Tottenham được hưởng "bàn thắng ma": Guardiola nổi điên với trọng tài

Man City vừa bị Tottenham cầm hòa ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, dù dẫn trước 2 bàn ngay từ hiệp một. Dominic Solanke là nhân vật chính trong trận đấu này khi ghi cả 2 bàn thắng cho "Gà trống". Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola cho rằng bàn thắng đầu tiên của tiền đạo này đáng lẽ không được công nhận.

Pep Guardiola không đồng tình với quyết định của trọng tài về bàn thắng đầu tiên của Solanke

Tình huống diễn ra ở phút 53 của trận đấu. Solanke đã đá vào chân của trung vệ Marc Guehi trước khi đưa bóng vào lưới đối thủ. Tổ VAR và trọng tài chính đều thống nhất rằng đó là bàn thắng hợp lệ cho đội chủ nhà. Ban tổ chức Ngoại hạng Anh giải thích về tình huống này như sau.

"Trọng tài công nhận bàn thắng của Solanke và được sự thông qua của tổ VAR. Các trọng tài đều cho rằng Solanke không cố tình va chạm với Guehi mà chỉ đang cố dứt điểm. Bởi vậy, bàn thắng này hợp lệ".

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm thỏa mãn Pep Guardiola. Ông thầy người Tây Ban Nha thể hiện sự bực tức. "Nếu như hậu vệ làm như vậy với tiền đạo, đó chắc chắn phải là một quả phạt đền phải không? Không lời giải thích nào có thể thuyết phục tôi trong tình huống này.

Đáng lẽ chúng tôi không nên rơi vào hoàn cảnh nhưng rõ ràng bàn thắng trọng tài tặng cho Tottenham đã ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Sau bàn thắng ấy, mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.

Còn trước đó, chúng tôi đã chơi tốt. Trong trận đấu với Man United, tôi có rất nhiều điều cần phải phàn nàn với các cầu thủ. Còn hôm nay, tôi chẳng có gì để nói. Các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Vậy thôi".

Khi được hỏi về cuộc đua vô địch với Arsenal, Pep Guardiola vẫn thể hiện sự tự tin. "Mọi người bắt đầu nói về chuyện chúng tôi 'buông súng' sớm phải không? Tôi không nghĩ vậy, nhất là khi giải đấu vẫn còn tới 14 vòng nữa mới kết thúc.

Chúng tôi đang trải qua 'cơn bão' chấn thương. Trong vòng 1 tháng qua, tôi mất 9 đến 10 cầu thủ vì lý do đó. Nhưng khó khăn nào cũng có thể khắc phục được, giống như việc chúng tôi không thể thay đổi lịch thi đấu. Chúng tôi sẽ có trận bán kết League Cup ở phía trước rồi chuyến làm khách ở Anfield. Mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Chúng tôi sẽ ra sân và thi đấu hết mình. Khi cơ hội vẫn còn, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc".