Trực tiếp bóng đá Chelsea - Newcastle: Hai đội vừa đá vừa ngóng cúp C1 (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 15/3) Cả hai đội đều phải "liệu cơm gắp mắm" bởi trận lượt về ở vòng 1/8 Cúp C1 vào giữa tuần sau.
Premier League | 0h30, 15/3 | Stamford Bridge
Điểm
Jorgensen
Gusto
Fofana
Chalobah
Hato
Reece James
Caicedo
Palmer
Enzo
Garnacho
Pedro
Điểm
Ramsdale
Trippier
Thiaw
Burn
Hall
Wissa
Tonali
Joelinton
Elanga
Gordon
Barnes
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Trận đại chiến không đúng lúc
Newcastle đang dần trở thành một thế lực tại Ngoại hạng Anh. Bởi vậy, cuộc đối đầu với Chelsea trên Stamford Bridge thường được đánh giá rất hấp dẫn. Tuy nhiên, cuộc đại chiến này tới chẳng đúng lúc tí nào bởi cả hai đều phải đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần. Chelsea sẽ phải ngược dòng trước PSG với điều kiền cần là họ thắng từ 3 bàn trở lên.
Trong khi đó, Newcastle phải hành quân tới Tây Ban Nha với vốn liếng trong tay là trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối với Barcelona. Đội khách rõ ràng là không có lý do gì để bung sức cho trận đấu này bởi họ đang xếp thứ 12 với khoảng cách 10 điểm so với nhóm dự cúp châu Âu.
Chelsea lại là câu chuyện khác. Họ đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Liverpool, đội xếp liền sau nên mất điểm là dễ mất vị trí. Đây sẽ là bài toán khó nghĩ cho Liam Rosenior.
