. Ronaldo không chỉ đến Saudi Arabia để dưỡng già hay làm biểu tượng quảng bá. Ở tuổi 41, anh vẫn còn khả năng trở thành trung tâm của một đội bóng vô địch. Điều đáng nói hơn nằm ở cách Ronaldo giành danh hiệu này.

Ronaldo chưa bao giờ là hình mẫu hoàn hảo tuyệt đối

Ronaldo chưa bao giờ là hình mẫu hoàn hảo tuyệt đối

Ronaldo không thuộc kiểu chỉ đứng trong một đội bóng mạnh để chờ nâng cúp. Al Nassr đã trải qua nhiều mùa giải bất ổn, thay HLV liên tục, thất bại ở các trận quyết định và nhiều lần bị Al Hilal bỏ lại phía sau. Ngay cả vài ngày trước chức vô địch Saudi League, họ còn thua chung kết AFC Champions League 2.

Nhưng Ronaldo vẫn kết thúc mùa giải bằng những bàn thắng quyết định ở trận cuối cùng, đúng theo phong cách quen thuộc của anh suốt hơn 20 năm qua.

Danh hiệu này không làm thay đổi vị thế lịch sử của Ronaldo - điều đó đã được định hình từ lâu ở Manchester United, Real Madrid, Juventus hay đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khát vọng và tranh cãi

Tuy nhiên, Ronaldo chưa bao giờ là hình mẫu hoàn hảo tuyệt đối. Sau thất bại của Al Nassr trước Gamba Osaka ở chung kết AFC Champions League 2, hình ảnh anh bỏ vào đường hầm thay vì ở lại nhận huy chương bạc đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn.

Ronaldo trở thành người hùng trong chức vô địch Saudi League

Ronaldo trở thành người hùng trong chức vô địch Saudi League

Nhiều người xem đó là hành động thiếu tinh thần thể thao, và thật khó để hoàn toàn bênh vực phản ứng ấy. Khi đã là biểu tượng toàn cầu, mỗi hành động của Ronaldo đều mang ảnh hưởng vượt xa phạm vi cá nhân. Hàng triệu cầu thủ trẻ nhìn vào anh để học cách chiến thắng, nhưng cũng học cách đối diện thất bại.

Một siêu sao lớn không chỉ được đánh giá bằng cách nâng cúp, mà còn ở cách chấp nhận những khoảnh khắc không như mong muốn. Ronaldo có quyền thất vọng. Ronaldo có quyền đau đớn. 

Nhưng việc bỏ lễ trao huy chương rõ ràng vẫn là hình ảnh không đẹp với một cầu thủ mang tầm vóc biểu tượng. Đó cũng là điều khiến Ronaldo trở thành nhân vật đặc biệt của bóng đá hiện đại.

Anh không che giấu cảm xúc, không giỏi chấp nhận thất bại theo cách như bao nhiêu người khác, không cố biến mình thành hình mẫu hoàn hảo. 

Thay vào đó, Ronaldo luôn sống trong trạng thái cực hạn: hoặc chiến thắng, hoặc đau đớn. Chính cá tính ấy giúp anh vươn tới đỉnh cao, nhưng đôi khi cũng đẩy anh vào tranh cãi.

Nhưng điều thú vị là chỉ vài ngày sau thất bại ở cúp châu Á, Ronaldo lại trở thành người hùng trong chức vô địch Saudi League. Thế hệ trẻ hôm nay cần những thần tượng truyền cảm hứng. Nhưng cũng cần hiểu rằng thần tượng không đồng nghĩa với hoàn hảo.

Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Anh là biểu tượng của kỷ luật, khát vọng và tinh thần vượt giới hạn tuổi tác. Đồng thời, anh cũng là ví dụ cho thấy những con người thành công lớn đôi khi vẫn có thể hành động theo cảm xúc, vẫn có những khoảnh khắc chưa đẹp và vẫn gây tranh cãi như bất kỳ ai khác.

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn, vẫn khóc vì bóng đá và vẫn khiến cả thế giới tranh luận về mình. Có lẽ đó mới là điều đặc biệt nhất.

Bởi sau hơn hai thập niên đỉnh cao, Ronaldo không chỉ để lại những chiếc cúp hay kỷ lục, mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên và tinh thần không chấp nhận giới hạn của con người trước thời gian.
Ronaldo cán mốc 973 bàn trong ngày vô địch giải Ả Rập, tiếp động lực xưng bá World Cup
Ronaldo cán mốc 973 bàn trong ngày vô địch giải Ả Rập, tiếp động lực xưng bá World Cup

Cristiano Ronaldo đã có màn chạy đà hoàn hảo cho World Cup 2026 diễn ra trên đất Mỹ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoàng Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/05/2026 10:06 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Cristiano Ronaldo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN