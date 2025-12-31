Arsenal nghiền nát Aston Villa: Thông điệp đanh thép cho tham vọng vô địch

Arsenal thăng hoa, gửi tuyên bố đanh thép

Aston Villa hành quân tới sân Emirates với chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, trong đó có cả thắng lợi trước chính Arsenal hồi đầu tháng, biến họ trở thành ứng viên trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Chính điều đó khiến màn so tài giữa hai đội mang dáng dấp của một trận cầu lớn, và Arsenal đã tận dụng sân khấu ấy để phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 4-1.

Arsenal đã cho thấy vì sao họ xứng đáng là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này

Gabriel mở tỷ số cho Arsenal, trước khi Martin Zubimendi, Leandro Trossard và Gabriel Jesus lần lượt ghi bàn, giúp “Pháo thủ” có một thế trận bùng nổ. Bàn thắng danh dự ở phút bù giờ của Ollie Watkins không đủ để làm giảm đi bầu không khí hân hoan tại sân Emirates.

Sau nhiều tuần lễ căng thẳng, với những lợi thế mong manh phải gồng mình bảo vệ và cảm giác áp lực gần như không thể chịu đựng, Arsenal cuối cùng cũng giải tỏa tất cả. Hiệp một hầu như không báo hiệu điều gì sắp xảy ra. Đó là 45 phút không bàn thắng.

Nhưng sau giờ nghỉ, Arsenal bùng nổ dữ dội. Đây gần như chắc chắn là hiệp đấu hay nhất của “Pháo thủ” từ đầu mùa, đồng thời như một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Man City và bất kỳ đội bóng nào khác còn nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

Arsenal ghi tới 4 bàn, và con số ấy hoàn toàn có thể là 5 hoặc 6, khi họ áp đảo toàn diện trong hiệp hai. Aston Villa bị bóp nghẹt, liên tục mất bóng ngay trên phần sân nhà, còn những cái tên như Bukayo Saka hay Martin Odegaard hoàn toàn có thể giúp tỷ số thêm đậm.

Arsenal cũng tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở các tình huống cố định, và riêng trong hiệp hai, họ lẽ ra đã có thể ghi hai đến ba bàn từ những quả phạt góc. Với chiến thắng này, “Pháo thủ” nới rộng khoảng cách lên 6 điểm so với chính Aston Villa, đồng thời hơn Man City 5 điểm, trong bối cảnh “The Citizens” chuẩn bị làm khách trên sân Sunderland.

Ở trận đấu được xem là một trong những thử thách lớn nhất mùa giải, Arsenal đã cho thấy vì sao họ xứng đáng là ứng viên số một cho ngôi vô địch. Còn với Aston Villa, giấc mơ vô địch vẫn chưa hoàn toàn khép lại, nhưng sự thiếu chiều sâu lực lượng của họ đã bộc lộ rõ ràng trong trận đấu này.

Chiến binh Gabriel trở lại đúng lúc

Lần đầu tiên kể từ trận hòa Sunderland hồi đầu tháng 11, Arsenal mới lại có Gabriel đá cặp trung vệ cùng William Saliba. Trung vệ người Brazil có vài khoảnh khắc chệch choạc ở đầu trận, khi theo sát Morgan Rogers lên quá cao, để lộ nhiều khoảng trống phía sau lúc Aston Villa triển khai bóng vượt qua lớp pressing của Arsenal.

Gabriel ghi bàn ngay trong trận đá chính đầu tiên kể từ khi trở lại sau chấn thương, góp công giúp Arsenal đè bẹp Aston Villa

Tuy nhiên, trong hiệp hai, Gabriel đã cho thấy chính xác những gì Arsenal thiếu vắng trong những tuần gần đây. Anh mở tỷ số từ một quả phạt góc, thể hiện sức mạnh vượt trội trước thủ môn Martinez rồi đệm bóng cận thành tung lưới.

Ở phần sân nhà, Gabriel thực sự là một chiến binh. Anh dũng cảm lao xuống đánh đầu giải nguy khi Youri Tielemans băng vào tung cú vô lê, chấp nhận lãnh trọn cú va chạm vào đầu nhưng lập tức đứng dậy thi đấu tiếp.

Ngay sau đó, Gabriel còn đánh đầu cản phá cú dứt điểm của Rogers, rồi quay về phía khán đài và gầm lên đầy phấn khích, không khác gì khoảnh khắc anh ăn mừng bàn thắng. Không có gì bất ngờ khi Gabriel bị chuột rút ở cuối trận và buộc phải rời sân. Bức tường thép của Arsenal đã trở lại.

Trossard và Odegaard tỏa sáng

Nhiều cá nhân của Arsenal đã góp công lớn trong hiệp hai bùng nổ, nhưng Trossard là người thể hiện trọn vẹn nhất cả khả năng sáng tạo lẫn bản năng săn bàn.

Tiền đạo người Bỉ ghi dấu ấn bằng pha dứt điểm chuẩn xác đến từng centimet, trước khi kiến tạo tinh tế cho bàn ấn định tỷ số của Jesus. Trossard còn tạo ra 3 đường chuyền quyết định tại Emirates, nơi những tiếng hô vang “Leo, Leo, Leo (tên thân mật của Trossard)” từ khán đài hoàn toàn xứng đáng dành cho anh.

Theo thống kê của Squawka, không cầu thủ Arsenal nào ghi nhiều bàn thắng hơn (10) hay có nhiều pha kiến tạo hơn (9) tại Ngoại hạng Anh trong năm 2025 so với Trossard.

Trossard có màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng đậm của Arsenal trước Aston Villa

Trong khi đó, vai trò của Odegaard trong bàn thắng thứ hai của Arsenal trước Aston Villa đã phản ánh trọn vẹn những giá trị mà anh mang lại cho “Pháo thủ” khi đạt trạng thái tốt nhất. Trước hết là sự tỉnh táo khi không có bóng, nhanh chóng chớp thời cơ từ đường chuyền hỏng của Tielemans. Sau đó là pha chọc khe được căn chỉnh hoàn hảo, đến mức Zubimendi không cần giảm nhịp để dứt điểm.

Màn trình diễn nổi bật của Odegaard trước Aston Villa diễn ra chỉ ba ngày sau khi anh chơi xuất sắc tương tự trong trận thắng Brighton. Hiện tại, đội trưởng người Na Uy đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong 2 trận liên tiếp, nhưng những con số đó chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của anh.

Sau quãng thời gian đầu mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương, Odegaard cuối cùng cũng tiệm cận lại phong độ cao nhất. Trong trận đấu với Aston Villa, anh dẫn đầu Arsenal về số lần chạm bóng, số đường chuyền ở 1/3 cuối sân, số cơ hội tạo ra và số cú dứt điểm, minh chứng rõ ràng cho tầm ảnh hưởng trên sân.

Không chỉ tỏa sáng khi có bóng, Odegaard còn thể hiện cường độ quen thuộc trong khâu phòng ngự từ xa. Anh tham gia tranh chấp nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Arsenal nào khác và cũng là người thu hồi bóng nhiều nhất. Chỉ Zubimendi là cầu thủ duy nhất chạy nhiều hơn quãng đường 11,2 km của Odegaard.

Nếu duy trì phong độ này trên mọi khía cạnh của trận đấu, cầu thủ từng gây nhiều tranh luận trong cộng đồng CĐV Arsenal hoàn toàn có thể trở thành nhân tố tạo khác biệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.