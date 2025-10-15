Hấp dẫn vòng loại World Cup châu Á: Qatar - Saudi Arabia mở tiệc mừng "vé vàng"

🔥 Qatar - UAE (lượt trận cuối bảng A): Hiệp 2 bùng nổ, mừng vé World Cup

Tiếp đón ĐT UAE, ĐT Qatar gặp bất lợi khi kém đối thủ 2 điểm (hòa ở trận đầu) và buộc phải giành chiến thắng. Tuy nhiên xuyên suốt hiệp 1, lối chơi chặt chẽ của UAE khiến hàng công đội chủ nhà "tịt ngòi".

Qatar lần thứ 2 liên tiếp dự World Cup, sau kỳ World Cup 2022 trên sân nhà

Bước ngoặt chỉ xuất hiện từ hiệp 2. Ngay phút 49, Akram Afif đã "dọn cỗ" để Khoukhi ghi bàn khai thông bế tắc cho Qatar. Tiếp đà thăng hoa, phút 74, Akram Afif một lần nữa ghi dấu ấn bằng pha kiến tạo dẫn tới bàn nhân đôi cách biệt. Tác giả pha lập công là Pedro Miguel.

Phút 88, UAE rơi vào thế khó khi Tarek Salman nhận thẻ đỏ. Thầy trò HLV Cosmin Olaroiu chỉ có thể ghi bàn danh dự vào khoảng thời gian bù giờ (Alamiri ghi bàn).

Chung cuộc, Qatar giành chiến thắng 2-1 để chính thức đoạt vé tới World Cup 2026. Trong khi đó, UAE sẽ phải tham dự vòng loại thứ 5 gặp đội nhì bảng B là Iraq.

Chung cuộc: Qatar 2-1 UAE Ghi bàn (Kiến tạo): Qatar: Khoukhi 49' (Afif), Pedro Miguel 74' (Afif) UAE: Alamiri 90+8' (Lima) Thẻ đỏ: Tarek Salman 88' Đội hình xuất phát: Qatar: Abunada, Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Brake, Edmilson Junior, Madibo, Boudiaf, Afif, Al Mannai, Ali UAE: Eisa, Zouhir, Peres Lopes, Kouadio, Meloni, Caio Canedo, Nader, Amaral, Saleh, Gimenez, Caio Lucas

⚽ Saudi Arabia - Iraq (lượt trận cuối bảng B): Đoạt "vé vàng" nhờ hơn số bàn thắng

Cùng giành chiến thắng trước Indonesia, cả Saudi Arabia lẫn Iraq đều bước vào trận đấu quyết định ở bảng B với tâm trạng hưng phấn. Xuyên suốt trận đấu, dàn sao Saudi Arabia áp đảo đối thủ khi tung ra tổng cộng 15 cú dứt điểm (Iraq chỉ có 4 cú dứt điểm).

Saudi Arabia lấy vé World Cup

Dù vậy, sự vô duyên của hàng công, cộng với việc các thủ môn thi đấu cực kì xuất sắc khiến 2 đội không thể ăn mừng. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số 0-0. Sau 2 lượt trận, cả Saudi Arabia lẫn Iraq đều có 4 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bàn bại (+1).

Tuy nhiên, Saudi Arabia lại vượt trội về số bàn thắng (3 so với 1), vì vậy thầy trò HLV Herve Renard là những người đoạt ngôi đầu bảng B, đồng nghĩa với giành tấm vé chính thức tới World Cup. Trong khi đó, Iraq ngậm ngùi bước vào vòng loại thứ 5 gặp đội nhì bảng A là UAE.

Chung cuộc: Saudi Arabia 0-0 Iraq Đội hình xuất phát: Saudi Arabia: Al Aqidi, Abdulhamid, Thakri, Tambakti, Yahya, Al Dawsari, Al KhaibariAbu Al Shamat, Al Juwayr, Al Dawsari, Al Buraikan Iraq: Hachim, Sulaka, Younis, Szczecin, Doski, Amyn, Iqbal, Al Ammari, Bayesh, Yakob, Meme