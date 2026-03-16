Trận đấu nổi bật

Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
MU "trả giá" cho chiến thắng Aston Villa, Mbeumo bị nghi chấn thương

Premier League 2025-26 Manchester United Aston Villa

Dù Manchester United đánh bại Aston Villa 3-1 tại Old Trafford, cựu hậu vệ Gary Neville vẫn tỏ ra lo lắng khi phát hiện dấu hiệu bất ổn từ Bryan Mbeumo. Cầu thủ người Cameroon rời sân với vẻ ngoài khập khiễng và lắc đầu đầy khó hiểu.

   

Neville phát hiện dấu hiệu bất thường của Mbeumo

Trong lúc làm bình luận viên cho Sky Sports, cựu thủ quân MU Gary Neville nhận thấy Bryan Mbeumo có biểu hiện đáng lo khi rời sân trong hiệp hai.

Hình ảnh đáng lo về Mbeumo

Tiền đạo người Cameroon được thay ra ở phút 75 để nhường chỗ cho Benjamin Sesko, người sau đó nhanh chóng ghi bàn thứ ba cho MU. Tuy nhiên, Neville chú ý rằng Mbeumo dường như đi khập khiễng và lắc đầu khi bước ra khỏi sân.

Cựu hậu vệ "Quỷ đỏ" nói trên sóng truyền hình: “Bryan Mbeumo dính chấn thương à? Có vẻ cậu ta đang khập khiễng. Khi rời sân, Mbeumo lắc đầu và nhìn về phía một cầu thủ MU như thể đang gặp vấn đề gì đó”.

Trong lúc rời sân, Mbeumo cũng dường như nói điều gì đó với hậu vệ Diogo Dalot, khiến nhiều người càng thêm nghi ngờ về tình trạng thể lực của anh.

Sesko ghi bàn ngay sau khi vào sân

Thời điểm Mbeumo bị thay ra, MU đang dẫn 2-1. Trước đó, Casemiro mở tỷ số đầu hiệp hai trước khi Ross Barkley gỡ hòa cho Aston Villa.

Ở phút 71, Matheus Cunha giúp MU tái lập thế dẫn bàn. Chỉ ít phút sau khi vào sân thay Mbeumo, Benjamin Sesko ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, ấn định chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford.

Cuối trận, HLV Michael Carrick còn tung Manuel Ugarte vào thay Casemiro để giữ chắc lợi thế.

Nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Bournemouth

Bryan Mbeumo là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của MU kể từ khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng. Tiền đạo này đã đá chính mọi trận đấu dưới thời Carrick, ngay sau khi trở lại từ CAN Cup.

Mbeumo trải qua trận đấu khó khăn

Tuy vậy, anh thường xuyên bị thay ra ở cuối trận và lần này còn có dấu hiệu chấn thương rõ ràng. Trước đó, Mbeumo từng thi đấu trọn 90 phút trước West Ham United và kiến tạo cho Sesko ghi bàn gỡ hòa phút 90+6.

Bộ đôi này sau đó tiếp tục phối hợp ghi bàn duy nhất giúp MU thắng Everton 1-0, trước khi Mbeumo phải rời sân vì đau.

Trận đấu tiếp theo của MU diễn ra vào tối thứ Sáu, khi họ làm khách của Bournemouth tại Premier League. Với dấu hiệu mới nhất, Mbeumo nhiều khả năng sẽ là dấu hỏi lớn về khả năng ra sân.

Dù vậy, đây cũng là trận cuối cùng trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Vì vậy nếu phải nghỉ thi đấu, Mbeumo vẫn có gần hai tuần để hồi phục trước khi MU trở lại vào ngày 13/4.

Chiến thắng trước Aston Villa giúp Manchester United củng cố vị trí thứ ba, hơn nhóm bám đuổi tối thiểu ba điểm trong cuộc đua giành vé dự UEFA Champions League mùa tới.

16/03/2026 07:48 AM (GMT+7)
