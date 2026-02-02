MU thắng kịch tính: HLV Carrick ngất ngây, ca ngợi người hùng Sesko

MU thắng nghẹt thở, Carrick chia sẻ về "cảm giác tuyệt vời nhất"

MU đã trải qua màn rượt đuổi tỷ số giàu cảm xúc trước Fulham ở vòng 24 Ngoại hạng Anh. Từ chỗ dẫn trước 2-0, "Quỷ đỏ" bị đối thủ gỡ hòa 2-2 và tưởng chừng đánh rơi điểm số ngay trên sân Old Trafford. Tuy nhiên, pha lập công vào phút 90+4 của Benjamin Sesko giúp họ nối dài chuỗi trận toàn thắng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick lên con số 3.

Chia sẻ trên BBC Sports sau trận đấu, Carrick thừa nhận việc chứng kiến MU thắng nhờ "Fergie time" (ám chỉ những bàn thắng quyết định vào cuối trận dưới thời Sir Alex Ferguson) là "cảm giác tuyệt vời nhất":

HLV Carrick phấn khích khi MU thắng kịch tính

“Đó là cảm giác tuyệt vời nhất. Một số khoảnh khắc đẹp nhất mà tôi từng là một phần ở đây, bạn có thể mổ xẻ màn trình diễn, có điểm cộng, có điểm chưa ổn, rồi đột nhiên bạn có khoảnh khắc bùng nổ và phấn khích như thế.

Với tôi, không có nơi nào tốt hơn là ngay trước khán đài Stretford End. Nó luôn mang ý nghĩa nhiều hơn. Mọi người rời khỏi đây không chỉ đơn giản là ‘MU đã thắng hôm nay’ – mà còn là nhiều tầng cảm xúc hơn, là sự rung động và cảm giác, đó là lý do vì sao tất cả chúng ta đều yêu điều này".

"MU chưa hoàn thiện"

Carrick thừa nhận, đội bóng còn nhiều điều phải cải thiện, đặc biệt sau khi để Fulham gỡ hòa 2-2, nhưng vẫn đánh giá cao tinh thần của các cầu thủ: "Phản ứng của các cầu thủ sau cú sốc lớn, một cú sốc thực sự ở phút 90, để rồi lại làm được điều đó – giống như cách chúng tôi đã làm tuần trước sau cú sốc ở trận thắng Arsenal 3-2 – có lẽ là điều khiến tôi hài lòng nhất.

Chúng tôi có thể chơi tốt hơn, và đó có lẽ là điều đáng mừng nhất. Trong phần còn lại của trận đấu, chúng tôi có thể làm nhiều thứ tốt hơn ở một số thời điểm, nhưng tôi không thể chê trách niềm tin của các cầu thủ. Chính điều đó đã giúp chúng tôi đi đến ngày hôm nay, và cảm giác ấy thật sự rất tuyệt".

Ca ngợi người hùng Sesko

HLV Carrick cũng dành nhiều lời khen cho Benjamin Sesko, người vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định: “Với Sesko, được vào sân và tạo nên khoảnh khắc như vậy là điều trọng đại. Thật tuyệt khi cậu ấy có khoảnh khắc của riêng mình trước khán đài Stretford End. Không có nơi nào tốt hơn để ghi một bàn thắng quyết định như thế.

Sesko được khen ngợi

Đó là khoảnh khắc lớn lao với tất cả mọi người. Bạn có thể thấy điều đó qua cách tất cả cùng ăn mừng, từ ban huấn luyện đến các cổ động viên. Đó là một trong những khoảnh khắc rất đặc biệt".

Nói thêm về việc Sesko bỏ lỡ cơ hội trước đó, Carrick hài hước chia sẻ: “Đó là cuộc sống của một tiền đạo, dù tôi không hiểu nhiều về điều đó. Bạn phải có mặt để chớp cơ hội, đôi khi bạn bỏ lỡ, nhưng chúng tôi đã làm rất nhiều việc tốt trong vài tuần qua.

Các HLV đã làm việc rất nhiều với Sesko. Việc cậu ấy vào sân, bỏ lỡ một cơ hội rồi ghi bàn cho thấy cậu ấy giữ được sự bình tĩnh. Đó là pha dứt điểm tuyệt vời, và nó càng trở nên đặc biệt hơn bởi cảm xúc mà nó mang lại. Cậu ấy sẽ nhớ khoảnh khắc này trong thời gian rất dài".