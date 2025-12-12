Ngoại hạng Anh căng thẳng, sít sao nhất từ xưa đến nay: Quá giàu và... quá bất ổn

🔥 Mỗi bậc cách nhau... nửa điểm

Đấy là cách tính bình quân. Khoảng cách từ đội số 4 đến đội số 12 trong bảng xếp hạng hiện thời ở Premier League chỉ là vỏn vẹn 4 điểm – khoảng cách gần nhất sau 15 vòng, trong toàn bộ lịch sử của giải đấu này.

Bảng xếp hạng Premier League sau 15 vòng cho thấy khoảng cách giữa các đội cực kỳ sít sao

Hãy nhìn sang vài giải đấu lớn xung quanh để tiện bề so sánh. Ở La Liga, chỉ riêng khoảng cách giữa đội số 4 và đội số 5 đã là 4 điểm, còn khoảng cách từ vị trí số 4 đến 12 là 17 điểm. Ở Ligue 1, đội số 4 thậm chí đã hơn đội số 5 đến 5 điểm!

Một mặt, Premier League đang chứng kiến cuộc đua căng thẳng nhất trong lịch sử của giải đấu này. Mặt khác, cuộc đua này còn hào hứng hơn mọi giải đấu lớn khác hiện nay. Ở trận đấu gần đây nhất, MU bước vào chuyến làm khách trên sân Wolverhampton trong tư thế đội bóng... số 12 của giải.

Tỷ số vẫn chỉ là hòa sau hiệp 1. Nhưng khi trận đấu khép lại thì MU thắng 4-1 và nhảy vọt lên vị trí số 6 – đồng điểm với đội số 5 Chelsea và chỉ kém đội số 4 Crystal Palace đúng 1 điểm. Trong số các đội bị MU qua mặt “chỉ trong 45 phút”, có đến 3 đại diện Anh đang tham chiến ở giải đấu danh giá nhất thế giới, Champions League (Liverpool, Tottenham, Newcastle).

Vị trí số 4 thường được chọn làm cột mốc để giới quan sát đánh giá mức độ căng thẳng nơi một giải VĐQG hàng đầu châu Âu vì đấy là vị trí bảo đảm suất dự Champions League mùa tới. Với đa số các đội mạnh, lọt vào “top 4” mới là mục tiêu quan trọng nhất hàng năm, vì được dự Champions League là sẽ bảo đảm được một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất trong làng bóng nhà nghề.

🎄 Sắp tới còn... căng thẳng hơn!

Một kết quả bất kỳ – đội đứng dưới chiến thắng hoặc đội đứng trên thất bại – là đủ dẫn đến thay đổi lớn trong bảng xếp hạng, khi mà khoảng cách đang rất sít sao sau 15 vòng. Đã vậy, càng khó đoán trước điều gì trong giai đoạn đặc biệt sắp tới.

Lịch thi đấu dày đặc giai đoạn “mùa lễ hội” khiến các đội Premier League đối mặt áp lực chưa từng có

Premier League đang chuẩn bị tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất hàng năm, với 50 trận đấu diễn ra trong 19 ngày (từ 20.12.2025 đến 8.1.2026). Trong suốt khoảng thời gian ấy, chỉ có 7 ngày quả bóng không lăn tại Premier League.

Đấy chính là “mùa lễ hội” trên quê hương bóng đá, với đặc thù rất riêng. Vào đầu mùa, người ta phải xếp lịch công phu, bằng cách “thủ công”, (thay vì bắt thăm ngẫu nhiên) cho giai đoạn này. Rồi tiến đến gần “mùa lễ hội” thì lịch thi đấu lại được điều chỉnh lần nữa, với ngày giờ cụ thể.

Nguyên tắc là mọi đội bóng phải được tạo điều kiện để thi đấu gần nhất có thể (với những chuyến làm khách), do khán giả thường kéo cả gia đình đến cổ vũ đội bóng trong thời gian này. Nỗ lực của các đội trong “mùa lễ hội” tất nhiên cũng cao hơn mức độ bình thường. Điểm chung: tất cả đều hướng đến lối chơi “cống hiến”, đá với mục tiêu quyết thắng, bất kể đối thủ là ai.

Rất khó tiên đoán kết quả của các trận đấu sắp tới là vì vậy. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Cúp bóng đá châu Phi (AFCON 2025), diễn ra từ 21.12.2025 đến 18.1.2026 tại Ma Rốc, sẽ lấy đi rất nhiều hảo thủ của Premier League.

Hầu hết các đội thuộc Premier League đều có cầu thủ đang chuẩn bị trở về châu Phi tham dự AFCON – tổng cộng là 45 người, chiếm khoảng 10% số cầu thủ đã ra sân ở Premier League mùa này. Sunderland có đến 7 cầu thủ. Bryan Mbeumo và Amad Diallo đã góp đến 9 bàn thắng (ghi hoặc kiến tạo) cho MU mùa này.

