Đình Bắc chính thức tranh Quả bóng vàng với Quang Hải, Hoàng Đức

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Đình Bắc chính thức tranh Quả bóng vàng với Quang Hải, Hoàng Đức

Sự kiện: Quả bóng vàng U23 Việt Nam U22 Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chính thức góp mặt ở danh sách rút gọn của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 cùng Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh và Trung Kiên.

Đình Bắc sáng cửa đoạt giải QBV

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vừa chính thức công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục, trước thềm lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Đình Bắc chính thức lọt danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Đình Bắc chính thức lọt danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Ở 3 hạng mục chính, mỗi hạng mục lựa chọn top 5 cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc là cái tên gây nhiều sự quan tâm khi góp mặt trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng nam Việt Nam, bên cạnh những cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm.

Trong năm 2025, Đình Bắc thi đấu nổi bật trong màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Anh là nhân tố quan trọng góp phần giúp U23 Việt Nam đăng quang chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, để lại dấu ấn bằng phong độ ổn định, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu máu lửa.

Không dừng lại ở đó, tại SEA Games 33, Đình Bắc tiếp tục được xem là đầu tàu trên hàng công của U22 Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong hành trình giành huy chương vàng bóng đá nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Những màn trình diễn thuyết phục ở các trận cầu quan trọng giúp cầu thủ sinh năm 2004 nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Việc lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025 được xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc, đồng thời cho thấy niềm tin của ban huấn luyện và giới chuyên môn vào thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Danh sách rút gọn gồm những ai?

Danh sách rút gọn top 5 Quả bóng vàng nam Việt Nam 2025 gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Trần Trung Kiên. Đây là cuộc cạnh tranh được dự báo rất hấp dẫn khi mỗi cầu thủ đều có dấu ấn riêng trong năm qua.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ Việt Nam, top 5 được ban tổ chức công bố gồm Huỳnh Như, Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang và Hải Yến. Trong khi đó, Quả bóng vàng futsal Việt Nam có sự góp mặt của các gương mặt tiêu biểu như Đa Hải, Đoàn Phát, Thịnh Phát, Minh Quang và Văn Tú.

Theo kế hoạch, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), hứa hẹn là đêm tôn vinh các danh hiệu cá nhân đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam.

Danh sách U23 Việt Nam đá giải châu Á: Giữ nguyên “khung vàng” SEA Games, thêm 2 gương mặt mới
Danh sách U23 Việt Nam đá giải châu Á: Giữ nguyên “khung vàng” SEA Games, thêm 2 gương mặt mới

HLV Kim Sang Sik vừa chính thức công bố danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/12/2025 08:35 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Quả bóng vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN