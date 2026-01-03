Nhận định trận HOT hôm nay: Arsenal thong dong trên ngôi đầu, Barca derby xứ Catalunya

Bournemouth - Arsenal: 0h30, 4/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh

Bournemouth vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn trước Chelsea vào thứ Ba, với cả bốn bàn thắng đều được ghi trong 30 phút đầu tiên. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bournemouth vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng tại Premier League kể từ cuối tháng 10 đến nay (hòa 5, thua 5 trận).

Arsenal (áo đỏ) đang có phong độ cao

HLV Andoni Iraola thừa nhận ông “chưa hoàn toàn hài lòng” sau trận đấu, và cảm xúc đó nhiều khả năng cũng được chia sẻ bởi các CĐV, khi Bournemouth bước sang năm mới ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Tình hình càng thêm nhạy cảm khi CLB được cho là sắp bán Antoine Semenyo cho Manchester City. Dù vậy, Iraola xác nhận tiền đạo người Ghana vẫn sẽ ra sân ở trận này, và một màn trình diễn chia tay ấn tượng có lẽ là điều Bournemouth cần nếu muốn chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Arsenal khởi đầu năm mới với vị thế dẫn đầu Premier League lần thứ bảy trong lịch sử, mang theo sự tự tin lớn sau chiến thắng đậm 4-1 trước Aston Villa. Đó là thắng lợi thứ tư liên tiếp của “Pháo thủ” tại giải quốc nội, dù ba chiến thắng trước đó đều chỉ với cách biệt một bàn.

HLV Mikel Arteta bày tỏ sự phấn khích trước màn trình diễn “tuyệt vời” của các học trò. Nhưng nỗi lo với đội bóng Bắc London vẫn còn, bởi Arsenal chỉ thắng một trong bốn chuyến làm khách gần nhất tại Premier League.

Về đối đầu, Bournemouth từng toàn thắng Arsenal ở cả hai lượt trận mùa trước. Nhưng xét trên phương diện lịch sử, đội khách vẫn áp đảo rõ rệt với thành tích thắng 13, hòa 2 và chỉ thua 3 ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Arsenal cũng đã giành chiến thắng trong bốn trong sáu lần gần nhất hành quân tới sân Vitality.

Dự đoán: Bournemouth 1-3 Arsenal Đội hình dự kiến Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard

Espanyol - Barcelona: 3h, 4/1, vòng 18 La Liga

Espanyol đang là hiện tượng lớn của La Liga mùa này, khi họ lột xác mạnh mẽ từ đội bóng chỉ trụ hạng nhờ hơn hai điểm ở mùa trước thành một tập thể đủ sức chen chân vào cuộc đua châu Âu. Chuỗi năm chiến thắng liên tiếp tại giải VĐQG, được nối dài bằng thắng lợi 2-1 trước Athletic Bilbao, đã tiếp thêm động lực đáng kể cho thầy trò HLV Luis Garcia.

Barca (áo đỏ sẫm) được đánh giá cao hơn hẳn Espanyol

Espanyol hiện đứng trước cơ hội giành sáu chiến thắng liên tiếp tại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ tháng 6/1999. Tuy nhiên, thử thách lần này đặc biệt khó khăn, bởi họ thường gặp vấn đề khi đối đầu các ông lớn. Ba trong bốn thất bại tại La Liga mùa này của Espanyol đến trước những đội thuộc top 6 trước vòng đấu.

Ở phía đối diện, Barcelona khép lại kỳ nghỉ Giáng sinh trong tư thế vững vàng trên đỉnh bảng La Liga, sau chuỗi tám chiến thắng liên tiếp giúp họ tạo khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi. Khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Real Madrid phải đến Chủ nhật mới ra sân, đội bóng xứ Catalunya hoàn toàn có thể tạm thời nới rộng cách biệt lên bảy điểm.

Dù vậy, không phải không có những điểm khiến Barcelona phải dè chừng, bởi cả hai thất bại tại La Liga mùa này của họ đều diễn ra trên sân khách. Điều này đặc biệt thể hiện ở khía cạnh phòng ngự, khi Barca mới chỉ giữ sạch lưới hai lần trong chín chuyến làm khách tại La Liga mùa này.

Xét về lịch sử đối đầu, đây là cặp đấu có sự chênh lệch rõ rệt trong những năm gần đây. Theo đó, Espanyol không thắng bất kỳ trận nào trong 28 lần chạm trán Barcelona tại La Liga, với bảy trận hòa và tới 21 thất bại.