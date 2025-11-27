Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Nam Định: Không thua là đạt yêu cầu (Cúp C2 châu Á)
(17h, 27/11, bảng F AFC Champions League Two) Nam Định không thua là đã gần như nắm chắc tấm vé vào vòng sau.
AFC Cup | 17h, 27/11 | Ratchaburi
Điểm
Pathomakkaku
Curran
Khemdee
Mutombo
Sidcley
Suengchitthawon
Allardice
Tana
Negueba
Rakotoharimalala
Deni Junior
Điểm
Caique
Phạm Ba
Thanh Hào
Walber
Lucao
Dijks
Caio
Romulo
Hansen
Muzi Tau
Brenner
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ưu thế đối đầu
Trong khi Gamba Osaka tỏ ra quá mạnh ở bảng F và đã chắc chắn đoạt vé vào vòng sau, Nam Định và Ratchaburi sắp đối đầu trực tiếp cho vị trí nhì bảng là vị trí cuối cùng đoạt vé vào vòng knock-out. Hai đội đang bằng điểm nhưng Nam Định đã thắng 3-1 ở lượt đi tại Thiên Trường nên đang đứng trên nhờ đối đầu.
Do đó mục tiêu của Nam Định trong trận này là không thua, và nếu thắng thì càng tốt vì điều đó bảo đảm vé sẽ về tay Nam Định trước 1 lượt đấu. Trong trường hợp hòa nhau, Nam Định và Ratchaburi còn 1 lượt đấu nữa nhưng trong khi Ratchaburi phải gặp Gamba Osaka, Nam Định sẽ đấu đội yếu nhất bảng Eastern.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/11/2025 12:42 PM (GMT+7)