Antoine Semenyo (Bournemouth), Pape Matar Sarr, Mohamed Kudus (Tottenham), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Yankuba Minteh (Brighton), Iliman Ndiaye, Beto, Idrissa Gueye (Everton)... cũng đều là các cầu thủ quan trọng nơi đội bóng của họ. Tính bất ngờ sẽ càng tăng cao khi các hảo thủ này đồng loạt vắng bóng trong giai đoạn sắp tới.

⚡ Tính ổn định... thấp nhất xưa nay

Các đội mạnh nhất Premier League đều có vẻ yếu đi trong khi số đông các đội đứng ngay sau nhóm ứng viên vô địch đều mạnh hẳn lên – đấy là nguyên nhân đầu tiên khiến Premier League mùa này trở nên cân bằng hiếm thấy. Một nguyên nhân khác làm cho cuộc đua trở nên căng thẳng: tất cả - dù là ứng viên vô địch hay không - đều bỗng trở nên thất thường hẳn trong mùa bóng này.

Arsenal và Liverpool liên tục trồi sụt phong độ, góp phần khiến bảng xếp hạng thay đổi theo từng vòng

Liverpool khởi đầu như một ông kẹ, toàn thắng 5 trận đầu tiên, để rồi sau đó thua liền 4 trận, rơi luôn vào cơn khủng hoảng. Arsenal tiếp quản tư thế ứng viên vô địch số 1 từ Liverpool, thậm chí có lúc còn trở thành đề tài, để giới chuyên môn tranh luận xem đấy có phải là đội bóng mạnh nhất châu Âu.

Nhưng suốt từ đầu tháng 11 đến nay, Arsenal chưa từng thắng liền 2 trận ở Premier League. MU vốn chưa bao giờ thắng liền 2 trận dưới thời Ruben Amorim, bỗng vươn lên với 3 trận thắng liên tiếp. Thế rồi, họ lại trải qua 3 trận liền không thắng, tiếp theo là 3 trận liền không thua!

Đội nào cũng vậy, đấy là lý do vì sao vị thứ của từng đội cứ thay đổi xoành xoạch, và tất cả “dính chùm” với khoảng cách về điểm số cực nhỏ. Ngay lúc này, Aston Villa đang thành công hơn cả, với vị trí số 3 sau 5 trận thắng liên tiếp.

Gần đây nhất, Villa thắng cả đối thủ mạnh nhất – Arsenal trong vòng đấu cuối tuần qua. Nhưng, đừng quên rằng đấy chính là Villa không thắng trận nào trong 5 vòng đầu, từng đứng ở vị trí áp chót. Ngược lại, Bournemouth từng đứng ở vị trí nhì bảng sau 9 vòng đấu. Bây giờ họ đã rớt xuống vị trí số 13, sau 6 trận liên tiếp không hề chiến thắng. Chưa bao giờ tính ổn định ở Premier League – toàn giải cũng như từng đội nói riêng – thấp như mùa này.

Vì sao tính ổn định thấp? Nghe có vẻ lạ, nhưng nguyên nhân đầu tiên chính là tình trạng... quá giàu của giải đấu này. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá, có một giải đấu chi đến hơn 3 tỷ bảng cho việc mua sắm cầu thủ trước mùa bóng mới.

Liverpool đã rất mạnh rồi, lại liên tiếp tự phá kỷ lục chuyển nhượng để đưa về những Florian Wirtz hoặc Alexander Isak. MU đổi mới nguyên hàng tiền đạo với Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Cunha. Arsenal tăng cường lực lượng, tạo sự đồng đều trong đội đến mức HLV Mikel Arteta nói rằng ông không còn khái niệm cầu thủ dự bị nữa.

Trên lý thuyết, người ta cần khoảng 6 tháng để tạo ra một đội bóng ổn định. Các đội nhà giàu ở Premier League mua sắm ồ ạt như thế, nên nếu chưa có đội nào thực sự ổn định về mặt chuyên môn thì đấy là điều bình thường.

Vả lại, lối chơi phổ biến ở Premier League nay đã khác xưa rất nhiều. Đa số rập khuôn lối chơi đơn giản: chuyền dài nhiều, tốc độ cao, xem trọng việc khai thác tình huống cố định. Không phải tất cả, nhưng sự phổ biến của lối chơi vừa nêu là rất cao trong mùa bóng này. Ở một mức độ nào đó, cách chơi như thế dẫn đến... sự cào bằng về trình độ. Khác biệt về đẳng cấp kỹ thuật của các ngôi sao không còn quá quan trọng nữa.