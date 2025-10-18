Nhật Bản & nhiều quốc gia bàn bỏ LĐBĐ châu Á do thiên vị Qatar & Saudi Arabia

Sự bất mãn với 2 nước vùng Vịnh

Trong khi ĐT Nhật Bản vừa có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước ĐT Brazil với tỷ số 3-2 ở đợt tập trung đội tuyển vừa qua, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đang bận tâm về chuyện khác và họ không có tâm trạng để chung vui với các cầu thủ. JFA đang bàn việc ly khai khỏi LĐBĐ châu Á (AFC) vì cho rằng AFC đã đối xử không công bằng và trung thực với nhiều liên đoàn thành viên.

Nhật Bản và nhiều liên đoàn bóng đá châu Á khác cho rằng Qatar và Saudi Arabia đã được AFC ưu ái quá đà

Theo tin trên trang MSN phiên bản tiếng Nhật, JFA gần đây đã nói chuyện với đại diện của một số liên đoàn khác thuộc AFC và đa số bày tỏ sự bất bình trước cách AFC hoạt động. AFC bị nghi ăn tiền từ phía Qatar và Saudi Arabia nên thường xuyên ưu ái hai nước này trong việc chọn quốc gia đăng cai các giải đấu, mới đây nhất là việc Saudi Arabia được chọn để đá vòng loại thứ 4 World Cup 2026 thay vì sân trung lập.

Bên cạnh điều này, việc các trọng tài thường xuyên bắt sai, đưa ra những quyết định gây tranh cãi trong các trận đấu có các CLB của Qatar và Saudi Arabia (hay chính đội tuyển của hai nước này) cũng khiến nhiều liên đoàn bất mãn nhưng không biết kêu ai. Thế nên ý tưởng của JFA đang thu được sự ủng hộ đáng kể.

AFC chia làm đôi?

JFA đang có ý định vận động các liên đoàn thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á tách ra khỏi AFC và gộp lại với nhau thành một liên đoàn riêng. Có thể cách sắp xếp kiểu các giải cúp châu Á (chia theo khu vực Đông – Tây) sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để chia AFC làm hai. Khi đó Đông Á sẽ có 22 thành viên và Tây Á có 25 thành viên.

Nếu AFC bị chia tách, việc quốc gia nào chuyển sang liên đoàn mới nào sẽ là chủ đề gây nhiều tranh cãi với bóng đá châu Á

Nguồn tin cho hay không chỉ những liên đoàn Đông Á và Đông Nam Á, một số liên đoàn như Iraq cũng bày tỏ sự quan tâm tới ý tưởng của JFA, dù về địa lý họ thuộc về khu vực Tây Á. Các nước khu vực Nam Á cũng đang lắng nghe quan điểm từ các phía.

Dù vậy việc AFC chia tách có thể vấp phải sự phản đối của FIFA do ảnh hưởng nhiều đến cách sắp xếp ở AFC vốn đã ổn định từ lâu.