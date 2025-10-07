Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Indonesia vs Saudi Arabia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Oman vs Qatar
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(NLĐO) - Nhiều người hâm mộ chịu khó xếp hàng hơn 3 giờ để mua vé trực tiếp tại sân Gò Đậu (TP HCM) cho trận đấu của tuyển Việt Nam với Nepal.

Sáng 7-10, quầy bán vé sân vận động Gò Đậu đã bắt đầu mở bán vé trực tiếp trận lượt đi vòng loại cuối Asian Cup 2027 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nepal, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 9-10.

Dù thời gian bán vé được thông báo bắt đầu từ 9 giờ 30, nhiều người hâm mộ đã đến từ sớm và xếp hàng dài chờ mua vé.

Nhiều người hâm mộ (NHM) cho biết bản thân đến từ 6 giờ sáng trước khu vực khán đài A3 để xếp hàng chờ mua vé. Bất chấp việc đứng dưới nắng, NHM vẫn tỏ ra háo hức để có được tấm vé trực tiếp cổ vũ “các chiến binh sao Vàng” khi trở lại thi đấu tại miền Nam.

Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam - 1

Người hâm mộ phấn khích chờ mua vé xem tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Người hâm mộ phấn khích chờ mua vé xem tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), việc bán vé trực tiếp tại sân Gò Đậu được triển khai từ ngày 7 đến 9-10, với hai khung giờ: buổi sáng từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 15 giờ 30 đến 19 giờ. Riêng ngày thi đấu 9-10, thời gian bán vé kéo dài đến 19 giờ 30 hoặc đến khi hết vé.

Vé trận Việt Nam - Nepal được bán ra với 2 mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Mỗi người hâm mộ khi mua vé bằng căn cước công dân chỉ được phép mua tối đa 5 vé để đảm bảo công bằng.

Hàng dài người hâm mộ chờ mua vé dưới trời nắng tại sân Gò Đậu (Ảnh: VFF)

Hàng dài người hâm mộ chờ mua vé dưới trời nắng tại sân Gò Đậu (Ảnh: VFF)

Khép lại trận lượt đi ngày 9-10 trên sân Gò Đậu, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu Nepal ở lượt về vào ngày 14-10 trên sân Thống Nhất (TP HCM). Vé cũng sẽ được mở bán trực tiếp tại quầy vé tại sân Thống Nhất.

VFF kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ văn minh, nói không với pháo sáng, qua đó tiếp thêm tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trong hành trình vòng loại Asian Cup 2027.

Người hâm mộ xếp hàng dài, chờ hơn 3 giờ mua vé xem tuyển Việt Nam - 4

ĐT Việt Nam không bận tâm án phạt của Malaysia, tập trung đánh bại Nepal
ĐT Việt Nam không bận tâm án phạt của Malaysia, tập trung đánh bại Nepal

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh có những chia sẻ về sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho hai cuộc đối đầu sắp tới với ĐT Nepal, trong khuôn khổ bảng F của vòng...

Theo Quốc An - Ảnh: VFF

Nguồn: [Link nguồn]

07/10/2025 11:40 AM (GMT+7)
