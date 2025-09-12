Giải mã chuyển nhượng đỉnh cao của Liverpool: Nghệ sĩ thực thụ trên bàn đàm phán

Liverpool với kỹ năng bán cầu thủ thượng thừa

Mùa hè vừa qua, Liverpool không ít lần làm tiêu điểm của giới truyền thông với những thương vụ đình đám. Tổng cộng Liverpool đã tiêu 419 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Họ còn gây ấn tượng hơn nữa khi thu về 194 triệu bảng từ việc bán cầu thủ.

Cặp đôi này giúp Liverpool thu về 100 triệu bảng tiền chuyển nhượng

Tại Ngoại hạng Anh, chỉ có 2 đội thu về được nhiều hơn "The Kop" là Chelsea, đội bóng được ví như trạm trung chuyển cầu thủ và Bournemouth, đội bóng mất đến nửa đội hình chính mùa trước.

Nếu nhìn vào sự chật vật của MU với "bộ tứ phòng thủ" và Arsenal, đội bóng chỉ thu về vỏn vẹn 8 triệu bảng tiền bán cầu thủ, thì kỹ năng bán cầu thủ của Liverpool phải nói là thượng thừa. Vậy bí quyết của Liverpool trong chuyện bán cầu thủ là gì?

Bí quyết chuyển nhượng của Liverpol

Đầu tiên đó là vấn đề con người. Liverpool đang có 2 chuyên gia chuyển nhượng tốt bậc nhất tại Ngoại hạng Anh hiện tại là Michael Edwards, giám đốc điều hành bóng đá của tập đoàn Fenway Sports Group, công ty đang sở hữu Liverpool. Khi còn làm giám đốc thể thao của Liverpool, ông giúp đội bóng này bán Coutinho với giá 142 triệu bảng cho Barcelona.

Michael Edwards (phải) và Richard Hughes (trái) đứng sau những thương vụ đình đám của Liverpool

Người tiếp theo là Richard Hughes, giám đốc thể thao hiện tại của Liverpool, người được Michael Edwards đưa về để thay thế bản thân. Thành tích của Richard Hughes cũng rất "khủng" khi giúp Bournemouth thu về 290 triệu bảng. Những di sản của Hughes để lại như Illia Zabarnyi, Dango Ouattara và Milos Kerkez cũng giúp đội bóng này bội thu trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.

Sự khôn khéo của bộ sậu này được thể hiện trên bàn đàm phán. Không giống như MU luôn bị ép giá, Richard Hughes và Michael Edwards không bao giờ khoan nhượng. Ví dụ như trường hợp của Luis Diaz.

Họ kiên quyết không nói chuyện với Barcelona, từ chối nguyện vọng ra đi của tiền vệ người Colombia. Liverpool chỉ nhả người khi Bayern Munich chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với 65 triệu bảng.

Đẳng cấp của bộ đôi này còn được thể hiện qua khía cạnh bán những cầu thủ dự bị. Ví dụ Ben Doak, cầu thủ được mua về với giá 600.000 bảng cách đây 3 năm và mới chỉ đá 3 lần cho Liverpool tại Ngoại hạng Anh nhưng bán được giá 20 triệu bảng.

Hay như thủ thành dự bị Caoimhin Kelleher chỉ còn 1 năm hợp đồng và hầu như chỉ ngồi dự bị nhưng Brentford phải bỏ ra 18 triệu bảng. Nếu như ở MU hay Arsenal, cầu thủ này có khi rời đi dưới dạng miễn phí ở mùa sau.

Mùa hè trước, đến bản thân Sepp Van Den Berg cũng ngỡ ngàng với mức giá 20 triệu bảng mà Brentford chấp nhận trả cho Liverpool. Thực tế, đội bóng này không hề muốn bỏ ra số tiền lớn như vậy bởi Van Den Berg còn chưa đá trận Ngoại hạng Anh nào cho Liverpool.

Tuy nhiên, Richard Hughes đã thể hiện tài năng đàm phán khi đưa ra lý lẽ thuyết phục, so sánh với những cầu thủ tương đương như Jarrad Branthwaite của Everton. Thêm vào đó, Richard Hughes cũng làm nổi bật lên phong độ của Van Den Berg tại Mainz ở Bundesliga khi đàm phán. Tương tự như vậy là trường hợp của Quansah trong mùa giải này.

Richard Hughes - Nghệ sĩ trên bàn đàm phán

Không những vậy, Richard Hughes còn rất giỏi trong việc giữ mối quan hệ tốt với giám đốc thể thao của các đội bóng khác như Bournemouth, PSG, Leverkusen... Bởi vậy, những cuộc đàm phán diễn ra khá nhanh khi đôi bên vốn đạt được thỏa thuận giá từ trước. Bên mua không cảm thấy quá cao mà bên bán cũng hài lòng với số tiền mang về. Phải là những nghệ sĩ thực thụ trên bàn đàm phán mới có thể làm được điều đó.

Richard Hughes giỏi cả đối nội lẫn đối ngoại, xứng danh "nghệ sĩ" trên bàn đàm phán

Một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để Hughes biết đâu là điểm chuẩn cho những thương vụ? Câu trả lời nằm ở đội ngũ phân tích dữ liệu ở đằng sau. Ví dụ như trường hợp của Diaz, phân tích viên cho biết chỉ có 8 cầu thủ ở chung độ tuổi với tiền đạo người Colombia được bán cao hơn 65 triệu bảng trong lịch sử. Như vậy, mức giá này có thể coi là hợp lý.

Richard Hughes được đánh giá là người chăm chỉ và hòa đồng, nhưng rất nguyên tắc, đặc biệt trong vấn đề chuyển nhượng. Mọi thương vụ đều bắt đầu từ Arne Slot và ông thầy người đề xuất lên Richard Hughes. Sau đó, giám đốc thể thao của Liverpool sẽ phân tích và báo lên cho Michael Edwards rồi Edwards đề xuất lên tập đoàn.

Họ làm rất kỹ từng khâu một nên ban lãnh đạo FSG rất yên tâm trong việc mua cũng như bán cầu thủ. Tất nhiên, cần phải nói thêm rằng thành công của Liverpool trong 10 năm qua giúp họ có lợi thế trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, "The Kop" cần những "nghệ sĩ" thực thụ như Michael Edwards hay Richard Hughes để thu về những khoản lợi kếch xù như vậy.