ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Hải Phòng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Le Havre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Mallorca vs Barcelona
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs SHB Đà Nẵng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Ninh Bình
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Sông Lam Nghệ An
Logo PVF-CAND - PVC PVF-CAND
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - ESPN vừa có bài chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam và U23 Australia, hai đội sẽ đụng độ với nhau ở trận bán kết giải vô địch nữ Đông Nam Á vào 20h00 tối 16/8. Theo ấn phẩm hàng đầu thế giới này, khó khăn dành cho Việt Nam chính là kỳ vọng lớn từ NHM.

ESPN cảnh báo tuyển nữ Việt Nam trước trận bán kết với Australia - 1

ESPN phân tích: “Việt Nam nắm đội hình mạnh, HLV giàu kinh nghiệm và được thi đấu trên sân nhà. Họ là đội duy nhất vẫn giữ được thành tích toàn thắng từ đầu giải. Thậm chí đội bóng này chưa thua bàn nào. Trong đội hình của họ có nhiều tuyển thủ từng ra sân ở World Cup 2023. Bộ ba Tuyết Dung, Huỳnh Như và Hải Yến đã ghi tới hơn 170 bàn thắng cho đội tuyển.

Đội bóng này có chiều sâu đội hình. HLV Mai Đức Chung có thể xoay tua đội hình xuất phát mà không làm giảm chất lượng thi đấu. Chính vì vậy, khó nói rằng tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến họ, bởi ông Chung đã giữ cho các cầu thủ của mình sung sức trong một hành trình dài”.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất của đội là vượt qua chính mình. ESPN viết: “Chắc chắn, kỳ vọng khổng lồ đang đặt lên vai họ. Sau những chiến thắng gần đây của đội tuyển nam ở khu vực Đông Nam Á như ASEAN Cup hay giải U23, người hâm mộ Việt Nam có lẽ sẽ đòi hỏi sự thống trị tương tự ở sân chơi dành cho phái đẹp. Liệu HLV Mai Đức Chung và các học trò của ông có thể chịu được áp lực này hay không? Đó sẽ là yếu tố quyết định đưa họ đến cái đích cuối cùng”.

Việt Nam có lợi thế về sân nhà nhưng đội cũng sẽ chịu áp lực về thành tích

Việt Nam có lợi thế về sân nhà nhưng đội cũng sẽ chịu áp lực về thành tích

Bên kia chiến tuyến, điểm yếu rõ ràng nhất có thể nhận ra ở U23 Australia chính là yếu tố kinh nghiệm, khi họ chỉ mang theo đội hình U23, thậm chí quá nửa đội là những cầu thủ U20.

“Australia là nền bóng đá mạnh của thế giới. Nhưng ở cấp độ trẻ, họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Điều đó đã được phản ánh trong trận thua Myanmar 1-2 ở ngày ra quân. Rõ ràng, kinh nghiệm là điều mà các cầu thủ của họ còn thiếu. Với tuổi đời còn rất trẻ, liệu U23 Australia có đủ khôn ngoan khi đối đầu với đối thủ giàu kinh nghiệm Việt Nam?”, ESPN đặt câu hỏi.

Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá Nữ Đông Nam Á MSIG Serenity Cup™ 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn

Kết quả thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2025
Kết quả thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2025

Cập nhật kết quả giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra từ 6 đến 19/8 tại Hải Phòng và Việt Trì.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2025 06:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN