Trực tiếp bóng đá Arsenal - Everton: Thời cơ gây áp lực lên Man City (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 0h30, 15/3 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Everton (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Everton Everton Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Zubimendi Rice Martinelli Saka Havertz Gyokeres Điểm Pickford O'Brien Tarkowski Branthwaite Mykolenko Garner Gueye McNeil Dewsbury Hall Ndiaye Barry Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Everton Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Martinelli, Saka, Havertz, Gyokeres Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Gueye, McNeil, Dewsbury Hall, Ndiaye, Barry

Thời cơ bỏ xa Man City

Một tuần lễ có thể mang tính bước ngoặt đối với mùa giải 2025/26 đầy hứa hẹn của Arsenal sẽ bắt đầu bằng cuộc chạm trán với Everton. Ba trận đấu then chốt đang chờ đợi thầy trò Mikel Arteta trước khi các đội tuyển quốc gia tập trung trong đợt FIFA Days tháng Ba.

Giữa tuần qua, Arsenal đã được nhắc nhở rằng, dù hành trình đến trận chung kết Champions League có vẻ khá thuận lợi trên lý thuyết, việc chinh phục giải đấu danh giá nhất châu Âu vẫn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Trận hòa 1-1 trên sân của Bayer Leverkusen khiến tấm vé đi tiếp vẫn còn bỏ ngỏ trước trận lượt về tại London vào giữa tuần tới.

Bên cạnh đó, Arteta cũng phải tính toán cho trận chung kết League Cup vào Chủ nhật tuần sau. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cần tập trung vào hiện tại để không làm ảnh hưởng đến tham vọng vô địch Premier League. Arsenal hiện đang hơn Man City 7 điểm, dù đối thủ vẫn còn 1 trận chưa đấu, và có thể nới rộng khoảng cách lên 10 điểm trước khi Man City ra sân trong chuyến làm khách tại sân London của West Ham.

Everton không dễ bị bắt nạt

Dẫu vậy, Everton lại thi đấu khá ấn tượng mỗi khi xa nhà ở mùa giải này. Đội bóng vùng Merseyside bước vào trận đấu với thể trạng sung mãn sau quãng nghỉ hợp lý và 2 chiến thắng liên tiếp. Họ hiện vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và nuôi tham vọng tạo nên bất ngờ bằng tấm vé trở lại đấu trường châu Âu ở mùa giải tới.