Liverpool tung đội hình như tự thua trước Crystal Palace, fan giận dữ vì bị HLV Slot coi thường

Sự kiện: Liverpool HLV Arne Slot League Cup
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool thua Crystal Palace với đội hình dự bị và nhiều cầu thủ trẻ giữa lúc đang khủng hoảng, khiến fan vô cùng tức giận trước quyết định của HLV Arne Slot.

   

Ngày buồn tiếp nối

Thất bại 0-3 mới đây của Liverpool trước Crystal Palace đã đưa Liverpool rời khỏi đấu trường League Cup, và cũng là trận thua thứ 4 liên tiếp của họ trước Palace. Cuộc khủng hoảng đang thực sự kéo dài tại sân Anfield và 3 trận tới không dễ dàng gì: Aston Villa, Real Madrid và Man City là những đối thủ tiếp theo.

Đội hình Liverpool đấu Crystal Palace gần như toàn cầu thủ dự bị và cầu thủ học viện, nên thua Crystal Palace không có gì bất ngờ

Đội hình Liverpool đấu Crystal Palace gần như toàn cầu thủ dự bị và cầu thủ học viện, nên thua Crystal Palace không có gì bất ngờ

Thực tế trận này Liverpool là điều không ngạc nhiên lắm, chỉ nhìn vào đội hình xuất phát cũng đủ. Chỉ khoảng 4 cầu thủ hay đá ở đội hình 1 được ra sân, còn lại là các dự bị và cầu thủ rất trẻ. Nhưng trên ghế dự bị của Liverpool thậm chí gần như vắng hẳn các ngôi sao chủ lực, những cái tên HLV Arne Slot đăng ký ngồi dự bị chỉ toàn là cầu thủ ở học viện, đa số mang áo đầu số 9.

Điểm tích cực là các cầu thủ được đá từ đầu đã chơi rất cố gắng, không ngừng chạy và cố gắng đá hết mình trước các khán giả nhà. Arne Slot thậm chí còn đổi sang sơ đồ 3-4-3 ít khi dùng đến, và cho tới gần cuối hiệp 1 Liverpool đã thể hiện không đến nỗi nào.

HLV Arne Slot cho quá nhiều cầu thủ trẻ vào đá, trong lúc cái đội bóng cần là thắng để lấy lại tinh thần

HLV Arne Slot cho quá nhiều cầu thủ trẻ vào đá, trong lúc cái đội bóng cần là thắng để lấy lại tinh thần

Nhưng 2 bàn thua đến khá nhanh và chung một vấn đề: Palace đổi bài, đánh vào trung lộ và Slot không phản ứng gì khi điều đó xảy ra, còn các trung vệ của Liverpool thì khá ngơ ngác, bị kéo dạt hẳn sang bên để đối phương đánh vỗ mặt. 2 bàn thua cuối hiệp 1 làm thay đổi hoàn toàn thế trận và như kết liễu cuộc chơi ngay từ lúc đó.

Hiệp 2 chỉ lác đác vài pha bóng nỗ lực cá nhân của các cầu thủ Liverpool, đặc biệt là những tình huống xử lý đơn độc của Federico Chiesa, người đôi khi kéo một lúc tới 2-3 cầu thủ Palace bám theo mình nhưng chẳng đồng đội nào bám theo tiếp ứng. Những trụ cột của đội trên khán đài chỉ biết nhăn mặt, hoặc ngồi theo dõi trận đấu trong sự lãnh cảm.

"Chung làn đạn"

League Cup không phải đấu trường ưu tiên nên HLV Slot có thể được châm chước cho việc tung ra đội hình xuất phát có nhiều sự xoay vòng. Ở vòng trước Liverpool đã bị một chấn thương nghiêm trọng của Leoni và thẻ đỏ của Ekitike làm thua thiệt về quân số.

Nhóm cầu thủ này thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị

Nhóm cầu thủ này thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị

Nhưng trên ghế dự bị toàn các cầu thủ học viện thì thực sự không hiểu Slot định làm gì. Liverpool đang không có phong độ tốt và nếu đội nhà lâm vào thế bất lợi, tung ra 3-4 cầu thủ chủ lực để thay đổi thế trận trong hiệp 2 cũng chẳng hại gì. Điều “The Kop” cần nhất là sự cải thiện về mặt tinh thần thi đấu, nhưng với băng ghế dự bị mà Slot sử dụng thì mọi thứ trở nên vô vọng trong hiệp 2.

Điều này đã gây ra sự phẫn nộ cho các fan sau trận. Trên tờ The Guardian (Anh), nhiều độc giả đã tràn vào bình luận về bài viết sau trận rằng Slot không khác gì bắt các cầu thủ trẻ chịu chung nỗi khổ phong độ đi xuống của toàn đội. Nếu Liverpool đang đá tốt ở Premier League hay Champions League thì sẽ không phải vấn đề, nhưng “bầy trẻ” của Slot phải đá trước 60.000 khán giả Im lặng, bực mình trước cách đội bóng thi đấu.

Độc giả tờ The Guardian chỉ trích việc Slot cho các cầu thủ vào "giơ đầu chịu báng" trước Palace

Độc giả tờ The Guardian chỉ trích việc Slot cho các cầu thủ vào "giơ đầu chịu báng" trước Palace

Và các fan thậm chí còn không cáu với các cầu thủ, họ vẫn hát vang những khúc ca và cổ vũ tinh thần mỗi khi đội nhà lên được pha bóng hay. Điều họ cáu là dường như HLV trưởng của đội không quan tâm lắm đến kết quả trận đấu này, nên đa số cầu thủ đội 1 cũng chẳng có tên trong danh sách để có cơ hội xoay chuyển tình thế.

Toàn bộ hiệp 2 trận Liverpool – Crystal Palace như một cái chết chậm. Cái chết chậm cho triều đại của Arne Slot tại Anfield, tưởng như đã bắt đầu một cách đầy tươi sáng sau mùa giải đầu tiên thì nay cực kỳ khốn đốn và chưa có đường ra.

8

30/10/2025 12:10 PM (GMT+7)
