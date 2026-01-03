Nhận định trận HOT hôm nay: Arsenal thong dong trên ngôi đầu, Barca derby xứ Catalunya

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Nhận định trận HOT hôm nay: Arsenal thong dong trên ngôi đầu, Barca derby xứ Catalunya

Sự kiện: Premier League 2025-26 La liga 2025-26 Arsenal

Arsenal đang có cơ hội cực tốt để bứt phá trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tương tự, Barca cũng có điểm tựa để gia tăng cách biệt với kỳ phùng địch thủ Real Madrid.

   

Bournemouth - Arsenal: 0h30, 4/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh

Bournemouth vừa trải qua trận hòa 2-2 đầy hấp dẫn trước Chelsea vào thứ Ba, với cả bốn bàn thắng đều được ghi trong 30 phút đầu tiên. Kết quả này đồng nghĩa với việc Bournemouth vẫn chưa thể tìm lại niềm vui chiến thắng tại Premier League kể từ cuối tháng 10 đến nay (hòa 5, thua 5 trận).

Arsenal (áo đỏ) đang có phong độ cao

Arsenal (áo đỏ) đang có phong độ cao

HLV Andoni Iraola thừa nhận ông “chưa hoàn toàn hài lòng” sau trận đấu, và cảm xúc đó nhiều khả năng cũng được chia sẻ bởi các CĐV, khi Bournemouth bước sang năm mới ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Tình hình càng thêm nhạy cảm khi CLB được cho là sắp bán Antoine Semenyo cho Manchester City. Dù vậy, Iraola xác nhận tiền đạo người Ghana vẫn sẽ ra sân ở trận này, và một màn trình diễn chia tay ấn tượng có lẽ là điều Bournemouth cần nếu muốn chấm dứt chuỗi bốn trận liên tiếp không thắng trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Arsenal khởi đầu năm mới với vị thế dẫn đầu Premier League lần thứ bảy trong lịch sử, mang theo sự tự tin lớn sau chiến thắng đậm 4-1 trước Aston Villa. Đó là thắng lợi thứ tư liên tiếp của “Pháo thủ” tại giải quốc nội, dù ba chiến thắng trước đó đều chỉ với cách biệt một bàn.

HLV Mikel Arteta bày tỏ sự phấn khích trước màn trình diễn “tuyệt vời” của các học trò. Nhưng nỗi lo với đội bóng Bắc London vẫn còn, bởi Arsenal chỉ thắng một trong bốn chuyến làm khách gần nhất tại Premier League.

Về đối đầu, Bournemouth từng toàn thắng Arsenal ở cả hai lượt trận mùa trước. Nhưng xét trên phương diện lịch sử, đội khách vẫn áp đảo rõ rệt với thành tích thắng 13, hòa 2 và chỉ thua 3 ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Arsenal cũng đã giành chiến thắng trong bốn trong sáu lần gần nhất hành quân tới sân Vitality.

Dự đoán: Bournemouth 1-3 Arsenal

Đội hình dự kiến

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard

Espanyol - Barcelona: 3h, 4/1, vòng 18 La Liga

Espanyol đang là hiện tượng lớn của La Liga mùa này, khi họ lột xác mạnh mẽ từ đội bóng chỉ trụ hạng nhờ hơn hai điểm ở mùa trước thành một tập thể đủ sức chen chân vào cuộc đua châu Âu. Chuỗi năm chiến thắng liên tiếp tại giải VĐQG, được nối dài bằng thắng lợi 2-1 trước Athletic Bilbao, đã tiếp thêm động lực đáng kể cho thầy trò HLV Luis Garcia.

Barca (áo đỏ sẫm)&nbsp;được đánh giá cao hơn hẳn Espanyol

Barca (áo đỏ sẫm) được đánh giá cao hơn hẳn Espanyol

Espanyol hiện đứng trước cơ hội giành sáu chiến thắng liên tiếp tại hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha lần đầu tiên kể từ tháng 6/1999. Tuy nhiên, thử thách lần này đặc biệt khó khăn, bởi họ thường gặp vấn đề khi đối đầu các ông lớn. Ba trong bốn thất bại tại La Liga mùa này của Espanyol đến trước những đội thuộc top 6 trước vòng đấu.

Ở phía đối diện, Barcelona khép lại kỳ nghỉ Giáng sinh trong tư thế vững vàng trên đỉnh bảng La Liga, sau chuỗi tám chiến thắng liên tiếp giúp họ tạo khoảng cách đáng kể với nhóm bám đuổi. Khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Real Madrid phải đến Chủ nhật mới ra sân, đội bóng xứ Catalunya hoàn toàn có thể tạm thời nới rộng cách biệt lên bảy điểm.

Dù vậy, không phải không có những điểm khiến Barcelona phải dè chừng, bởi cả hai thất bại tại La Liga mùa này của họ đều diễn ra trên sân khách. Điều này đặc biệt thể hiện ở khía cạnh phòng ngự, khi Barca mới chỉ giữ sạch lưới hai lần trong chín chuyến làm khách tại La Liga mùa này.

Xét về lịch sử đối đầu, đây là cặp đấu có sự chênh lệch rõ rệt trong những năm gần đây. Theo đó, Espanyol không thắng bất kỳ trận nào trong 28 lần chạm trán Barcelona tại La Liga, với bảy trận hòa và tới 21 thất bại.

Dự đoán: Espanyol 2-3 Barcelona

Đội hình dự kiến

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez, Exposito; Dolan, Milla, Jaen

Barcelona: Joan Garcia; Cubarsi, Martin, Balde, Eric Garcia; Pedri, De Jong; Raphinha, Yamal, Rashford; Torres

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/01/2026 23:02 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN