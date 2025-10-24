Dự đoán tỷ số vòng 9 Ngoại hạng Anh: MU gặp "ngáo ộp", nghẹt thở đua top 4

MU cẩn thận bị cắt chuỗi thăng hoa

MU đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ khi HLV Amorim đến với sân Old Trafford. Họ giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh với trận gần nhất đánh bại đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1.

Tất nhiên "Quỷ đỏ" khát khao duy trì chuỗi ngày thăng hoa đó, nhưng đây không hề là nhiệm vụ dễ dàng. Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh sắp tới, họ phải chạm trán Brighton (23h30, 25/10). "Chim mòng biển" có phong độ cũng không hề tệ khi họ bất bại ở 5 trận gần đây khi giành 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

MU không thể chủ quan khi đối đầu Brighton

Thật bất ngờ khi nhiều ông lớn đều không thể thắng Brighton ở mùa giải 2025/26. Man City, Chelsea và Newcastle nhận thất bại thảm hại trước Brighton, trong khi Tottenham chỉ giành được 1 điểm.

Trong những mùa giải trở lại đây, Brighton còn là đối thủ kỵ rơ của MU. "Chim mòng biển" đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất chạm trán MU. Brighton rất muốn tiếp tục gieo rắc nỗi sợ đến đoàn quân HLV Amorim ở trận đấu tới.

Arsenal quyết giữ ngôi đầu

Vòng 9 Ngoại hạng Anh chứng kiến các ông lớn không đụng độ nhau. Chính vì vậy, đó là cơ hội để họ củng cố và cải thiện vị trí của họ trên bảng xếp hạng sân chơi số một xứ sở sương mù.

Đội đầu bảng Arsenal chạm trán Crystal Palace (21h, 26/10), cái tên từng đạt phong độ rất cao. Nhưng trong thời gian gần đây, "The Eagles" lại sa sút trầm trọng. Trận thua 0-1 gần đây trước AEK Larnaca là trận thứ 3 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường (2 thua, 1 hòa).

Arsenal trở lại Ngoại hạng Anh sau khi thi đấu thăng hoa ở Cúp C1

Trái ngược với Crystal Palace, Arsenal đang tỏ ra không thể bị ngăn cản. "Pháo thủ" thắng tới 7 trong 8 trận gần nhất, với màn trình diễn thăng hoa nhất diễn ra tại Cúp C1 khi đội bóng của HLV Arteta hạ Atletico Madrid với tỷ số 4-0.

Trận cầu tới, Arsenal được chơi trên sân nhà. Điều này càng trở thành động lực để đội chủ sân Emirates duy trì chuỗi ngày thăng hoa và bảo toàn ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

Cuộc chiến top 4 nghẹt thở

Khoảng cách giữa các đội trong và ngoài top 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh không quá lớn. Ví dụ như MU, họ có trong tay 13 điểm, xếp hạng 9 nhưng chỉ kém vị trí thứ 3 của Liverpool khoảng cách 2 điểm.

Ở vòng 9 Ngoại hạng Anh, Liverpool phải hành quân đến sân của Brentford (2h, 26/10). Nếu nhận thất bại ở trận này, đoàn quân HLV Slot có nguy cơ bị MU vượt mặt.

Bảng xếp hạng top 10 Ngoại hạng Anh hiện tại

Một đội bóng khác của thành Manchester là Man City cũng cần duy trì vị trí thứ 2 ở Ngoại hạng Anh. Nếu đánh bại Aston Villa (21h, 26/10) trong trận đấu tới, đoàn quân HLV Pep Guardiola còn có thể chiếm ngôi đầu của Arsenal. "The Citizens" chỉ kém đối thủ 3 điểm và hiệu số bàn thắng - bàn thua kém không nhiều (+11 so với +12).

Aston Villa ở trận tới có lợi thế sân nhà nên họ rất mong đợi việc ngáng chân Man City. Trong 3 trận gần nhất Man City hành quân đến Villa Park, họ không thắng trận nào khi thua tới 2 trận và hòa 1 trận.