Kế hoạch trăm triệu bảng của Liverpool sụp đổ, ai cứu nổi tương lai "The Kop"?

Khi kế hoạch triệu đô bắt đầu rạn nứt

Mùa giải của Liverpool từng khởi đầu với nhiều kỳ vọng, nhưng mọi thứ nhanh chóng trượt khỏi tầm kiểm soát. Thất bại trước Paris Saint-Germain tại Champions League không chỉ khiến đội bóng dừng bước, mà còn kéo theo tổn thất nghiêm trọng khi Hugo Ekitike dính chấn thương dài hạn.

Hugo Ekitiké của Liverpool dính chấn thương trong trận tứ kết lượt về UEFA Champions League 2025/26 giữa Liverpool và Paris Saint-Germain trên sân Anfield ngày 14/4/2026.

Trong bối cảnh hàng công vốn đã thiếu ổn định, sự vắng mặt của tiền đạo người Pháp khiến Liverpool gần như mất đi phương án tấn công hiệu quả nhất. Điều đó phần nào lý giải vì sao đội bóng sa sút mạnh tại giải quốc nội, khi chỉ thắng 10 trong 27 trận gần nhất.

Vấn đề không nằm ở một cá nhân. Phong độ đi xuống của Mohamed Salah, sự thiếu ổn định trong lối chơi, cùng những xáo trộn nội bộ đã khiến Liverpool đánh mất bản sắc vốn có. Một đội bóng từng được kỳ vọng cạnh tranh danh hiệu giờ đây phải vật lộn cho một vị trí trong top 5.

Điều đáng lo hơn là sự sa sút này diễn ra ngay sau khi CLB chi ra khoản tiền khổng lồ trên thị trường chuyển nhượng. Những gì Liverpool thể hiện cho thấy họ không chỉ thất bại về kết quả, mà còn thất bại trong việc xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả.

Isak và Wirtz – hy vọng cuối cùng của một dự án

Trong bối cảnh khó khăn, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Alexander Isak và Florian Wirtz – hai cái tên được kỳ vọng trở thành hạt nhân cho tương lai của Liverpool.

Alexander Isak và Florian Wirtz

Wirtz sở hữu khả năng sáng tạo nổi bật, nhưng vẫn chưa tạo được ảnh hưởng đủ lớn trong các trận cầu quan trọng. Trong khi đó, Isak liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương, khiến anh chưa thể hiện được giá trị tương xứng với mức phí chuyển nhượng.

Vấn đề của Liverpool lúc này không chỉ là phong độ của từng cá nhân, mà là việc những mảnh ghép đắt giá chưa thể kết nối thành một hệ thống hoàn chỉnh. Khi Ekitike vắng mặt, khoảng trống càng lộ rõ và khiến áp lực dồn lên vai Isak và Wirtz lớn hơn bao giờ hết.

Trong bóng đá hiện đại, những dự án lớn luôn cần thời gian, nhưng cũng cần những tín hiệu rõ ràng. Với Liverpool, những tín hiệu đó vẫn chưa xuất hiện. Và nếu hai bản hợp đồng chủ lực không thể sớm chứng minh giá trị, “kế hoạch lớn” của đội bóng có nguy cơ trở thành một canh bạc thất bại.