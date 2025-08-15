Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nam Định chung bảng CLB Nhật Bản, Công an Hà Nội gặp thế lực giải Trung Quốc ở Cúp C2 châu Á

TPO - Ngày 15/8, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFC Champions League (Cúp C2 châu Á) mùa giải 2025/26. Các đại diện của Việt Nam là Nam Định và CAHN nhìn chung nằm ở những bảng đấu không quá nặng.

Nam Định chung bảng CLB Nhật Bản, Công an Hà Nội gặp thế lực giải Trung Quốc ở Cúp C2 châu Á - 1

Nhà ĐKVĐ Nam Định chung bảng với Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi (Thái Lan) và Eastern của Hồng Kông Trung Quốc. Tương quan các đội cho thấy chỉ Gamba Osaka vượt trội. Đội bóng này dù không phải là một thế lực ở giải VĐQG Nhật Bản nhưng vẫn mạnh hơn khá nhiều những đối thủ còn lại. Vì vậy, Nam Định nhiều khả năng sẽ đặt trọng tâm đua tranh với Ratchaburi và Eastern để đi tiếp với tư cách đội nhì bảng.

Với đội hình được đầu tư rầm rộ, Nam Định được kỳ vọng có thể cải thiện thành tích thi đấu so với mùa trước. Lần này, đối thủ Thái Lan của họ không phải Bangkok United như năm ngoái mà là Ratchaburi. Đây là cái tên được đánh giá yếu nhất trong số các đại diện xứ chùa vàng tại Cúp C2 năm nay (bên cạnh Bangkok United và Pathum BG). Nếu thi đấu đúng thực lực, nhà ĐKVĐ Việt Nam hoàn toàn đủ sức đánh bại Ratchaburi trong cả 2 lượt trận.

Các bảng khu vực phía Đông

Các bảng khu vực phía Đông

Trong khi đó, do rơi vào nhóm 4 trước lễ bốc thăm nên CAHN xác định rõ họ có thể nằm ở bảng cực khó. CAHN sẽ chung bảng Beijing FC đến từ Trung Quốc, MacArthur của Australia và Tai Po của Hồng Kông Trung Quốc. Nhưng mọi thứ không quá chông gai với đội bóng này. MacArthur có thể là đối thủ chính của CAHN ở vòng bảng nhưng quá khứ chỉ ra rằng các đội bóng Australia thường thi đấu không tốt khi tham dự sân chơi châu lục.

2 bảng còn lại, BG Pathum sẽ gặp Pohang Steelers từ Hàn Quốc, Kaya FC từ Philippines và Tampines Rovers từ Singapore, trong khi Bangkok United nằm ở bảng G với Lion City Sailors (Singapore), Persib Bandung (Indonesia) và Selangor (Malaysia)....

Theo thể thức, vòng bảng Cúp C2 châu Á sẽ thi đấu từ ngày 16/9 tới 24/12/2025. Các trận vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 19/2/2026. Với kết quả vừa công bố, CAHN và Nam Định có quyền mơ về tấm vé đi tiếp...

