MU lâng lâng sau trận thắng Liverpool: Coi chừng Welbeck & Brighton kéo lại mặt đất

Càng già càng "cay"

Sau chiến thắng lớn trước Liverpool tại Anfield ở vòng 8 Premier League, MU đã lấy lại được tâm lý lạc quan để hướng tới các vòng đấu tiếp theo. Đối thủ tiếp theo của họ, Brighton, sẽ phải đá tại Old Trafford, nhưng sẽ là một đối thủ rất đáng gờm (23h30, 25/10).

Danny Welbeck đã lập cú đúp hạ Chelsea và Newcastle

Brighton đã bất bại 4 vòng gần nhất (thắng 2), trong đó có 3 đối thủ khó là Tottenham, Chelsea và Newcastle. Họ thắng được cả Chelsea và Newcastle, trong đó có thắng lợi 3-1 ngay tại Stamford Bridge. 2 trận thắng Chelsea và Newcastle đều có dấu ấn đậm nét của Danny Welbeck, người đã ghi cú đúp trong cả 2 trận này.

Welbeck sẽ sang tuổi 35 vào tháng sau nhưng phong độ ghi bàn của anh vẫn không thể bị xem thường. Welbeck thậm chí càng già càng lọc lõi trong cách ghi bàn, anh thể hiện điều đó trong trận thắng Newcastle.

Trước hàng phòng ngự Newcastle chơi kỷ luật, Welbeck ghi bàn đầu tiên với pha tách ra khỏi các trung vệ của Newcastle trước khi bấm bóng qua đầu thủ môn Nick Pope. Sang bàn thứ 2, Welbeck khiến Pope vào lưới nhặt bóng khi anh dứt điểm nối từ sát vòng cấm Newcastle, đưa bóng nhắm vào góc xa dù Pope đã cố đổ người.

Welbeck trước đó đã được HLV Fabian Hurzeler điều động từ ghế dự bị ở trận thắng Chelsea, Brighton đang bị dẫn bàn lúc anh vào sân. Cú đúp của Welbeck ở trận đấu đó nhấn chìm một Chelsea thiếu người, và Brighton có trận thắng thứ 2 từ đầu mùa giải.

Tầm quan trọng vượt xa bàn thắng

Nhưng không chỉ ghi bàn, Welbeck còn đóng vai trò lớn trên hàng công Brighton ở những khía cạnh khác. Chính HLV Hurzeler đã nói về điều này, ông ca ngợi sự chăm chỉ và tinh thần cống hiến của cầu thủ còn nhiều hơn ông 2 tuổi.

Welbeck độ tuổi 20 Welbeck độ tuổi 30 Số trận thi đấu 106 144 Số trận đá chính 119 101 Bàn thắng 41 36 Tần suất ghi bàn (phút/bàn thắng) 271 249

“Tất nhiên ghi được bàn thắng là rất quan trọng, nhưng Danny còn làm nhiều hơn thế. Chúng tôi rất cần anh ấy lùi về hỗ trợ hàng phòng ngự để lấy bóng, và Welbeck làm điều đó mà không suy nghĩ gì nhiều. Đội bóng chơi tốt rất nhiều là nhờ nỗ lực của anh ấy”, Hurzeler nói.

Quả thực Welbeck ở tuổi 34 vẫn chạy rất nhiều để hỗ trợ tuyến sau. Trong trận gặp Newcastle, Premier League thống kê quãng đường di chuyển của các cầu thủ thì Welbeck chạy nhiều thứ 4. Chỉ 3 cầu thủ chạy nhiều hơn anh đều là các hậu vệ biên, vị trí đòi hỏi liên tục leo biên để hỗ trợ tấn công, và họ đều đá nhiều phút hơn anh.

Thực tế từ tận 12 năm trước, Sir Alex Ferguson đã từng nói ông dùng Danny Welbeck để phong tỏa Xabi Alonso khi MU gặp Real Madrid ở Cúp C1. Welbeck của năm 2013 và của bây giờ vẫn chăm chỉ như ngày nào, và anh lại đang vào phom đúng lúc Brighton sắp gặp MU.

Brighton đã thắng MU 6/7 trận gần nhất (bao gồm 4 trận liên tiếp), và Welbeck cũng đã chọc thủng lưới CLB cũ 6 lần từ khi rời Old Trafford. Fan MU đang lâng lâng sau khi xóa dớp trước Liverpool, nhưng với Brighton và cá nhân Welbeck, họ nhiều khả năng rơi trở lại mặt đất.