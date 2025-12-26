Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc: Ai xứng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2025?

Quả bóng vàng 2025: So bó đũa chọn cột cờ

Ở giải thưởng Quả bóng vàng nam 5 cầu thủ lọt danh sách đề cử cuối cùng là Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Trần Trung Kiên. Danh sách này không gây bất ngờ bởi những cầu thủ lọt top 5 đề cử cuối cùng đều là những cầu thủ nổi bật nhất trong danh sách bình chọn ban đầu.

Trong số này, Hoàng Đức, Tiến Linh và Quang Hải đều từng giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam trước đây. Thậm chí, Hoàng Đức đã hai lần được vinh danh vào năm 2021 và 2023.

Trong bối cảnh đội tuyển quốc gia không có quá nhiều cá nhân áp đảo hoàn toàn, giới chuyên môn đang phải "so bó đũa, chọn cột cờ" để tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất cho danh hiệu cao quý này. Trong lịch sử giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, hiếm có năm nào cuộc đua lại trở nên khó đoán và mang nhiều sắc thái tương phản như năm 2025.

Cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2025 được nhận định là cuộc đua song mã giữa Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đình Bắc

Trong năm 2025, cả Tiến Linh và Quang Hải đều không có phong độ cao. Đóng góp của họ chỉ ở mức tròn vai không có nhiều điểm nhấn đặc biệt. Còn thủ thành Trung Kiên, anh có nhiều đóng góp cho HCV SEA Games 33 và chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, nhưng vị trí trong top 5 là phần thưởng xứng đáng cho người gác đền của HAGL. Vì thế đây là cuộc so tài giữa một Nguyễn Hoàng Đức bản lĩnh, đang trên đường tìm kiếm sự thừa nhận lịch sử, và một Nguyễn Đình Bắc rực rỡ với những bước tiến thần tốc ở tuổi đôi mươi.

Nguyễn Hoàng Đức: Đẳng cấp của một "nhạc trưởng"

Nguyễn Hoàng Đức bước vào cuộc đua năm 2025 với vị thế của một trong những ngôi sao có phong độ cao nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Nếu được vinh danh vào đêm Gala ngày 26/12 tới tại Nhà hát Bến Thành, tiền vệ này sẽ chính thức cân bằng kỷ lục 3 lần đoạt Quả bóng vàng của hai huyền thoại Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh.

Nếu chiến thắng Nguyễn Hoàng Đức sẽ cân bằng kỷ lục 3 lần đoạt Quả bóng vàng Việt Nam.

Trong năm 2025, Hoàng Đức tiếp tục duy trì phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng sâu rộng ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Sau khi đóng góp công lớn giúp CLB Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất, anh tiếp tục là linh hồn trong lối chơi, đưa đội bóng cố đô dẫn đầu cuộc đua vô địch tại V-League 2025/26. Tại đội tuyển quốc gia, dưới triều đại của HLV Kim Sang Sik, Hoàng Đức vẫn là nhân tố trụ cột không thể thay thế, đặc biệt là trong hành trình giành ngôi vô địch ASEAN Cup.

Điểm mạnh nhất của Hoàng Đức chính là sự bền bỉ và đẳng cấp đã được khẳng định ở những sân chơi khắc nghiệt nhất. Các danh hiệu cá nhân cao nhất thường ưu ái những cầu thủ có dấu ấn đậm nét ở cấp độ đội tuyển Việt Nam – nơi áp lực và trình độ ở mức cao nhất. Xét về tính chuyên môn thuần túy và tầm ảnh hưởng xuyên suốt từ CLB đến ĐTQG, Hoàng Đức rõ ràng đang có phần vượt trội so với người đàn em Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc: Sự bùng nổ của tài năng trẻ và "điểm cộng" từ các giải đấu khu vực

Đối trọng lớn nhất của Hoàng Đức trong cuộc đua năm nay không phải là những gương mặt quen thuộc như Quang Hải hay Tiến Linh, mà chính là "ngôi sao trẻ" Nguyễn Đình Bắc. 2025 là năm ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của chân sút sinh năm 2004, từ một cầu thủ từng bị coi là "ngổ ngáo" trở thành thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ.

Dấu ấn đậm nét nhất của Đình Bắc chính là vai trò đầu tàu giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan. Với 3 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu, anh được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng năm nay. Trước đó, vào tháng 5, Đình Bắc cũng đã cùng U23 Việt Nam đăng quang tại giải U23 Đông Nam Á và cá nhân anh giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Nguyễn Đình Bắc chờ đợi lần đầu được vinh danh

Ở cấp độ CLB, Đình Bắc cũng có một mùa giải thành công rực rỡ cùng CA Hà Nội khi giành "cú đúp" danh hiệu: Cúp Quốc gia 2024/25 và Siêu cúp Quốc gia 2025. Anh cũng góp công lớn giúp đội bóng ngành công an đứng thứ 2 tại V-League và giành vé vào vòng knock-out AFC Champions League 2. Sự bùng nổ của Đình Bắc mang lại một làn gió mới và hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ cho người hâm mộ, đây là một "điểm cộng" rất lớn trong các lá phiếu bình chọn.

Ai sẽ là chủ nhân của danh hiệu cao quý?

Việc đặt một cầu thủ trẻ như Đình Bắc lên bàn cân cùng các đàn anh kỳ cựu có thể xem là hơi khiên cưỡng, bởi những thành tích của anh phần lớn đến từ các giải đấu trẻ, nơi trình độ và áp lực không thể so sánh với cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, trong một năm mà các trụ cột khác thi đấu không quá nổi bật, sự bứt phá của Đình Bắc là điều không thể phủ nhận.

Hoàng Đức xứng đáng với Quả bóng vàng nhờ đẳng cấp và sự ổn định dài hạn. Trong khi đó, Đình Bắc xứng đáng vì sự nỗ lực vượt bậc và những khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ cứu rỗi niềm tin của người hâm mộ. Nếu Đình Bắc không thể giành giải cao nhất, anh vẫn là ứng viên số một cho danh hiệu "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm". Thậm chí, một "cú đúp" danh hiệu cho tiền đạo gốc Nghệ An này cũng là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra và sẽ là cái kết trọn vẹn cho một năm thi đấu đầy cảm xúc.

Hiện tại, Ban tổ chức đã có kết quả bình chọn giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2025. Kết quả sẽ được công bố trong gala trao giải diễn ra vào 20h ngày 26/12 tới tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).