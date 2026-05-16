Vinicius bị bạn gái xinh đẹp chia tay vì ngoại tình, Real Madrid loạn càng thêm loạn

Bạn gái Vinícius Júnior bất ngờ tuyên bố chia tay

Ngày hôm qua, Virginia Fonseca, bạn gái của Vinícius Júnior bất ngờ tuyên bố chia tay với tiền đạo người Brazil thông qua một bài viết trên trang cá nhân. Cặp đôi này chính thức công khai hẹn hò vào tháng 10/2025 sau khoảng hơn 1 tháng tìm hiểu. Điểm đáng chú ý là mỹ nhân người Brazil vừa tới xem trận đấu của Real Madrid và Real Oviedo hôm 14/5 vừa qua và còn đi ăn sau trận.

Virginia Fonseca tuyên bố chia tay chỉ 2 ngày sau khi đến sân xem Real Madrid đá trực tiếp

Trên trang cá nhân của mình, Virginia Fonseca chia sẻ câu chuyện của mình. “Tôi luôn muốn sống theo cách của mình, một cuộc đời đích thực, không sợ hãi, không toan tính và luôn là chính mình. Khi chúng tôi ở bên nhau, tôi đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra mình phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn.

Ngày hôm nay, chúng tôi lựa chọn chia tay và đôi bên sẽ đi trên con đường mới. Tôi chúc Vinícius Júnior sẽ hạnh phúc và thành công hơn trong tương lai. Đó là lời nói chân thành của tôi. Tôi hy vọng mọi người hãy tôn trọng quyết định của chúng tôi và để câu chuyện này trở thành một chương khép lại trong cuộc đời của tôi và của cả mọi người”.

Nguồn cơn của câu chuyện

Theo báo chí Tây Ban Nha, Virginia Fonseca đưa ra quyết định chóng vánh như vậy là bởi thói trăng hoa của Vinícius Júnior. Nguồn từ phóng viên Leo Dias tiết lộ, Virginia phát hiện ra tiền đạo người Brazil lừa dối mình ngay trong bữa ăn tại nhà hàng sau trận đấu với Real Oviedo.

Vinícius Júnior cũng đưa 2 cô gái khác tới nhà hàng đó và Virginia nhận ra hai người mẫu này. Theo Leo Dias, tiền đạo người Brazil bỏ tiền ra thuê tới 3 người mẫu từ Brazil bay sang Tây Ban Nha chỉ để thỏa mãn “thú vui xác thịt”.

Và chính Leo Dias đã gửi cảnh báo tới Virginia Fonseca về vấn đề này. Đó là lý do mỹ nhân người Brazil bất ngờ bay từ Brazil sang Tây Ban Nha xem Vinicius Junior trực tiếp thi đấu rồi đi ăn sau trận. Tiền đạo người Brazil không kịp thay đổi kế hoạch nên mới có cảnh "chính thất" gặp hai "tiểu tam" ngay trong nhà hàng.

Eder Militao phải lên tiếng giải thích

Một điểm đáng chú ý là người đại diện của Vinícius Júnior giải thích rằng ba cô gái này là bạn chung của tiền đạo người Brazil và Éder Militão. Điều đó khiến cho đa phần hiểu rằng Éder Militão “chung tiền” với Vinícius Júnior để thuê gái gọi từ Brazil sang Tây Ban Nha.

Sự việc bị đẩy đi xa tới mức Éder Militão phải lên bài đính chính cho bản thân. “Với những thông tin xuất hiện gần đây, tôi muốn xác nhận lại rằng tất cả đều sai sự thật. Thời gian qua, tôi luôn toàn tâm toàn ý vào việc phục hồi chấn thương khiến tôi lỡ World Cup 2026 cùng với đó là chăm sóc cô vợ đang mang bầu của tôi.

Tôi rất ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy được những thông tin này trên mạng. Tôi thậm chí còn chẳng dám ra khỏi nhà nếu vợ tôi đi vắng vì những cáo buộc vô căn cứ này. Tôi xin nhắc lại là tất cả mọi lời cáo buộc đều sai sự thật và các bạn cần có bằng chứng xác thực trước khi đưa ra thông tin”.