Vinicius bị bạn gái xinh đẹp chia tay vì ngoại tình, Real Madrid loạn càng thêm loạn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Freiburg vs RB Leipzig
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayern Munich vs Köln
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Vinicius bị bạn gái xinh đẹp chia tay vì ngoại tình, Real Madrid loạn càng thêm loạn

Sự kiện: Real Madrid Vinicius Junior

Trong khi Real Madrid đang đau đầu vì Mbappe, Vinicius Junior lại dính vào bê bối khác.

  

Bạn gái Vinícius Júnior bất ngờ tuyên bố chia tay

Ngày hôm qua, Virginia Fonseca, bạn gái của Vinícius Júnior bất ngờ tuyên bố chia tay với tiền đạo người Brazil thông qua một bài viết trên trang cá nhân. Cặp đôi này chính thức công khai hẹn hò vào tháng 10/2025 sau khoảng hơn 1 tháng tìm hiểu. Điểm đáng chú ý là mỹ nhân người Brazil vừa tới xem trận đấu của Real Madrid và Real Oviedo hôm 14/5 vừa qua và còn đi ăn sau trận.

Virginia Fonseca tuyên bố chia tay chỉ 2 ngày sau khi đến sân xem Real Madrid đá trực tiếp

Virginia Fonseca tuyên bố chia tay chỉ 2 ngày sau khi đến sân xem Real Madrid đá trực tiếp

Trên trang cá nhân của mình, Virginia Fonseca chia sẻ câu chuyện của mình. “Tôi luôn muốn sống theo cách của mình, một cuộc đời đích thực, không sợ hãi, không toan tính và luôn là chính mình. Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn.

Ngày hôm nay, chúng tôi lựa chọn chia tay và đôi bên sẽ đi trên con đường mới. Tôi chúc Vinícius Júnior sẽ hạnh phúc và thành công hơn trong tương lai. Đó là lời nói chân thành của tôi. Tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng quyết định của chúng tôi và để câu chuyện này trở thành một chương khép lại trong cuộc đời của tôi và của cả mọi người”.

Nguồn cơn của câu chuyện

Theo báo chí Tây Ban Nha, Virginia Fonseca đưa ra quyết định chóng vánh như vậy là bởi thói trăng hoa của Vinícius Júnior. Nguồn từ phóng viên Leo Dias tiết lộ, Virginia phát hiện ra tiền đạo người Brazil lừa dối mình ngay trong bữa ăn tại nhà hàng sau trận đấu với Real Oviedo.

Vinícius Júnior cũng đưa 2 cô gái khác tới nhà hàng đó và Virginia nhận ra hai người mẫu này. Theo Leo Dias, tiền đạo người Brazil bỏ tiền ra thuê tới 3 người mẫu từ Brazil bay sang Tây Ban Nha chỉ để thỏa mãn “thú vui xác thịt”.

Và chính Leo Dias đã gửi cảnh báo tới Virginia Fonseca về vấn đề này. Đó là lý do mỹ nhân người Brazil bất ngờ bay từ Brazil sang Tây Ban Nha xem Vinicius Junior trực tiếp thi đấu rồi đi ăn sau trận. Tiền đạo người Brazil không kịp thay đổi kế hoạch nên mới có cảnh "chính thất" gặp hai "tiểu tam" ngay trong nhà hàng. 

Eder Militao phải lên tiếng giải thích

Một điểm đáng chú ý là người đại diện của Vinícius Júnior giải thích rằng ba cô gái này là bạn chung của tiền đạo người Brazil và Éder Militão. Điều đó khiến cho đa phần hiểu rằng Éder Militão “chung tiền” với Vinícius Júnior để thuê gái gọi từ Brazil sang Tây Ban Nha.

Sự việc bị đẩy đi xa tới mức Éder Militão phải lên bài đính chính cho bản thân. “Với những thông tin xuất hiện gần đây, tôi muốn xác nhận lại rằng tất cả đều sai sự thật. Thời gian qua, tôi luôn toàn tâm toàn ý vào việc phục hồi chấn thương khiến tôi lỡ World Cup 2026 cùng với đó là chăm sóc cô vợ đang mang bầu của tôi.

Tôi rất ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy được những thông tin này trên mạng. Tôi thậm chí còn chẳng dám ra khỏi nhà nếu vợ tôi đi vắng vì những cáo buộc vô căn cứ này. Tôi xin nhắc lại là tất cả mọi lời cáo buộc đều sai sự thật và các bạn cần có bằng chứng xác thực trước khi đưa ra thông tin”.

Real dễ treo giò nội bộ với Mbappe, Rashford được "giải cứu" nếu phải trở về MU (Clip tin nóng)
Real dễ treo giò nội bộ với Mbappe, Rashford được "giải cứu" nếu phải trở về MU (Clip tin nóng)

(Clip tin nóng) Mbappe sẽ đối mặt án phạt nội bộ từ Real Madrid sau vụ chỉ trích HLV Arbeloa.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/05/2026 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Real Madrid Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN