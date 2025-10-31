Ngoại hạng Anh và sự khởi đầu kỳ lạ: Vì sao đội bóng nhỏ "đè đầu" các ông lớn?

Từng bước tiến vững chắc của Bournemouth

Khi vừa xuất hiện lần đầu tiên trong làng bóng Anh, HLV Andoni Iraola không biết chiến thắng là gì trong suốt 9 trận đầu tiên dẫn dắt Bournemouth. Mãi đến vòng đấu thứ 10, Bournemouth mới có chiến thắng đầu tiên, trước Burnley. Và ngay sau đó, họ bị Man City đè bẹp với tỷ số 6-1.

Cuối tuần này, Bournemouth tái ngộ Man City ở vòng 10 Premier League, nhưng trong tư thế khác hẳn. Thầy trò Iraola đang đứng nhì bảng trong khi Man City đứng ngoài “top 4”. Bournemouth là đội đang có chuỗi trận bất bại dài nhất ở Premier League ngay thời điểm này (8 trận). Đấy cũng là đội có số trận thua ít nhất (chỉ 1 trận, bằng đội đầu bảng Arsenal). Và trong trận thua duy nhất kể từ đầu mùa (2-4 trước Liverpool), Bournemouth chỉ bị hạ gục bởi những bàn thắng muộn mằn (phút 88 và 90+4).

Bournemouth đang bay cao ở vị trí nhì bảng Premier League sau 9 vòng

Ban đầu, giới quan sát ngờ vực, không hiểu vì sao Bournemouth chọn Iraola (khi ấy mới 41 tuổi) thay chỗ HLV Gary O’Neil trước mùa bóng 2023-2024. Chuỗi 9 trận đầu tiên không hề chiến thắng càng củng cố sự ngờ vực ấy.

Rút cuộc, Iraola đem về cho Bournemouth điểm số cao nhất trong lịch sử tham dự Premier League của đội này (48 điểm, đứng thứ 12 chung cuộc). Ở mùa 2024-2025 vừa qua, Bournemouth tiếp tục nâng cao kỷ lục nội bộ (56 điểm, đứng thứ 9). Và ngay bây giờ là 18 điểm, đứng nhì bảng chỉ sau 9 vòng. Chưa bao giờ Bournemouth có cú khởi đầu ở Premier League thành công như hiện thời.

Dĩ nhiên, chính Bournemouth không thể tin rằng họ có thể giữ nguyên vị trí đến cuối mùa bóng. Nhưng, xô ngã kỷ lục về điểm số chung cuộc lần nữa, lại là mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay của HLV Iraola. Nói cách khác, thành công của Bournemouth ở Premier League mùa này (ít nhất là sau 1/4 mùa bóng) không phải là quá lạ. Đấy chỉ là sự nối tiếp của những bước tiến vững chắc mà HLV Iraola đã tạo dựng cho Bournemouth suốt 2 mùa bóng vừa qua.

Phá lệ “lên rồi lại xuống”

Mùa trước, cả 3 đội vừa thăng hạng ở Premier League đã lập tức rớt hạng. Mùa trước nữa cũng vậy. Giới quan sát tự hỏi: phải chăng khác biệt về đẳng cấp giữa Premier League và giải hạng Nhì đã xa đến nỗi các đội vươn lên từ bảng hạng Nhì hoàn toàn không có hy vọng trụ vững? Câu trả lời nhanh chóng xuất hiện: mùa này chắc chắn sẽ khác!

Sunderland cũng đang gây sốc với vị trí thứ 4, vị trí được dự cúp C1 mùa sau

Chỉ có 6 đội toàn thắng trong 2 vòng đấu gầy đây ở Premier League, trong đó có 2 đội vừa thăng hạng (Sunderland và Burnley). Vòng đấu cuối tuần qua là lần đầu tiên trong vòng 5 năm, cả 3 đội mới thăng hạng ở Premier League đồng loạt chiến thắng. Riêng Sunderland đang có bước khởi đầu trong mơ: đứng trong “top 4”, với đội duy nhất có số trận thắng nhiều hơn họ chính là đội đầu bảng Arsenal.

Khoan nói không thể có chuyện cả 3 đội mới thăng hạng sẽ lại rớt hạng trong mùa bóng này. Thậm chí còn có khả năng rất cao cho điều hoàn toàn ngược lại: cả Burnley, Leeds lẫn Sunderland đều sẽ trụ hạng thành công.

Burnley đang có vị trí thấp nhất trong số 3 đội vừa nêu: đứng thứ 16 tức chỉ cách nhóm rớt hạng 2 bậc. Nhưng khoảng cách về điểm số là khá an toàn (5 điểm). Theo thông lệ, đấy là khoảng cách rất khó san lấp, bởi các đội trong nhóm rớt hạng rất hiếm khi chiến thắng. Trong 5 vòng đấu gần đây thì cả 4 đội đang đứng dưới Burnley chỉ có tổng cộng... 1 trận thắng (trong 20 trận)!

Tính từ đầu mùa, 4 đội phía dưới Burnley đã đá tổng cộng 36 trận mà chỉ có 4 trận thắng, trong khi Burnley đã có 3 trận thắng trong 9 vòng. Mặt khác, các đội trong nhóm rớt hạng hiện thời đều đang thật sự khủng hoảng, rất khó cả thiện tình thế. Wolverhampton là đội duy nhất trong toàn giải chưa thắng trận nào.

