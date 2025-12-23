Đình Bắc chính thức tranh Quả bóng vàng với Quang Hải, Hoàng Đức

Đình Bắc sáng cửa đoạt giải QBV

Theo thông tin từ ban tổ chức, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức vừa chính thức công bố danh sách rút gọn ở các hạng mục, trước thềm lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM).

Đình Bắc chính thức lọt danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Ở 3 hạng mục chính, mỗi hạng mục lựa chọn top 5 cầu thủ xuất sắc nhất trong năm. Đáng chú ý, Nguyễn Đình Bắc là cái tên gây nhiều sự quan tâm khi góp mặt trong danh sách rút gọn Quả bóng vàng nam Việt Nam, bên cạnh những cầu thủ đàn anh giàu kinh nghiệm.

Trong năm 2025, Đình Bắc thi đấu nổi bật trong màu áo các đội tuyển trẻ quốc gia. Anh là nhân tố quan trọng góp phần giúp U23 Việt Nam đăng quang chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, để lại dấu ấn bằng phong độ ổn định, khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu máu lửa.

Không dừng lại ở đó, tại SEA Games 33, Đình Bắc tiếp tục được xem là đầu tàu trên hàng công của U22 Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong hành trình giành huy chương vàng bóng đá nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Những màn trình diễn thuyết phục ở các trận cầu quan trọng giúp cầu thủ sinh năm 2004 nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn.

Việc lọt vào danh sách rút gọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025 được xem là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và sự trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc, đồng thời cho thấy niềm tin của ban huấn luyện và giới chuyên môn vào thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam.

Danh sách rút gọn gồm những ai?

Danh sách rút gọn top 5 Quả bóng vàng nam Việt Nam 2025 gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Trần Trung Kiên. Đây là cuộc cạnh tranh được dự báo rất hấp dẫn khi mỗi cầu thủ đều có dấu ấn riêng trong năm qua.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ Việt Nam, top 5 được ban tổ chức công bố gồm Huỳnh Như, Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang và Hải Yến. Trong khi đó, Quả bóng vàng futsal Việt Nam có sự góp mặt của các gương mặt tiêu biểu như Đa Hải, Đoàn Phát, Thịnh Phát, Minh Quang và Văn Tú.

Theo kế hoạch, lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ diễn ra vào tối 26/12 tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), hứa hẹn là đêm tôn vinh các danh hiệu cá nhân đáng chờ đợi của bóng đá Việt Nam.