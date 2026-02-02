Nhận diện đối thủ của MU 5 trận tới: "Quỷ đỏ" tranh top 3 hay top 1?

Manchester United đang trở lại đường ray một cách đầy kịch tính. Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham không chỉ mang về ba điểm quý giá, mà còn thổi bùng niềm tin cho người hâm mộ Old Trafford về một cuộc bứt tốc thực sự trong giai đoạn then chốt của mùa giải Premier League.

Khi khoảng cách với Aston Villa được rút ngắn xuống còn 5 điểm, câu hỏi đặt ra là: liệu “Quỷ đỏ” có đủ bản lĩnh để duy trì đà thăng hoa và chen chân vào cuộc đua lớn?

MU xuất sắc hạ Fulham

🔴 Carrick mát tay, MU thắng kiểu… không dành cho người yếu tim

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Man United đang cho thấy một diện mạo rất khác: gọn gàng hơn, quyết liệt hơn và đặc biệt là lì lợm ở những thời khắc sinh tử.

Trận thắng Fulham là minh chứng rõ nét nhất. Hai bàn dẫn trước của Casemiro và Matheus Cunha tưởng chừng đã mở ra một buổi tối nhẹ nhàng, nhưng mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi Raul Jimenez và Kevin lần lượt ghi bàn gỡ hòa cho đội khách.

Trong thế trận đầy áp lực ấy, khoảnh khắc lóe sáng của Benjamin Sesko với cú dứt điểm cận thành đã cứu rỗi Old Trafford. Đó là bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa ba điểm, mà còn thể hiện tinh thần không buông xuôi – điều mà MU đã thiếu trong không ít trận đấu trước đây.

Đáng chú ý, Bruno Fernandes tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng. Dù không được hưởng phạt đền ở tình huống Cunha bị phạm lỗi, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn để lại dấu ấn bằng quả tạt chuẩn xác giúp Casemiro mở tỷ số. Sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ đang giúp Carrick xây dựng một tập thể khó bị đánh bại.

Khó khăn lớn vẫn đang chờ HLV Carrick

⚔️ 5 trận then chốt: Tottenham mở màn, Newcastle khép lại

Chặng đường phía trước của Man United hứa hẹn vô cùng cam go. Trong 5 trận tới, họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt đối thủ khó chịu, mở màn là cuộc đại chiến với Tottenham trên sân nhà vào ngày 7/2. Spurs luôn là cái tên “khó ở” với MU, và kết quả trận đấu này có thể tạo hiệu ứng domino cho cả chuỗi trận phía sau.

Sau đó, “Quỷ đỏ” lần lượt làm khách trên sân West Ham và Everton – hai đội bóng luôn chơi rất rát khi gặp các ông lớn. Crystal Palace tại Old Trafford có thể là cơ hội tích lũy điểm số, trước khi MU khép lại giai đoạn này bằng chuyến làm khách đầy thử thách trước Newcastle.

Điểm tích cực là so với các đối thủ trực tiếp như Aston Villa, Chelsea hay Liverpool, lịch thi đấu của MU không phải nặng nhất. Villa còn phải căng sức ở FA Cup, trong khi Liverpool và Man City đối đầu trực tiếp – những kết quả có thể gián tiếp mang lại lợi thế cho thầy trò Carrick.

MU sẽ đối đầu Tottenham ở vòng kế tiếp

🏁 Cửa top 3 còn đó, nhưng MU phải tự quyết số phận

Với 41 điểm và vị trí thứ 4, Man United đang ở thế bám đuổi. Khoảng cách 5 điểm với Aston Villa hoàn toàn có thể san lấp nếu “Quỷ đỏ” duy trì được phong độ hiện tại. Quan trọng hơn, họ đang có lợi thế tâm lý sau khi đã lần lượt đánh bại cả Manchester City lẫn Arsenal trong tháng 1. Đây đều là những chiến thắng mang tính khẳng định bản lĩnh.

Dĩ nhiên, nói đến đua vô địch lúc này vẫn là quá sớm. Nhưng cuộc đua top 3 và suất dự Champions League là mục tiêu hoàn toàn trong tầm tay. Vấn đề nằm ở sự ổn định: MU không được phép sảy chân trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, điều từng khiến họ trả giá trong quá khứ.

5 trận đấu sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho Michael Carrick và các học trò. Nếu vượt qua được giai đoạn này với số điểm tối đa hoặc gần tối đa, Man United không chỉ mơ về Champions League, mà còn buộc phần còn lại của Premier League phải nhìn họ bằng con mắt dè chừng hơn. Old Trafford đang nóng dần lên và “Quỷ đỏ” rõ ràng chưa muốn dừng lại.

Đối thủ tại Ngoại hạng Anh 5 vòng kế tiếp của các đại gia