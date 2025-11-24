Nhận định bóng đá MU - Everton: Amorim đấu trí với "người cũ" David Moyes (Ngoại hạng Anh)

Những dấu hỏi chờ Amorim hồi đáp

Sau 3 chiến thắng liên tiếp, Man United để hòa hai vòng gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Trước khi bước vào vòng 12, thầy trò Ruben Amorim chiếm vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với việc thi đấu muộn nhất, "Quỷ đỏ" đã tạm thời rớt xuống vị trí thứ 10 với 18 điểm, hơn 3 điểm so với Everton, đối thủ ở vòng này.

Amorim sẽ xoay hàng công Man United như thế nào?

Sau khi bị đặt nhiều nghi vấn, Ruben Amorim đang dần chứng tỏ được khả năng với sơ đồ 3-4-2-1. Tuy nhiên, ông thầy người Bồ Đào Nha đang phải đón thử thách tiếp theo. Đó là sắp xếp đội hình khi vắng hai trụ cột Benjamin Sesko và Harry Maguire. Cả hai sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần tới.

Về vị trí của Maguire, De Ligt sẽ là người trám vào trong khi vị trí trung vệ lệch phải sẽ nhường lại cho Leny Yoro hoặc Mazraoui. Ở vị trí hậu vệ lệch trái, Lisandro Martinez đã trở lại nhưng nhiều khả năng Luke Shaw vẫn sẽ được tin tưởng nhờ phong độ ổn định thời gian gần đây.

Ngược lại, hàng công của Man United đang khiến nhiều người phải đặt câu hỏi ai sẽ đá cao nhất? Cunha mới bị chấn động ở vùng đầu sau một tai nạn nhỏ nên khả năng tiền đạo người Brazil ra sân ngay từ đầu đang bị bỏ ngỏ. Mason Mount có cơ hội đá chính trong khi đó, vị trí tiền đạo cắm nhiều khả năng sẽ dành cho Joshua Zirkzee.

Tiền đạo người Hà Lan là một trong tám cầu thủ trong đội hình của Man United tập luyện cùng HLV Amorim suốt 2 tuần diễn ra các trận đấu của ĐTQG. Chừng đó thời gian là đủ để Amorim đưa ra quyết định sử dụng Zirkzee hay không. Nếu như cầu thủ người Hà Lan vẫn không xuất hiện trong cuộc đối đầu với Everton, đồng nghĩa với tương lai tại sân Old Trafford đã kết thúc.

Everton và "ngòi nổ" mang tên Grealish

Ở chiều hướng ngược lại, Everton có chiến thắng 2-0 trước Fulham để dứt chuỗi 3 trận không thắng trước khi bước vào kỳ nghỉ 2 tuần giữa tháng 11. Phong cách của HLV David Moyes vẫn vậy, không thể biến Everton thành đội bóng lớn nhưng đánh bại họ chưa bao giờ là bài toán dễ giải.

Jack Grealish là "ngòi nổ" nguy hiểm nhất của Everton vào lúc này

Điểm yếu trong đội hình của Everton lúc này là cặp đôi trung vệ đã lớn tuổi Tarkowski - Keane. Cả hai cầu thủ này đều ngoài 30 tuổi và chơi dựa nhiều vào thể lực. Bởi vậy nếu gặp phải những cầu thủ có tốc độ và sự lắt léo, họ sẽ dễ mắc sai lầm.

Trong khi đó, Jack Grealish sẽ là cầu thủ đáng chú ý nhất trên hàng công của Everton. Tiền vệ người Anh đang "hồi xuân" dưới thời David Moyes. Hậu vệ và trung vệ lệch phải của Man United sẽ cần đặc biệt lưu ý tới Grealish.

Nếu có thể tận dụng tốt điểm yếu của đối thủ và ngăn chặn tốt "ngòi nổ" mang tên Grealish, Man United nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trong trận đấu này.

Dự đoán tỉ số: Man United 2-0 Everton

Đội hình dự kiến

Man United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Zirkzee

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry