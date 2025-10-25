Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: MU vất vả tìm 3 điểm, Liverpool tiếp đà thăng hoa

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Leeds United vs West Ham United 25/10/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
2
Logo West Ham United - WHU West Ham United
0
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Borussia M'gladbach vs Bayern Munich
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Borussia Dortmund vs Köln
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: MU vất vả tìm 3 điểm, Liverpool tiếp đà thăng hoa

Sự kiện: Premier League 2025-26 Liverpool Manchester United

(Nhận định bóng đá Man United - Brighton, 23h30, 25/10 và Brentford - Liverpool, 2h, 26/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh) MU sẽ vất vả trước Brighton trong khi Liverpool dễ tiếp đà thăng hoa.

   

Man United - Brighton, 23h30, 25/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26

Sau 2 chiến thắng liên tiếp, Man United hừng hực khí thế bước vào vòng 9 Ngoại hạng Anh 2025/26 và đối thủ của họ là Brighton. Với phong độ hiện tại, thầy trò Amorim có cơ hội "rửa mặt" trước đội bóng được coi là một trong những "ông kẹ" khó chịu nhất tại hạng đấu cao nhất của "Xứ sương mù".

Man United sẽ vất vả với Brighton

Man United sẽ vất vả với Brighton

Nên nhớ rằng, Man United đã thua tới 4 và chỉ thắng 1 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Brighton. Mùa trước, họ để thua cả hai lượt trước đối thủ này. Thậm chí, "Quỷ đỏ" còn thua nặng hơn khi được đá trên sân nhà (1-3 so với 1-2).

Tất nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng đối với Amorim cùng các học trò. Họ đã thi đấu rất tốt trước Liverpool hồi cuối tuần trước. Thế nhưng, tính ổn định của Man United trong nhiều năm qua vẫn bị đặt dấu hỏi lớn. Thắng đội bóng lớn rồi thua đội bóng trung bình là điều quá thường thấy ở CLB này.

Nên nhớ rằng, Brighton đã thắng cả Man City, Chelsea và Newcastle trong mùa giải này. Đội bóng lớn duy nhất có điểm trước "Chim mòng biển" là Tottenham nhưng cũng chỉ kiếm được 1 điểm nhờ vào pha phản lưới thiếu may mắn của Van Hecke.

Xét về lực lượng, Man United đang có lợi thế khi chỉ còn Lisandro Martinez đang chấn thương. Trong khi đó, Brighton sẽ vắng ít nhất 3 cầu thủ là Hinshelwood, March, Webster. Tình trạng của Gruda, Mitoma và Veltman cũng chưa rõ ràng. Với lịch sử đối đầu giữa hai đội, đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng.

Dự đoán tỉ số: Man United 2-1 Brighton

Đội hình dự kiến

Man United: Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Amad, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Cunha; Sesko

Brighton: Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck

Brentford - Liverpool, 2h, 26/10, vòng 9 Ngoại hạng Anh

Liverpool vừa có chiến thắng mang tính giải tỏa cực lớn khi đè bẹp E. Frankfurt với tỉ số 5-1 tại Champions League. Trước đó, họ thua 4 trận liên tiếp tính trên mọi đấu trường. Trận đấu này chứng kiến cuộc cách mạng của Arne Slot bởi ông thầy người Hà Lan đã dám cất Mohamed Salah trên ghế dự bị và thay bằng Ekitike.

Brentford sẽ phải đối đầu với Liverpool&nbsp;

Brentford sẽ phải đối đầu với Liverpool 

Có vẻ như tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Ai Cập tại Liverpool đã không còn như trước. Thiếu số 11, thậm chí "The Kop" còn đá thanh thoát hơn. Giới mộ điệu đang chờ xem Arne Slot có lặp lại điều đó khi đối đầu với Brentford tại Ngoại hạng Anh hay không.

So với mùa giải trước, Brentford đã yếu đi rất nhiều khi mất nhiều trụ cột. Vị trí thứ 13/20 trên bảng xếp hạng phần nào nói lên điều đó. Tuy nhiên, đây vẫn là đội bóng có khả năng phòng ngự khá ổn. Ngay cả Man City cũng chỉ tìm được mảnh lưới của Brentford đúng 1 lần.

Về mặt lực lượng, Liverpool đang vắng nhiều cầu thủ vì chấn thương. Tuy nhiên, Arne Slot vẫn có đủ nhân sự để thay thế mà không phải "giật gấu vá vai". Trong khi đó, Brentford gần như đầy đủ đội hình. Hai lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 2-0 và nhiều khả năng tỉ số ấy sẽ lặp lại.

Dự đoán tỉ số: Brentford 0-2 Liverpool

Đội hình dự kiến

Brentford: Kelleher; Collins, Van den Berg, Pinnock; Kayode, Henderson, Yarmolyuk, Lewis-Potter; Damsgaard; Schade, Thiago

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Theo Nhật Anh

25/10/2025 01:38 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
