Trực tiếp bóng đá Arsenal - Everton: Thời cơ gây áp lực lên Man City (Ngoại hạng Anh)
(0h30, 15/3, vòng 30) Đội đầu bảng Arsenal có cơ hội nới rộng khoảng cách lên 10 điểm trước khi Man City ra sân trong chuyến làm khách tại sân London của West Ham.
Premier League | 0h30, 15/3 | SVĐ Emirates
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Calafiori
Zubimendi
Rice
Martinelli
Saka
Havertz
Gyokeres
Điểm
Pickford
O'Brien
Tarkowski
Branthwaite
Mykolenko
Garner
Gueye
McNeil
Dewsbury Hall
Ndiaye
Barry
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thời cơ bỏ xa Man City
Một tuần lễ có thể mang tính bước ngoặt đối với mùa giải 2025/26 đầy hứa hẹn của Arsenal sẽ bắt đầu bằng cuộc chạm trán với Everton. Ba trận đấu then chốt đang chờ đợi thầy trò Mikel Arteta trước khi các đội tuyển quốc gia tập trung trong đợt FIFA Days tháng Ba.
Giữa tuần qua, Arsenal đã được nhắc nhở rằng, dù hành trình đến trận chung kết Champions League có vẻ khá thuận lợi trên lý thuyết, việc chinh phục giải đấu danh giá nhất châu Âu vẫn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Trận hòa 1-1 trên sân của Bayer Leverkusen khiến tấm vé đi tiếp vẫn còn bỏ ngỏ trước trận lượt về tại London vào giữa tuần tới.
Bên cạnh đó, Arteta cũng phải tính toán cho trận chung kết League Cup vào Chủ nhật tuần sau. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cần tập trung vào hiện tại để không làm ảnh hưởng đến tham vọng vô địch Premier League. Arsenal hiện đang hơn Man City 7 điểm, dù đối thủ vẫn còn 1 trận chưa đấu, và có thể nới rộng khoảng cách lên 10 điểm trước khi Man City ra sân trong chuyến làm khách tại sân London của West Ham.
Everton không dễ bị bắt nạt
Dẫu vậy, Everton lại thi đấu khá ấn tượng mỗi khi xa nhà ở mùa giải này. Đội bóng vùng Merseyside bước vào trận đấu với thể trạng sung mãn sau quãng nghỉ hợp lý và 2 chiến thắng liên tiếp. Họ hiện vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và nuôi tham vọng tạo nên bất ngờ bằng tấm vé trở lại đấu trường châu Âu ở mùa giải tới.
Dù đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal vẫn bị đặt dấu hỏi về việc phụ thuộc quá nhiều vào các tình huống cố định cũng như thiếu lối chơi tấn công đẹp...
-14/03/2026 16:44 PM (GMT+7)