Đình Bắc "sĩ cả đời" vì vinh dự đặc biệt, fan sáng tác thơ tặng người hùng SEA Games

Đình Bắc "sĩ cả đời" vì nhận bằng khen từ Bộ Công an

Chiều 23/12, Bộ Công an tổ chức gặp mặt, biểu dương huấn luyện viên, vận động viên thể thao Công an nhân dân đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).

Trong số các vận động viên vinh dự nhận bằng khen, có không ít thành viên thuộc đội U22 Việt Nam vừa xuất sắc lên ngôi ở kỳ đại hội thể thao khu vực trên đất Thái Lan như Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức, Phạm Minh Phúc, Thái Quốc Cường, Nguyễn Xuân Bắc.

Đình Bắc hào hứng "khoe" bằng khen của Bộ Công an

Ngay sau sự kiện, tiền đạo Đình Bắc đã đăng lên trang Facebook cá nhân hình ảnh về tấm bằng khen, kèm video ghi lại khoảnh khắc anh trả lời truyền thông sau trận chung kết cùng dòng chú thích hài hước: "Bắc xin phép được sĩ cả đời ạ!”.

Đình Bắc đang trải qua những tháng ngày đẹp nhất sự nghiệp. Không chỉ gặt hái thành công cùng CLB chủ quản Công an Hà Nội, tiền đạo 21 tuổi thường xuyên được tin dùng ở các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games, anh thể hiện vai trò thủ lĩnh về tinh thần lẫn chuyên môn. Ở trận chung kết, tiền đạo này trực tiếp mang về bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2, góp phần vào màn ngược dòng không tưởng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.

Tại giải U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam lên ngôi vô địch và cá nhân Đình Bắc được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất. Thành công vang dội ở cả khía cạnh cá nhân lẫn tập thể giúp chân sút 21 tuổi lọt vào danh sách 5 đề cử cuối cùng của Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Đình Bắc về thăm quê, được cổ động viên tặng thơ

Cách đây vài ngày, Đình Bắc cũng "gây sốt" khi về thăm quê hương Yên Trung (Nghệ An). Khoảnh khắc ngôi sao U22 Việt Nam giao lưu với người dân, ký tặng và đá bóng với các em nhỏ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Thú vị hơn, trong phần bình luận dưới bài viết về chuyến đi của Đình Bắc, một cổ động viên còn cao hứng sáng tác bài thơ tựa đề "Rất đỗi tự hào" dành tặng chân sút 21 tuổi.

Sắp tới, Đình Bắc sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Người hâm mộ kỳ vọng anh và đồng đội sẽ tiếp đà hưng phấn để tiến sâu tại giải đấu diễn ra vào đầu tháng 1.

Đình Bắc được chào đón nồng nhiệt khi về thăm quê nhà Yên Trung, Nghệ An (ảnh: trang Facebook "Tin tức Hưng Nguyên")

Một cổ động viên cao hứng sáng tác thơ tặng ngôi sao U22 Việt Nam