Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tranh cãi trọng tài trận Indonesia - Saudi Arabia: 3 quả penalty & tấm thẻ đỏ chóng vánh

Sự kiện: World Cup 2026 Bóng đá Indonesia
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trận Indonesia - Saudi Arabia chứng kiến nhiều quyết định từ trọng tài có tính bước ngoặt tới trận đấu, trong đó có 3 quả penalty và tình huống rút nhanh 2 thẻ vàng.

   

Indonesia có trận làm khách trên sân của Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng 4 của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Việc Indonesia bất bại ở 2 trận gặp trước đã khiến Saudi Arabia phải nghiêm túc vào cuộc với sự cẩn trọng trước khả năng của đối thủ.

Trận Indonesia - Saudi Arabia có tới 3 quả penalty và 2 trong số đó thuộc về Indonesia

Trận Indonesia - Saudi Arabia có tới 3 quả penalty và 2 trong số đó thuộc về Indonesia

Từ trước trận, dư luận Indonesia đã không hài lòng khi AFC chỉ định một trọng tài người Kuwait để bắt trận này. LĐBĐ Indonesia trước sức ép dư luận đã đề nghị đổi trọng tài, nhưng bị AFC từ chối khiến báo giới Indonesia bày tỏ sự không bằng lòng. Do đó các tình huống trọng tài ở trận đấu này bị "soi" rất kỹ.

Nhưng Indonesia lại là bên được hưởng lợi trước. Phút thứ 6, trung vệ Al Tambakti đã để bóng chạm tay trong vòng cấm Saudi Arabia ở một pha đá phạt. Trọng tài đã xem kỹ màn hình VAR, từ việc có lỗi việt vị không cho tới Al Tambakti có bị phạm lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là penalty, và Kevin Diks ghi bàn đưa Indonesia vượt lên.

Saudi Arabia chỉ mất 6 phút để gỡ hòa, và trước khi hết hiệp 1, đến lượt Saudi Arabia được hưởng penalty sau khi Yakob Sayuri của Indonesia có tình huống kéo áo rất lộ liễu trong vòng cấm đội nhà với tiền đạo Al Buraikan. Tiền đạo này sút 11m thành công đưa Saudi Arabia vượt lên, và cũng là chân sút này nâng tỷ số lên 3-1 phút 62.

Thẻ đỏ của trọng tài dành cho Mohammed Kanno của Saudi Arabia ở phút bù giờ hiệp 2, khi Indonesia đang săn tìm bàn gỡ hòa

Thẻ đỏ của trọng tài dành cho Mohammed Kanno của Saudi Arabia ở phút bù giờ hiệp 2, khi Indonesia đang săn tìm bàn gỡ hòa

Indonesia tưởng như đã hết hy vọng, nhưng cuối hiệp 2 họ lại gặp may trong một tình huống penalty khác với pha ngã và để bóng chạm tay của hậu vệ Boushal trong vòng cấm Saudi Arabia phút 87. Kevin Diks lại ghi bàn từ chấm 11m, hiệp 2 có tận 9 phút bù giờ, và đến phút 90+3 trọng tài còn đuổi dự bị Mohammed Kanno của Saudi Arabia với 2 thẻ vàng liên tiếp, lần lượt cho một phacâu giờ lẫn phản ứng thái quá. Trọng tài sau đó tiếp tục rút thẻ đỏ đuổi một trợ lý HLV của Saudi Arabia.

Indonesia rốt cuộc không tránh được thất bại 2-3 trước Saudi Arabia và họ xem như đã không còn hy vọng đoạt vé vào thẳng World Cup 2026. Đội bóng của HLV Patrick Kluivert giờ phải thắng được Iraq để hy vọng đi tiếp sang vòng 5, vòng đấu playoff để giành suất đi đá vòng playoff liên lục địa tranh vé vớt. 

8

09/10/2025 02:50 AM (GMT+7)
