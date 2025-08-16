Trận bán kết 2 giải AFF Cup nữ 2025 diễn ra lúc 20 giờ ngày 16-8 trên sân Lạch Tray, Hải Phòng, tuyển Việt Nam làm sao đánh bại Úc?

Thành phần tuyển nữ Việt Nam có không ít cầu thủ từng đối đầu với đội tuyển quốc gia Úc, chứ không phải những cầu thủ U-23 Úc tham dự AFF Cup nữ lần này.

Myanmar - đại diện Đông Nam Á đã khiến Úc phải "sụp hầm", tuyển nữ Việt Nam có làm được chuyện tương tự tối 16-8? Ảnh:Aseanutd.

Đó là vào giai đoạn 3 vòng loại Olympic 2021 (Tokyo). Khi ấy tuyển nữ Việt Nam vào giai đoạn 3, vòng đấu cuối cùng xác định suất đi Olympic 2021. Thời điểm đó, việc đi lại cực kỳ khó khăn do dịch COVID-19. Tuyển Việt Nam làm khách ở lượt đi thua Úc 0-5, lượt về đá sân Cẩm Phả tuyển Việt Nam thua tiếp 1-2.

Tuyển nữ Việt Nam hiện nay không khó chỉ ra những cầu thủ trải nghiệm với tuyển Úc, đó là những Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Hải Yến, Bích Thùy, Kim Thanh. Tuyển Úc lần đó thi đấu với thành phần mạnh nhất vì vòng đấu quyết định suất đi Olympic Tokyo.

Sau hai chiến thắng trước Campuchia và Indonesia, sang gặp Thái Lan, tuyển Việt Nam đã thấy...khó khăn. Ảnh: AFC

Nay Úc tham dự giải AFF Cup nữ này là thành phần U-23, trong đó có 3 tuyển thủ quốc gia, 3 tuyển thủ U-20 từng dự World Cup U-20 đầu năm nay.

Với tình hình như thế, rõ ràng lứa cầu thủ U-23 Úc này yếu hơn và thậm chí yếu hơn rất nhiều so với đội tuyển Úc mà Huỳnh Như, Bích Thùy, Chương Thị Kiều, Tuyết Dung... chạm trán bốn năm về trước.

Nhưng đội tuyển trẻ Úc này yếu hơn rất nhiều so với tuyển quốc gia không có nghĩa là mọi thứ dễ dàng cho tuyển nữ Việt Nam khi vòng đấu bán kết không có cơ hội sửa sai như vòng bảng.

Úc đã biết “sửa sai” sau trận đầu thua Myanmar 1-2 bằng cách thắng Philippines 1-0, thắng Đông Timor 9-0. Bây giờ, Úc đã thích nghi thời tiết nắng nóng tại Việt Nam.

Phải nhìn thẳng vào vấn đề, tuyển nữ Việt Nam yếu hơn Úc ở trận bán kết này. Yếu hơn mọi thứ từ hình thể, sức mạnh, sức bền. Vấn đề là chọn một cách chơi thông minh để các cầu thủ trẻ Úc không phát huy thế mạnh chơi bóng nhanh, bóng dài, ít chạm, cố tạo ra va đập nhằm làm chùn chân tuyển nữ Việt Nam,

Các HLV Úc khi chạm trán với các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á rất biết cách làm điều này, rất biết tạo sự khác biệt bằng những vượt trội vốn có.

Sau những lần các đội tuyến trẻ Úc như U-19, U-23 từng “ôm hận” trước các tuyến cùng tuổi của Việt Nam thì Úc dần đã nhận ra và tìm cách đối phó. Hầu hết họ đối phó bằng cách cho đối phương cuốn vào lối chơi nhanh, ít chạm nhằm phá sức đối phương.

Tuyển nữ Việt Nam giàu kinh nghiệm trận mạc, kỹ thuật khéo léo, nhất định HLV Mai Đức Chung sẽ tìm ra một lối chơi hợp lý và đủ bất ngờ để có lợi thế trước đối phương và tìm bàn thắng.

Tuyển nữ Việt Nam chẳng thể chơi “cù nhầy” để đưa trận đấu đến hai hiệp phụ, dâng lợi thế cho Úc. Tuyển nữ Việt Nam cũng chẳng thể vội vã để "kích hoạt" ưu điểm của Úc trỗi dậy. HLV Mai Đức Chung sẽ bày ra hàng ngự dày đặc, có thể chơi 5 hậu vệ, 4 tiền vệ và chơi đội hình thấp, có chờ cơ hội phản công.

Sân Lạch Tray dự báo sẽ chật kín khán giả cũng là “cầu thủ thứ 12” của tuyển nữ Việt Nam.