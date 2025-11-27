Trực tiếp bóng đá Ratchaburi - Nam Định: Không thua là đạt yêu cầu (Cúp C2 châu Á)

AFC Cup | 17h, 27/11 | Ratchaburi Ratchaburi 0 - 0 Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ratchaburi vs Nam Định Nam Định Điểm Pathomakkaku Curran Khemdee Mutombo Sidcley Suengchitthawon Allardice Tana Negueba Rakotoharimalala Deni Junior Điểm Caique Phạm Ba Thanh Hào Walber Lucao Dijks Caio Romulo Hansen Muzi Tau Brenner Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ratchaburi Ratchaburi Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pathomakkaku, Curran, Khemdee, Mutombo, Sidcley, Suengchitthawon, Allardice, Tana, Negueba, Rakotoharimalala, Deni Junior Caique, Phạm Ba, Thanh Hào, Walber, Lucao, Dijks, Caio, Romulo, Hansen, Muzi Tau, Brenner

Ưu thế đối đầu

Trong khi Gamba Osaka tỏ ra quá mạnh ở bảng F và đã chắc chắn đoạt vé vào vòng sau, Nam Định và Ratchaburi sắp đối đầu trực tiếp cho vị trí nhì bảng là vị trí cuối cùng đoạt vé vào vòng knock-out. Hai đội đang bằng điểm nhưng Nam Định đã thắng 3-1 ở lượt đi tại Thiên Trường nên đang đứng trên nhờ đối đầu.

Do đó mục tiêu của Nam Định trong trận này là không thua, và nếu thắng thì càng tốt vì điều đó bảo đảm vé sẽ về tay Nam Định trước 1 lượt đấu. Trong trường hợp hòa nhau, Nam Định và Ratchaburi còn 1 lượt đấu nữa nhưng trong khi Ratchaburi phải gặp Gamba Osaka, Nam Định sẽ đấu đội yếu nhất bảng Eastern.