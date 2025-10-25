Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: MU vất vả tìm 3 điểm, Liverpool tiếp đà thăng hoa

Man United - Brighton, 23h30, 25/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, Man United hừng hực khí thế bước vào vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26 và đối thủ của họ là Brighton. Với phong độ hiện tại, thầy trò Amorim có cơ hội "rửa mặt" trước đội bóng được coi là một trong những "ông kẹ" khó chịu nhất tại hạng đấu cao nhất của "Xứ sương mù".

Man United sẽ vất vả với Brighton

Nên nhớ rằng, Man United đã thua tới 4 và chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Brighton. Mùa trước, họ để thua cả hai lượt trước đối thủ này. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn thua nặng hơn khi được đá trên sân nhà (1-3 so với 1-2).

Tất nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Amorim cùng các học trò. Họ đã thi đấu rất tốt trước Liverpool hồi cuối tuần trước. Thế nhưng, tính ổn định của Man United trong nhiều năm qua vẫn bị đặt dấu hỏi lớn. Thắng đội bóng lớn rồi thua đội bóng trung bình là điều quá thường thấy ở CLB này.

Nên nhớ rằng, Brighton đã thắng cả Man City, Chelsea và Newcastle trong mùa giải này. Đội bóng lớn duy nhất có điểm trước "Chim mòng biển" là Tottenham nhưng cũng chỉ kiếm được 1 điểm nhờ vào pha phản lưới thiếu may mắn của Van Hecke.

Xét về lực lượng, Man United đang có lợi thế khi chỉ còn Lisandro Martinez đang chấn thương. Trong khi đó, Brighton sẽ vắng ít nhất 3 cầu thủ là Hinshelwood, March, Webster. Tình trạng của Gruda, Mitoma và Veltman cũng chưa rõ ràng. Với lịch sử đối đầu giữa hai đội, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỉ số: Man United 2-1 Brighton

Đội hình dự kiến

Man United: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

Brentford - Liverpool, 2h, 26/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh

Liverpool vừa có chiến thắng mang tính giải tỏa cực lớn khi đè bẹp E. Frankfurt với tỉ số 5-1 tại Champions League. Trước đó, họ thua 4 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Trận đấu này chứng kiến cuộc cách mạng của Arne Slot bởi ông thầy người Hà Lan đã dám cất Mohamed Salah trên ghế dự bị và thay bằng Ekitike.

Brentford sẽ phải đối đầu với Liverpool

Có vẻ như tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Ai Cập tại Liverpool đã không còn như trước. Thiếu số 11, thậm chí "The Kop" còn đá thanh thoát hơn. Giới mộ điệu đang chờ xem Arne Slot có lặp lại điều đó khi đối đầu với Brentford tại Ngoại hạng Anh hay không.

So với mùa giải trước, Brentford đã yếu đi rất nhiều khi mất nhiều trụ cột. Vị trí thứ 13/20 trên bảng xếp hạng phần nào nói lên điều đó. Tuy nhiên, đây vẫn là đội bóng có khả năng phòng ngự khá ổn. Ngay cả Man City cũng chỉ tìm được mảnh lưới của Brentford đúng 1 lần.

Về mặt lực lượng, Liverpool đang vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương. Tuy nhiên, Arne Slot vẫn có đủ nhân sự để thay thế mà không phải "giật gấu vá vai". Trong khi đó, Brentford gần như đầy đủ đội hình. Hai lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 2-0 và nhiều khả năng tỉ số ấy sẽ lặp lại.

Dự đoán tỉ số: Brentford 0-2 Liverpool

Đội hình dự kiến

Brentford: Kelleher; Collins, Van den Berg, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike