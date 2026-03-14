Arsenal sống dựa "bóng chết", có phải xấu xí nhất lịch sử Ngoại hạng Anh?

Arsenal có phải nhà vô địch “xấu xí” nhất lịch sử?

Sau khi Arsenal đánh bại Chelsea với hai bàn thắng từ các tình huống phạt góc cách đây vài tuần, cựu vô địch Ngoại hạng Anh Chris Sutton đã đặt ra câu hỏi trên BBC Radio 5 Live: “Arsenal lại ghi bàn từ tình huống cố định. Nếu họ lên ngôi, liệu đây có phải đội vô địch Premier League ‘xấu xí’ nhất trong lịch sử không?”

Arsenal vẫn đang tham vọng trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành “cú ăn 4”

Cựu tiền vệ Paul Scholes, người từng 11 lần vô địch Ngoại hạng Anh, gần đây cũng cho rằng Arsenal có thể trở thành “đội bóng nhàm chán nhất” từng giành chức vô địch.

Hiện tại, thầy trò Mikel Arteta đang dẫn đầu bảng xếp hạng với khoảng cách 7 điểm so với Man City. Ngoài ra, họ còn góp mặt ở chung kết League Cup, vào tứ kết FA Cup và vẫn tiếp tục hành trình tại Champions League, với nhánh đấu được đánh giá khá thuận lợi.

Vậy những lời chỉ trích có thực sự công bằng? Và nếu Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, các thống kê của họ so với những nhà vô địch trước đây sẽ ra sao?

Phụ thuộc nhiều vào tình huống cố định

Theo dữ liệu của Opta, Arsenal đã ghi 59 bàn sau 30 trận, trung bình 1,97 bàn/trận. Nếu duy trì hiệu suất này, “Pháo thủ” có thể trở thành nhà vô địch ghi ít bàn nhất kể từ Leicester City mùa 2015-16 (1,79 bàn/trận). Tuy nhiên, con số 1,97 bàn/trận vẫn cao hơn 12 nhà vô địch trước đó, bao gồm 5 lần đăng quang của MU, 3 lần của Chelsea dưới thời Jose Mourinho và cả đội Arsenal mùa bất bại 2003/04 (1,92 bàn/trận).

Những nhà vô địch phụ thuộc nhiều nhất vào các tình huống cố định để ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh Nhà vô địch Mùa giải Bàn thắng Bàn thắng từ bóng sống Bàn thắng từ tình huống cố định % bàn thắng từ tình huống cố định Arsenal (*) 2025/26 59 35 24 41% Blackburn 1994/95 80 52 28 35% MU 2007/08 80 52 28 35% Chelsea 2004/05 72 48 24 33% Chelsea 2005/06 72 48 24 33% Leicester City 2015/16 68 46 22 32% MU 2012/13 86 59 27 31%

(*: sau 30 vòng đấu tính đến thời điểm hiện tại và với giả định Arsenal sẽ giành chức vô địch)

Tuy nhiên, khi phân tích cách ghi bàn, các nhà phê bình có phần có lý. Trong 59 bàn thắng của Arsenal từ đầu mùa, có 24 bàn đến từ các tình huống cố định, chiếm 41%, tỷ lệ cao nhất từng thấy ở một đội vô địch Ngoại hạng Anh.

Điều thú vị là hai người chỉ trích Arsenal, Paul Scholes và Chris Sutton, lại từng thi đấu cho các đội vô địch cũng phụ thuộc nhiều vào “bóng chết”. Blackburn Rovers của Sutton mùa 1994/95 và MU của Scholes mùa 2007/08 đều ghi 80 bàn, trong đó 35% đến từ tình huống cố định, mức cao nhất trước đây.

Một điểm đáng chú ý là Arsenal chỉ ghi 1,17 bàn/trận từ bóng sống. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có MU mùa 1992/93, mùa giải đầu tiên khi giải đấu cao nhất xứ sở sương mù đổi tên, ghi ít bàn từ bóng sống như vậy mà vẫn vô địch.

Ghi bàn từ tình huống cố định có “xấu xí”?

Huyền thoại Wayne Rooney không nghĩ vậy. Chia sẻ trên The Wayne Rooney Show, cựu tiền đạo MU nói: “Tôi nghe nhiều người nói về cách Arsenal thi đấu. Theo tôi họ chơi rất hay. Tôi thực sự thích xem họ đá. Tình huống cố định là một phần của bóng đá, tại sao lại không tận dụng?”

Những nhà vô địch có tỷ lệ chiến thắng 1-0 cao nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh Nhà vô địch Mùa giải Trận thắng Trận thắng 1-0 % trận thắng 1-0 Chelsea 2004/05 29 11 38% MU 2008/09 28 10 36% MU 1995/96 29 8 32% Arsenal 1997/98 25 7 30% Leicester City 2015/16 23 7 30% MU 2007/08 23 7 26% Arsenal (*) 2025/26 20 5 25%

(*: sau 30 vòng đấu tính đến thời điểm hiện tại và với giả định Arsenal sẽ giành chức vô địch)

Dù chức vô địch của Leicester City mùa giải 2015/16 được xem là kỳ tích, lối chơi của họ không phải lúc nào cũng đẹp mắt. Trong 68 bàn thắng mà “Bầy cáo” ghi được mùa đó, có 10 bàn đến từ chấm phạt đền. Họ cũng là đội có ít cú sút và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương ít nhất theo thống kê, trong khi 14 trong số 23 chiến thắng của họ chỉ có cách biệt 1 bàn (chiếm 61%).

Còn với Arsenal, dù câu hát cổ động quen thuộc “1-0 cho Arsenal” vẫn thường vang lên trên khán đài, nhưng thực tế mùa này họ chỉ có 5 trong 20 chiến thắng kết thúc với tỷ số 1-0. Con số này thấp hơn nhiều so với 11 trận thắng 1-0 của Chelsea mùa 2004/05 hay 10 trận của MU mùa 2008/09.

Bên cạnh đó, dù có nhiều ý kiến cho rằng Arsenal sử dụng không ít “tiểu xảo”, nhưng thực tế đội bóng của Mikel Arteta không hề chơi thô bạo theo nghĩa truyền thống. Tính đến thời điểm hiện tại, họ mới nhận 40 thẻ vàng sau 30 trận, thấp hơn khá nhiều so với kỷ lục 73 thẻ vàng mà Chelsea phải nhận trong mùa giải 2014/15. Thậm chí, Arsenal còn có cơ hội trở thành đội thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh vô địch mà không nhận bất kỳ thẻ đỏ nào.

Vì vậy, dù Arsenal chắc chắn chưa đạt đến trình độ hoa mỹ như Barcelona mùa 2008/09, nhưng cách họ thi đấu và ghi bàn mùa này cũng không khác biệt quá nhiều so với nhiều nhà vô địch Ngoại hạng Anh trước đây.