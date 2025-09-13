Ngoại hạng Anh làm "trùm" cúp C1: 6 đại gia tranh tài, sẽ có đội vô địch?

Lần đầu tiên Anh có 6 đại diện

Champion League mùa 2025/26 sẽ là lần đầu tiên có tới 6 CLB Anh góp mặt. Lý do là bởi thay vì top 4 quen thuộc, mùa 2024/25 bóng đá Anh đã đạt điểm thành tích ở cúp châu Âu tốt nhất trong 3 mùa trở lại đây, khiến họ được UEFA tăng thêm 1 suất bổ sung. Và bên cạnh top 5 đoạt vé, Tottenham đã giành suất cho mình sau khi đánh bại MU ở chung kết Europa League.

6 CLB Anh dự Champions League mùa 2025/26, số đội nhiều nhất trong lịch sử giải đấu đến từ 1 quốc gia

Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Newcastle và Tottenham đều đã có kinh nghiệm ở đấu trường Cúp C1 những mùa qua, và trong số này Chelsea với Man City đã đăng quang trong các mùa 2020/21 & 2022/23. Arsenal đã vào bán kết mùa 2024/25, còn Liverpool vô địch năm 2019, vào chung kết năm 2022 và đã đứng nhất vòng bảng trong mùa 2024/25, mùa đầu tiên áp dụng thể thức hiện tại.

Newcastle không vượt qua vòng bảng mùa 2023/24, nhưng họ xui xẻo vào một bảng đấu rất khó (và vẫn thắng được Paris Saint-Germain). Tottenham đã có thành tích đá Champions League rất tốt dưới thời Mauricio Pochettino, bao gồm vào chung kết năm 2019, nhưng không tốt lắm từ khi HLV người Argentina ra đi.

Việc có 6 đội Anh dự giải khiến Cúp C1 mùa này được đánh giá có khả năng cao tìm ra một nhà vô địch nước Anh nữa. Ngoài ra số tiền họ kiếm được sẽ rất lớn, Liverpool mùa trước đứng nhất vòng bảng nên dù dừng bước ở vòng 1/8, họ vẫn đút túi tận 98 triệu euro. Hãy hình dung sức mạnh của các đội bóng Anh sẽ càng lớn tới đâu qua mỗi lần họ xuất hiện ở đấu trường lớn nhất châu lục.

Bài toán cũ

Nhưng liệu đông đội dự giải nhất có giúp cơ hội vô địch Cúp C1 của các CLB Anh tăng lên? 6 đội có thể sẽ vượt qua được vòng bảng, nhưng ở vòng knock-out sẽ không còn tách các đội cùng quốc gia, nên Newcastle có thể gặp lại Liverpool từ vòng này và các trường hợp đội bóng Anh khác loại nhau cũng có thể xảy ra.

Với thể thức mới của Cúp C1, các đội bóng Anh sẽ không phải chờ tới tứ kết để gặp nhau

Ngoài ra, lịch thi đấu nặng nề đã luôn là một vấn đề của các CLB Premier League. Họ có thể đá ở 4 đấu trường cùng lúc, bao gồm cả FA Cup và League Cup. Một chiến dịch Champions League nếu phải dây sang cả thi đấu ở vòng playoff, kết hợp với đá ở mặt trận cúp, đồng nghĩa sẽ có đội không được nghỉ giữa tuần chút nào trong nhiều tháng liền, và thời gian nghỉ hồi phục sẽ nhiều hơn thời gian tập.

Khó có thể nói hết được vì sao điều này ảnh hưởng không tốt tới khả năng thắng của các CLB Premier League. Lý do chính là việc họ không có thời gian để tập nhiều và rèn các bài đánh cùng nhau, cũng như định hình chiến thuật và vai trò của từng cầu thủ. Có thể các cầu thủ đá chính được lợi do họ được ra sân nhiều và quen cách đá của nhau theo thời gian, nhưng các dự bị rất dễ bị ảnh hưởng.

Mặc dù các CLB Premier League đã mua quân rất rầm rộ hè này tới mức thừa thãi (như vụ Tottenham mua Mathys Tel), chính việc phải đá nhiều trận và thời gian tập cùng nhau hạn chế khiến các đội lo lắng rằng chừng đó vẫn là chưa đủ. Do đó không có gì bảo đảm rằng bóng đá Anh sẽ có nhà vô địch Cúp C1 trong mùa giải đặc biệt này.