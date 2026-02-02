MU đã hay còn có "Fergie Time", đua vô địch không phải chuyện đùa

MU thắng nhờ hiệu ứng "Fergie Time", Sesko là người được chọn

MU đã giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế huấn luyện tạm quyền. Dù bị Fulham gỡ hòa 2-2 sau khi dẫn 2-0, đội chủ sân Old Trafford vẫn kịp định đoạt trận đấu bằng bàn thắng đẹp mắt của Benjamin Sesko, qua đó giành trọn 3 điểm để trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Khi bàn thắng quyết định xuất hiện ở phút bù giờ thứ 4, máy quay lia về phía Sir Alex Ferguson, bởi đó là điều mà người hâm mộ MU đều mong chờ: "Fergie Time" - hay khoảnh khắc MU ghi những bàn thắng quyết định vào cuối trận dưới thời Sir Alex.

Sesko tái hiện "Fergie Time" dưới thời Carrick

Sesko đã đảm nhận vai trò mà một số đồng đội cũ của Carrick từng làm như Ole Gunnar Solskjaer, Federico Macheda hay Javier Hernandez: người hùng khi vào sân từ ghế dự bị.

Cầu thủ người Slovenia đưa bóng tìm đến trúng cột dọc ngay trong pha chạm bóng đầu tiên, một cú đánh đầu nhẹ. Ở phút thứ 94, anh xoay người, tung cú sút và đưa bóng xoáy vào góc cao khung thành, một pha dứt điểm tuyệt vời để chặn đứng màn lội ngược dòng ngoạn mục của Fulham.

Sesko có lẽ là một trong những cầu thủ chịu thiệt thòi nhất khi Carrick được bổ nhiệm, thậm chí chỉ là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí tiền đạo. Tuy nhiên, pha lập công vào lưới Fulham lại trở thành khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh tại MU và có lẽ, tiền đạo này sẽ dần hài lòng với vai trò "siêu dự bị".

Casemiro và cơn đau đầu trong tương lai

Chiến thắng trước Fulham một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của Casemiro, trong bối cảnh tiền vệ người Brazil vừa thông báo ra đi vào cuối mùa (vì vấn đề tuổi tác và mức lương cao). Không chỉ mở tỷ số trận đấu bằng tình huống "không chiến" dũng mãnh, siêu sao 34 tuổi còn thực hiện đường chuyền quyết định để Cunha nâng tỷ số lên 2-0.

Dù có những thời điểm xử lý gặp khó khăn trong việc theo kèm Smith Rowe bên phía Fulham, Casemiro vẫn hoàn thành tốt vai trò “máy quét” khu trung tuyến. Thời điểm anh rời sân ở phút 75, MU gần như mất tuyến giữa, còn Fulham chơi tự tin hơn, tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành "Quỷ đỏ".

Casemiro quá quan trọng với MU

Trước đây, HLV Erik ten Hag từng mô tả Casemiro là “xi măng gắn kết các viên gạch” của đội hình MU để nhấn mạnh khả năng phòng ngự, tổ chức và đọc tình huống của tiền vệ người Brazil. Trận đấu này tiếp tục củng cố nhận định đó.

Carrick xuất sắc giải "bài toán" cánh trái

HLV Carrick giữ nguyên đội hình xuất phát trong 2 trận gặp Man City và Arsenal, nhưng buộc phải thay đổi khi đối đầu Fulham do Patrick Dorgu dính chấn thương gân kheo. Trước tình cảnh đó, ông quyết định đưa Matheus Cunha vào đội hình xuất phát và yêu cầu hàng công luân chuyển vị trí linh hoạt, không có cầu thủ nào cố định ở cánh trái.

Cách bố trí này giúp MU tạo ra quân số vượt trội ở khu trung tuyến, khiến hậu vệ phải Timothy Castagne bên phía Fulham nhiều thời điểm không có đối thủ trực tiếp để kèm. Bàn thắng của Cunha là minh chứng rõ nét cho sự linh hoạt vị trí: tiền đạo người Brazil xuất hiện ở hành lang phải – trái ngược với vị trí ban đầu – trước khi tung cú sút không thể cản phá vào góc cao khung thành.

MU thực dụng và quyết liệt hơn

Dưới thời Michael Carrick, MU cho thấy sự khác biệt ở khía cạnh phòng ngự, sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối phương triển khai bóng. Đội bóng thường chuyển sang sơ đồ 4-4-2 khi không có bóng, ưu tiên bọc lót và phòng ngự khu vực thay vì pressing tầm cao liên tục.

Cách tiếp cận này tiềm ẩn rủi ro, như tình huống dẫn đến quả phạt đền cuối trận cho Fulham. Tuy vậy, họ vẫn giữ được sự sắc bén trên hàng công, với các cầu thủ giàu sức sáng tạo để bù đắp cho sai sót phòng ngự.

MU đang khiến Ngoại hạng Anh e ngại

Carrick "mát tay", MU có thể đua vô địch?

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải, trong bối cảnh ban lãnh đạo MU nhiều lần khẳng định sẽ tìm kiếm một HLV tên tuổi vào mùa hè. Tuy nhiên, chuỗi thắng liên tiếp đang tạo ra bầu không khí tích cực và khiến áp lực dành cho ban lãnh đạo ngày càng lớn trong việc cân nhắc tương lai của cựu tiền vệ này.

Những màn trình diễn hiện tại khác biệt rõ rệt so với giai đoạn cuối dưới thời Ruben Amorim. Sơ đồ 3-4-2-1 không còn được sử dụng. Các cầu thủ được bố trí đúng sở trường, lối chơi tấn công trở nên linh hoạt hơn, hàng thủ chắc chắn hơn, dù vẫn còn những khoảnh khắc chệch choạc cuối trận.

Quan trọng nhất, MU vẫn đang liên tục giành chiến thắng. Khoảng cách 12 điểm giữa họ với đội đầu bảng Arsenal không phải quá gần, nhưng đủ khiến tất cả phải dè chừng trong bối cảnh giải đấu còn 14 vòng.