Kết quả bóng đá Ratchaburi - Nam Định: Sai lầm đáng trách, sụp đổ phút bù giờ (Cúp C2 châu Á)

Hành quân tới Thái Lan chạm trán Ratchaburi, Nam Định tung ra sân đội hình cực mạnh với 8 ngoại binh, bên cạnh 1 cầu thủ Việt kiều (Kevin Phạm Ba) và 2 cầu thủ nội (Lý Công Hoàng Anh, Văn Tới). Nhờ vậy, đại diện V-League tạo ra thế trận lấn lướt.

Nam Định nhận thất bại đáng tiếc

Xuyên suốt hiệp 1, khung thành Ratchaburi rung chuyển dữ dội vì những đợt tấn công như vũ bão từ Nam Định. Lần lượt Lucas Lucas Alves, Caio Cersa Lý Công Hoàng Anh và đặc biệt là Percy Tau có cơ hội nhưng đều thiếu đi sự sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng.

Phía đối diện, dấu ấn mà Ratchaburi tạo ra chỉ là 2 cú sút xa không quá nguy hiểm của Denilson, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFC Champions Two.

Bước sang hiệp 2, Ratchaburi dần lấy lại thế trận sau khi thực hiện nhiều sự điều chỉnh về nhân sự, chiến thuật. Đội chủ nhà tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Caique, Nam Định đã thủng lưới ít nhất 2 bàn.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì bước ngoặt bất ngờ xuất hiện vào khoảng thời gian bù giờ. Phút 90+2, thủ môn Caique, người đã chơi rất hay từ đầu trận mắc sai lầm khi bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Sidcley mở tỷ số. Chưa dừng ở đó, phút 90+5, Ikhsan Fandi khép lại trận đấu kịch tính với pha lập công ấn định tỷ số 2-0.

Sau 5 lượt trận, Nam Định (6 điểm) bị Ratchaburi chiếm lấy vị trí nhì bảng F (9 điểm). Ở lượt trận cuối, đại diện V-League chỉ phải gặp đội cuối bảng Eastern, còn Ratchaburi đụng độ đội đầu bảng Gamba Osaka.

Chung cuộc: Ratchaburi 2-0 Nam Định

Ghi bàn: Sidcley 90+2', Ikhsan Fandi 90+5'

Đội hình xuất phát:

Ratchaburi: Kampon, Njiva, Khemdee, Gabriel, Sidcley, Thossawat, Jesse, Thanawat, Negueba, Scott, Denilson

Nam Định: Caique, Phạm Ba, Văn Tới, Hoàng Anh, Lucas Alves, Walber Mota, Caio Cersa, Percy Tau, Romulo, Normann, Brenner