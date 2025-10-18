Nhật Bản & nhiều quốc gia bàn bỏ LĐBĐ châu Á do thiên vị Qatar & Saudi Arabia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Nhật Bản & nhiều quốc gia bàn bỏ LĐBĐ châu Á do thiên vị Qatar & Saudi Arabia

Asian Cup 2027 World Cup 2026 Đội tuyển Nhật Bản
Đang xuất hiện thông tin LĐBĐ Nhật Bản cùng nhiều quốc gia khác muốn rời khỏi AFC do sự thiên vị dành cho Qatar và Saudi Arabia từ tổ chức này.

   

Sự bất mãn với 2 nước vùng Vịnh

Trong khi ĐT Nhật Bản vừa có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trước ĐT Brazil với tỷ số 3-2 ở đợt tập trung đội tuyển vừa qua, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đang bận tâm về chuyện khác và họ không có tâm trạng để chung vui với các cầu thủ. JFA đang bàn việc ly khai khỏi LĐBĐ châu Á (AFC) vì cho rằng AFC đã đối xử không công bằng và trung thực với nhiều liên đoàn thành viên.

Nhật Bản và nhiều liên đoàn bóng đá châu Á khác cho rằng Qatar và Saudi Arabia đã được AFC ưu ái quá đà

Nhật Bản và nhiều liên đoàn bóng đá châu Á khác cho rằng Qatar và Saudi Arabia đã được AFC ưu ái quá đà

Theo tin trên trang MSN phiên bản tiếng Nhật, JFA gần đây đã nói chuyện với đại diện của một số liên đoàn khác thuộc AFC và đa số bày tỏ sự bất bình trước cách AFC hoạt động. AFC bị nghi ăn tiền từ phía Qatar và Saudi Arabia nên thường xuyên ưu ái hai nước này trong việc chọn quốc gia đăng cai các giải đấu, mới đây nhất là việc Saudi Arabia được chọn để đá vòng loại thứ 4 World Cup 2026 thay vì sân trung lập.

Bên cạnh điều này, việc các trọng tài thường xuyên bắt sai, đưa ra những quyết định gây tranh cãi trong các trận đấu có các CLB của Qatar và Saudi Arabia (hay chính đội tuyển của hai nước này) cũng khiến nhiều liên đoàn bất mãn nhưng không biết kêu ai. Thế nên ý tưởng của JFA đang thu được sự ủng hộ đáng kể.

AFC chia làm đôi?

JFA đang có ý định vận động các liên đoàn thuộc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á tách ra khỏi AFC và gộp lại với nhau thành một liên đoàn riêng. Có thể cách sắp xếp kiểu các giải cúp châu Á (chia theo khu vực Đông – Tây) sẽ được dùng làm tiêu chuẩn để chia AFC làm hai. Khi đó Đông Á sẽ có 22 thành viên và Tây Á có 25 thành viên.

Nếu AFC bị chia tách, việc quốc gia nào chuyển sang liên đoàn mới nào sẽ là chủ đề gây nhiều tranh cãi với bóng đá châu Á

Nếu AFC bị chia tách, việc quốc gia nào chuyển sang liên đoàn mới nào sẽ là chủ đề gây nhiều tranh cãi với bóng đá châu Á

Nguồn tin cho hay không chỉ những liên đoàn Đông Á và Đông Nam Á, một số liên đoàn như Iraq cũng bày tỏ sự quan tâm tới ý tưởng của JFA, dù về địa lý họ thuộc về khu vực Tây Á. Các nước khu vực Nam Á cũng đang lắng nghe quan điểm từ các phía.

Dù vậy việc AFC chia tách có thể vấp phải sự phản đối của FIFA do ảnh hưởng nhiều đến cách sắp xếp ở AFC vốn đã ổn định từ lâu.

18/10/2025 00:08 AM (GMT+7)
