Trực tiếp bóng đá Chelsea - Newcastle: Hai đội vừa đá vừa ngóng cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 15/3 | Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Newcastle Newcastle Điểm Jorgensen Gusto Fofana Chalobah Hato Reece James Caicedo Palmer Enzo Garnacho Pedro Điểm Ramsdale Trippier Thiaw Burn Hall Wissa Tonali Joelinton Elanga Gordon Barnes Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jorgensen, Gusto, Fofana, Chalobah, Hato, Reece James, Caicedo, Palmer, Enzo, Garnacho, Pedro Ramsdale, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Wissa, Tonali, Joelinton, Elanga, Gordon, Barnes

Trận đại chiến không đúng lúc

Newcastle đang dần trở thành một thế lực tại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, cuộc đối đầu với Chelsea trên Stamford Bridge thường được đánh giá rất hấp dẫn. Tuy nhiên, cuộc đại chiến này tới chẳng đúng lúc tí nào bởi cả hai đều phải đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần. Chelsea sẽ phải ngược dòng trước PSG với điều kiền cần là họ thắng từ 3 bàn trở lên.

Trong khi đó, Newcastle phải hành quân tới Tây Ban Nha với vốn liếng trong tay là trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối với Barcelona. Đội khách rõ ràng là không có lý do gì để bung sức cho trận đấu này bởi họ đang xếp thứ 12 với khoảng cách 10 điểm so với nhóm dự cúp châu Âu.

Chelsea lại là câu chuyện khác. Họ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Liverpool, đội xếp liền sau nên mất điểm là dễ mất vị trí. Đây sẽ là bài toán khó nghĩ cho Liam Rosenior.