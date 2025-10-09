Tranh cãi trọng tài trận Indonesia - Saudi Arabia: 3 quả penalty & tấm thẻ đỏ chóng vánh

Indonesia có trận làm khách trên sân của Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng 4 của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Việc Indonesia bất bại ở 2 trận gặp trước đã khiến Saudi Arabia phải nghiêm túc vào cuộc với sự cẩn trọng trước khả năng của đối thủ.

Trận Indonesia - Saudi Arabia có tới 3 quả penalty và 2 trong số đó thuộc về Indonesia

Từ trước trận, dư luận Indonesia đã không hài lòng khi AFC chỉ định một trọng tài người Kuwait để bắt trận này. LĐBĐ Indonesia trước sức ép dư luận đã đề nghị đổi trọng tài, nhưng bị AFC từ chối khiến báo giới Indonesia bày tỏ sự không bằng lòng. Do đó các tình huống trọng tài ở trận đấu này bị "soi" rất kỹ.

Nhưng Indonesia lại là bên được hưởng lợi trước. Phút thứ 6, trung vệ Al Tambakti đã để bóng chạm tay trong vòng cấm Saudi Arabia ở một pha đá phạt. Trọng tài đã xem kỹ màn hình VAR, từ việc có lỗi việt vị không cho tới Al Tambakti có bị phạm lỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là penalty, và Kevin Diks ghi bàn đưa Indonesia vượt lên.

Saudi Arabia chỉ mất 6 phút để gỡ hòa, và trước khi hết hiệp 1, đến lượt Saudi Arabia được hưởng penalty sau khi Yakob Sayuri của Indonesia có tình huống kéo áo rất lộ liễu trong vòng cấm đội nhà với tiền đạo Al Buraikan. Tiền đạo này sút 11m thành công đưa Saudi Arabia vượt lên, và cũng là chân sút này nâng tỷ số lên 3-1 phút 62.

Thẻ đỏ của trọng tài dành cho Mohammed Kanno của Saudi Arabia ở phút bù giờ hiệp 2, khi Indonesia đang săn tìm bàn gỡ hòa

Indonesia tưởng như đã hết hy vọng, nhưng cuối hiệp 2 họ lại gặp may trong một tình huống penalty khác với pha ngã và để bóng chạm tay của hậu vệ Boushal trong vòng cấm Saudi Arabia phút 87. Kevin Diks lại ghi bàn từ chấm 11m, hiệp 2 có tận 9 phút bù giờ, và đến phút 90+3 trọng tài còn đuổi dự bị Mohammed Kanno của Saudi Arabia với 2 thẻ vàng liên tiếp, lần lượt cho một phacâu giờ lẫn phản ứng thái quá. Trọng tài sau đó tiếp tục rút thẻ đỏ đuổi một trợ lý HLV của Saudi Arabia.

Indonesia rốt cuộc không tránh được thất bại 2-3 trước Saudi Arabia và họ xem như đã không còn hy vọng đoạt vé vào thẳng World Cup 2026. Đội bóng của HLV Patrick Kluivert giờ phải thắng được Iraq để hy vọng đi tiếp sang vòng 5, vòng đấu playoff để giành suất đi đá vòng playoff liên lục địa tranh vé vớt.