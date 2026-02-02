Hấp dẫn bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: MU đòi lại top 4, Man City xa dần ngôi đầu

MU đòi lại top 4, "hâm nóng" cuộc đua giành vé dự Cúp C1

Sau những trận thắng Man City và Arsenal, MU tiếp tục chuỗi ngày bay bổng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Chạm trán Fulham trên sân nhà Old Trafford, "Quỷ đỏ" dẫn 2-0, sau đó bị gỡ hòa 2-2 đúng vào phút 90+1.

MU đòi lại vị trí trong top 4

Dù vậy, pha lập công quý như vàng ở phút bù giờ thứ 4 của Benjamin Sesko giúp thầy trò Carrick giành chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Đây có thể xem như màn trình diễn kém thuyết phục nhất của MU dưới thời Carrick, nhưng họ vẫn có được điều mình muốn là 3 điểm. Nhờ vậy, đội chủ sân Old Trafford đòi lại vị trí thứ 4 (41 điểm/24 trận) không lâu sau khi bị Chelsea (40 điểm) và Liverpool (39 điểm) vượt lên.

Trên thực tế, cách biệt giữa MU với nhóm bám đuổi tương đối mong manh. Tuy nhiên phong độ thăng hoa dưới thời HLV Carrick giúp "Quỷ đỏ" tự tin có thể bứt phá trong thời gian tới, thậm chí bám đuổi nhóm đua vô địch.

Man City - Aston Villa sảy chân, bước ngoặt đua vô địch?

Sau khi MU thắng nghẹt thở, đến lượt Man City khiến người hâm mộ trải qua những cung bậc cảm xúc trái chiều trong trận cầu tâm điểm vòng 24 gặp Tottenham. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng dẫn 2-0 và bị gỡ 2-2. Dù vậy trái ngược đại kình địch cùng thành phố, họ không thể tạo nên cú sốc vào cuối trận, qua đó chấp nhận kết quả hòa.

Man City "hụt hơi" trong cuộc đua vô địch

Tuy nhiên, điều người hâm mộ thất vọng hơn là Man City lại bị Arsenal bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Họ vẫn xếp nhì bảng (47 điểm/24 trận), nhưng khoảng cách với "Pháo thủ" đã nới rộng lên 6 điểm.

Chung số phận với Man City, Aston Villa cũng sảy chân ở vòng đấu này sau trận thua Brentford 0-1 và dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3 (46 điểm). Từ vị thế kẻ thách thức ngôi vô địch, thầy trò HLV Unai Emery đang dần hụt hơi vì phong độ kém cỏi từ đầu năm 2026 (thắng 2, hòa 1, thua 1). Thậm chí nếu tiếp tục đà sa sút, họ hoàn toàn có thể bị MU, Chelsea, Liverpool bắt kịp.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại