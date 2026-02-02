MU tìm lại vị thế: Tiếc vì Carrick không về sớm, lãng phí 1 năm với Amorim

MU tìm lại "máu Quỷ"

Kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải, rất nhiều chuyên gia đã nói về việc MU cần “tìm lại ADN của đội bóng”. Mặt khác, không ít người hoài nghi liệu thứ gọi là “ADN MU” hay "máu Quỷ" có thực sự tồn tại hay không.

Giờ đây, khoảnh khắc Benjamin Sesko ghi bàn quyết định ở phút bù giờ giúp MU đánh bại Fulham 3-2 chính là hình ảnh tiêu biểu cho yếu tố mơ hồ đó. Một chiến thắng tưởng chừng tuột khỏi tay, rồi bất ngờ được định đoạt ở những giây cuối cùng – cảm giác quá quen thuộc với người hâm mộ Old Trafford.

Với Carrick, MU đã tìm lại bản ngã

Benjamin Sesko xứng đáng với mọi lời ca ngợi vì bàn thắng đẹp mắt. Nhưng khi cảm xúc lắng xuống sau chiến thắng 3-2, không ít cổ động viên MU bắt đầu nhìn ngược lại quãng thời gian 14 tháng đầy trắc trở dưới thời Ruben Amorim và tự hỏi: liệu đội bóng có lãng phí hơn 1 năm?

Thực tế, Amorim từng có những chiến thắng kịch tính như vậy, điển hình như trận thắng 5-4 trước Lyon tại bán kết Europa League hồi tháng 4 năm ngoái. Trận thắng này thậm chí còn điên rồ hơn trận thắng Fulham, khi MU ghi 2 bàn thắng ở phút cuối hiệp phụ.

Xa hơn, chính Carrick từng là một phần của những khoảnh khắc đó. Năm 2009, ông vào sân từ ghế dự bị trước khi chứng kiến Michael Owen ghi bàn ấn định tỷ số 4-3 cho MU ở derby Manchester trên Old Trafford.

Những con số không biết nói dối

Chiến thắng trước Fulham là trận thắng thứ 3 liên tiếp của MU tại Ngoại hạng Anh, và đó mới là trận thứ 3 trong nhiệm kỳ thứ hai của Carrick. Trong khi đó, Ruben Amorim cần tới... 36 trận mới làm được điều này. Xuyên suốt 14 tháng cầm quân, ông chỉ 1 lần có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp.

Cùng Carrick, MU đã trở lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Amorim chưa từng đưa đội bóng lên vị trí cao như vậy sau khi kết thúc một vòng đấu.

Phong độ của Mainoo phản ánh sự khác biệt giữa cách dùng người của Carrick và Amorim

Tính cả nhiệm kỳ đầu vào năm 2021, Carrick thắng 4/5 trận đầu tại Ngoại hạng Anh khi dẫn dắt MU. Ông là HLV thứ 3 trong lịch sử CLB làm được điều này, sau Sir Matt Busby (1946) và Ole Gunnar Solskjaer (2019).

Amorim cần 12 trận để có 4 chiến thắng tại giải đấu hàng đầu "Xứ sở sương mù", sau đó chỉ thắng 1/10 trận tiếp theo. Trung bình 1,23 điểm/trận của Amorim tại Ngoại hạng Anh là thành tích thấp nhất trong số các HLV MU thời hậu Sir Alex Ferguson.

Thay đổi chiến thuật và sự hồi sinh của Mainoo

Một điểm khác biệt rõ ràng nằm ở hệ thống chiến thuật và nhân sự. MU vẫn chưa giải quyết triệt để những vấn đề phòng ngự, nhưng việc chuyển từ sơ đồ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ giúp tình hình được cải thiện phần nào. Thậm chí, sự thay đổi này mở ra cơ hội để Kobbie Mainoo hồi sinh.

Dưới thời Amorim, Mainoo không đá chính trận nào tại Ngoại hạng Anh mùa này, khi bị đặt vào thế cạnh tranh trực tiếp vị trí tiền vệ trung tâm với đội trưởng Bruno Fernandes.

Trước Fulham, Mainoo chơi trọn vẹn 90 phút và thể hiện sự chững chạc. Ở khía cạnh phòng ngự – vốn bị xem là điểm yếu – cầu thủ 20 tuổi cũng hoàn thành tròn vai. Khi có bóng, khả năng chuyền và khai thác khoảng trống của Mainoo trở thành yếu tố quan trọng giúp MU xuyên phá hàng thủ đối phương.

Tại sao không chọn Carrick sớm hơn?

Ở trận đấu tiếp theo, MU sẽ tiếp đón Tottenham và tái hiện chung kết Europa League mùa trước. Thời điểm đó, Amorim không đưa ra kế hoạch hiệu quả trước một "Gà trống" bị đánh giá thấp hơn. Thất bại 0-1 khiến MU phải trả giá đắt cả về danh tiếng lẫn tài chính, và đó là thời điểm Amorim hoàn toàn có thể bị sa thải.

Nếu đặt niềm tin vào Carrick sớm hơn, MU có thể đua vô địch?

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" vẫn quyết định đặt niềm tin vào ông. Để rồi sau trận hòa Leeds 1-1 đầu tháng trước, ban lãnh đạo không còn sẵn sàng mạo hiểm trước nguy cơ mất vé dự đấu trường châu Âu mùa thứ 2 liên tiếp.

Chỉ trong 3 trận, Carrick đã đưa MU trở lại nhóm dự Champions League, đồng thời tạo khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ 7 là Brentford.

Cuộc tranh luận về việc Carrick có xứng đáng được trao chiếc ghế HLV trưởng lâu dài hay không vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng lúc này, gần như không còn nhiều tranh cãi về việc Amorim có nên bị sa thải hay không, mà chỉ còn câu hỏi: liệu nhà cầm quân 40 tuổi có nên được bổ nhiệm ngay từ đầu?

Như một nhà phê bình am hiểu MU từng nhận xét từ nhiều tháng trước: “Ngoài những buổi họp báo, rốt cuộc Amorim ông ấy giỏi điều gì?”.