Chưa có đội nào chỉ được 2 điểm sau 9 vòng đầu (như Wolverhampton hiện nay) mà lại thoát rớt hạng vào cuối mùa. West Ham đang có bước khởi đầu tồi tệ nhất trong 52 năm. Còn Nottingham Forest thì đã phải dùng đến HLV thứ 3, khi mùa bóng mới đến tháng 10.

Arsenal nổi tiếng với lối chơi ban bật đẹp mắt, mùa này cũng đã thay đổi tư duy chơi bóng

Lối chơi phổ biến ở Premier League mùa này

“Rất quyết liệt. Rất đồng đội. Tính chiến thuật rất cao. Rất trực tiếp. Rất nặng về thể lực...”. Đấy từng là bình luận của Jorge Valdano – cựu tuyển thủ Argentina vô địch World Cup 1986, sau đó huấn luyện Real Madrid. Nhưng, Valdano viết tiếp trên tờ Marca: “Chuyền ngắn? Không hề. Lừa bóng? Không hề. Thay đổi nhịp độ? Không hề. Phối hợp 1-2? Đánh gót? Đi bóng kiểu xỏ kim? Có mà điên”!

Valdano từng phán như thế khi ông bình luận về trận bán kết Liverpool – Chelsea ở Champions League năm 2005. Nghĩa là ông nói về những đặc điểm nổi bật của bóng đá Anh. Trước đó không lâu, bóng đá Anh còn được mô tả đơn giản hơn nhiều: “Sút và chạy”!

Premier League mùa này đang trở lại với những hình ảnh như thế. Đây không chỉ là mùa bóng lạ lùng bởi những kết quả ban đầu, bởi sự hiện diện của Bournemouth và Sunderland trong “top 4”, bởi sự vắng mặt của Man City, Liverpool, Chelsea, Newcastle trong “top 4” ấy. Vâng, cả thành tích toàn thắng 3 trận gần đây cùng vị trí số 6 hiện thời cho MU cũng là một câu chuyện lạ! Lối chơi phổ biến ở Premier League mùa này cũng rất lạ.

Arsenal ư? Đội đầu bảng, cũng là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất trong lúc này, chỉ đang đứng thứ... 15, xét về khả năng ghi bàn từ tình huống mở. Họ có 5 bàn – hơn đúng 3 đội Leeds, Wolverhampton, Nottingham Forest! Trong 16 bàn ghi được ở 9 vòng đấu vừa qua, Arsenal có đến 9 bàn ghi từ tình huống cố định và 2 bàn từ chấm 11m.

Mùa này, hầu hết các đội ở Premier League đều chú trọng chuyền dài, đá trực tiếp, khai thác tối đa tình huống cố định. Đến quả ném biên dài giờ cũng là một vũ khí lợi hại. Tất cả rõ ràng đến mức không cần phải trưng ra số liệu thống kê nữa.

Các khái niệm như chuyền “đập nhả” hoặc triển khai bóng từ hàng thủ đều đã lỗi thời. Man City mùa này đã có trận giữ bóng ít nhất, chuyền ít nhất, trong cả sự nghiệp huấn luyện của Pep Guardiola. Nhìn theo chiều hướng ngược lại: chống bóng dài không hay thì sẽ thất bại.

Liverpool chuyên bị thua vì những đường bóng dài, và bây giờ thì đội nào gặp Liverpool cũng cố chuyền dài tối đa. Cứ 4 đường chuyền của MU trong trận thắng Liverpool thì có 1 đường chuyền dài (trên 32m) – con số không tưởng tượng nổi!

Bóng đá Anh mùa này nở rộ những pha bóng bổng, chuyền dài trực diện

Các đội bóng nhỏ dễ thành công hơn

Trên nguyên tắc, kiểu đá trực tiếp, chuyền dài nhiều, giữ bóng ít thường không đòi hỏi đẳng cấp kỹ thuật quá cao nơi cầu thủ, cũng không cần những triết lý cao siêu nơi HLV. Ở một mức độ nào đó, xu hướng chung về lối chơi đã “cào bằng” trình độ của các đội ở Premier League mùa này. Các đội bóng nhỏ dễ dàng thu hẹp khoảng cách về đẳng cấp giữa họ với các “đại gia” trong trào lưu chung về lối chơi như vừa nêu.

Vấn đề đặt ra: vì sao lại có thay đổi quá lớn về lối chơi ở Premier League mùa này? Trước tiên, đấy là vì bài học thành công hoặc thất từ những trường hợp cụ thể.

Southampton mùa trước là trường hợp điển hình. Đấy là một trong những đội thất bại nặng nề nhất trong toàn bộ lịch sử Premier League (đứng chót bảng với vỏn vẹn 12 điểm). Đội này rất thích giữ bóng, chuyền nhuyễn, triển khai bóng từ hàng thủ. Nhưng thực lực Southampton không tương xứng với lối chơi, khiến họ thua tan nát.

Đá trực tiếp, chuyền dài nhiều, luôn là cách đá an toàn hơn. Vả lại, khi MU đã thắng Liverpool ngay tại Anfield (lần đầu tiên trong gần chục năm) bằng vũ khí chuyền dài, thì sao các đội khác không đá kiểu ấy! Arsenal thành công với vũ khí sút phạt thì tất yếu sẽ có rất nhiều đội khác cố gắng khai thác triệt để tình huống cố định.